Bundesliga, al Bayern Monaco basta Kane. Il Leverkusen vince ancora

Roma, 12 gennaio 2025 – La prima partita del 2025 della Bundesliga ha visto il Leverkusen aggiudicarsi il big match contro il Borussia Dortmund per 3-2 grazie alla doppietta di Schick e al gol di Tella. La squadra di Xabi Alonso rimane a 4 punti di distanza dal Bayern Monaco, che contro il Borussia M'Gladbach ha trovato il secondo successo consecutivo, dopo il 5-1 ai danni del Lipsia lo scorso 20 dicembre. Torna alla vittoria l'Eintracht Francoforte, che supera di misura l'FC St. Pauli grazie ad Omar Marmoush, sempre più trascinatore dei suoi. Con questo successo, la squadra di Toppmoller rimane saldamente al terzo posto in classifica al pari del Lipsia, che sconfigge 4-2 il Werder Brema nel segno di Xavi Simons, Sesko e Baumgartner. Anche il Mainz non perde il passo: terza vittoria consecutiva e terza posizione a -2.

Le partite della sedicesima giornata di Bundesliga

La sfida del Westfalenstadion tra Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen inizia col botto: al 1' Tella porta in vantaggio gli ospiti, che poi raddoppiano con Schick all'8'. Al 12' il Dortmund accorcia le distanze con Bynoe-Gittens, ma al 19' arriva la seconda rete della giornata da parte di Schick, che porta il risultato sul 3-1. Al 79' Guirassy su rigore porta i gialloneri sul 3-2, ma la squadra di Xabi Alonso tiene duro e porta a casa tre punti fondamentali per la rincorsa al Bayern Monaco in vetta. L'Eintrach Francoforte riprende nel migliore dei modi la sua stagione, sconfiggendo l'FC St. Pauli e ritrovando una vittoria dopo il pareggio contro l'Augsburg e le sconfitte contro Lipsia e Mainz. Nella gara andata del Millerntor-Stadion l'unica rete del match è quella di Marmoush al 32', la quattordicesima in Bundesliga. Rischia il Friburgo contro l'Holstein Kiel ma alla fine riesce a portare a casa una vittoria fondamentale per la corsa Europa: al Mooswaldstadion i bianconeri si portano sul 3-0 dopo 74 minuti grazie all'autogol di Remberg e alle reti di Gunter e Grifo, ma nei minuti finali Harres riapre clamorosamente la sfida con una doppietta segnata tra l'85' e il 90', non riuscendo, però, ad evitare la sconfitta dell'Holstein Kiel, che resta al penultimo posto in classifica. Dopo due k.o. consecutivi torna alla vittoria il Wolfsburg, che supera l'Hoffenheim con la rete di Amoura al 29': i biancoverdi salgono a quota 24 punti in classifica, al pari del Borussia M'Gladbach, mentre la squadra di Ilzer rimane pericolosamente al quindicesimo posto in classifica al pari dell'FC St. Pauli, con un solo punto in più rispetto all'Heidenheim. Quest'ultimi, infatti, ritrovano la vittoria contro l'Union Berlino e si avvicinano alla zona salvezza, che ora non è più un miraggio. In superiorità numerica dal 37' a seguito dell'espulsione di Rothe, la squadra di Schmidt vince 2-0 grazie alle reti di Kratzig e Beck e torna a respirare dopo sette sconfitte di fila. Vola il Mainz, che contro il Bochum conquista la terza vittoria consecutiva e rimane attaccata a Eintracht e Lipsia. L'eroe della serata è ancora una volta Jonathan Burkardt, che con la doppietta segnata tra 23' e 69' sale a quota 12 gol in Bundesliga e regala tre punti importantissimi a Henriksen. Nuova sconfitta del Bochum dopo il pari contro l'Union Berlino e la vittoria contro l'Heidenheim. Al Bayern Monaco basta Kane per sconfiggere il Borussia M'Gladbach: l'inglese segna l'unica rete del match al 68' su calcio di rigore e riporta i bavaresi a +4 sul Bayer Leverkusen secondo. Pioggia di gol tra Lipsia e Werder Brema: nel 4-2 finale segnano Xavi Simons (doppietta), Sesko e Baumgartner per i padroni di casa e Weiser e Burke per gli ospiti. Lipsia terzo a pari punti con l'Eintracht Francoforte, mentre il Werder Brema ritrova una sconfitta dopo tre successi consecutivi, ma la zona Europa resta comunque a portata di mano. Nel posticipo lo Stoccarda sconfigge l'Augsburg con la rete di Undav al 65' e sale al settimo posto in classifica.

Risultati Bundesliga giornata 16

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen 2-3 1' Tella (Bay), 8', 19' Schick (Bay), 12' Bynoe-Gittens (Bor), 79' rig. Guirassy (Bor) FC St. Pauli – Eintracht Francoforte 0-1 32' Marmoush (Ein) Friburgo – Holstein Kiel 3-2 23' aut. Remberg (Fri), 38' Gunter (Fri), 74' Grifo (Fri), 85', 90' Harres (Hol) Hoffenheim – Wolfsburg 0-1 29' Amoura (Wol) Mainz – Bochum 2-0 23', 69' Burkardt (Mai) Heidenheim – Union Berlino 2-0 17' Kratzig (Hei), 83' Beck (Hei) Borussia M'Gladbach – Bayern Monaco 0-1 68' rig. Kane (Bay) RB Lipsia – Werder Brema 4-2 23', 35' Xavi Simons (RBL), 26' Weiser (Wer), 47' Sesko (RBL), 90' Baumgartner (RBL), 93' Burke (Wer) Augsburg – Stoccarda 0-1 65' Undav (Sto)

Classifica Bundesliga

Bayern Monaco 39, Bayer Leverkusen 35, Eintracht Francoforte 30, RB Lipsia 30, Mainz 28, Friburgo 27, Stoccarda 26, Borussia Dortmund 25, Werder Brema 25, Wolfsburg 24, Borussia M'Gladbach 24, Union Berlino 17, Augsburg 16, FC St. Pauli 14, Hoffenheim 14, Heidenheim 13, Holstein Kiel 8, Bochum 6