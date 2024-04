Bundesliga, il Bayer Leverkusen è campione di Germania per la prima volta nella sua storia

Milano, 15 aprile 2024 – Non chiamatelo più ‘Neverkusen’. Ora è ufficiale: il Bayern Leverkusen è campione di Germania per la prima volta in 120 anni di storia. I ragazzi di Xabi Alonso, vincendo sonoramente contro il Werder Brema, interrompono il dominio del Bayern Monaco che durava da 11 anni. Sugli altri campi vincono Lipsia e Stoccarda, fa festa anche il Dortmund nonostante sia accaduto un episodio folle nel match contro il Borussia Monchengladbach. Ripercorriamo i match e vediamo come è cambiata la classifica.

Tutti i match del weekend

Si parte già di venerdì con l’anticipo tra Augsburg e Union Berlino vinto 2-0 dai padroni di casa. Succede tutto nella rirpesa, con Tietz che apre le danze al 47’ e poi Michel le chiude all’81’. Sabato il Bayern Monaco fa il suo dovere e vince 2-0 contro il Colonia. Partita largamente controllata dalla squadra di Tuchel che al 34’ centra un palo con Kane. Passano nove minuti ed è Tel a colpire il montante, ma la sensazione è che il gol sia solo questione di minuti. Al 65’ sinistro a girare perfetto di Guerreiro, che si insacca alle spalle di Schwabe e vantaggio meritato dei bavaresi. Nei minuti di recupero Thomas Muller mette in cassaforte la gara dopo un doppio errore della difesa avversaria. Il Mainz passeggia 4-1 sull’Hoffenheim. E dire che il vantaggio al 19’ è stato degli ospiti con Kramaric che crossa per Kedarebek che di testa fa 0-1. Gli uomini di Henriksen però giocano meglio e i frutti arrivano tutti nel secondo tempo. Al 47’ Burkardt riporta l’incontro in equilibrio con il colpo di testa dell’1-1, e quattro minuti più tardi Mwene completa la rimonta. C’è ancora tanto tempo per altre reti: al 63’ Burkardt inventa per il gol di Gruda e nel finale è Onisiwo a calare il poker. Vittoria che permette al Mainz di continuare a sperare nella salvezza diretta. Il Borussia Dortmund soffre ma porta a casa tre punti importanti nella corsa Champions League contro il Borussia Monchengladbach. Verso la metà del primo tempo si scatena Sabitzer, con un uno-due micidiale: al 22’ firma il gol del vantaggio su assist di Schlotterbeck, passano sei minuti e arriva anche il bis su rigore. L’episodio più controverso avviene però quando il direttore di gara Florian Badstunber fischia rigore per fallo di Omlin su Adeyemi. Dal dischetto ci va Sabitzer che segna, ma durante l’esultanza il fischietto ha fermato tutto perché il rigore era stato calciato nel bel mezzo di una revisione Var. Infatti, dopo la on field review, il direttore di gara è tornato sui suoi passi annullando, quindi, in primis il gol e poi il rigore. Le cose però sembrano complicarsi quando Adeyemi rimedia il secondo giallo e si fa cacciare fuori al 55’, ma il Borussia si compatta e non soffre e porta a casa l’incontro. Pareggiano 1-1 Bohum e Haidenheim: dopo un primo tempo divertente, ma senza reti, nel seocndo Kevin Schlotterbeck è sfortunato e mette la palla nella propria porta. Gli uomini di Butscher però non mollano e la 90' fanno pari proprio con Schlotterbeck che chiede scusa nel miglior modo possibile. Tutto facile per lo Stoccarda contro l’Eintracht. All’11’ Stiller appoggia al limite dell’area per Guirassy, che fa partire il destro secco vincente per l’1-0. I padroni di casa raddoppiano subito con il diagonale vincente di Undav, mentre il trias arriva al 27’ con Leweling. L’Eintracht, di fatto, non entra mai in paritta e non è mai davvero pericoloso. Secco 3-0 del Lipsia al Wolfsburg. Stappa il match Dani Olmo al 13’ su assist di Schlager. All’inizio dei successivi quarantacinque minuti contropiede fulmineo avviato da Xavi Simons e finalizzato con il sinistro da Benjamin Sesko. All’81’ arrotonda il punteggio Lois Openda, ora il Lipisa è a quota 56 in classifica. Domenica successo esterno del Friburgo per 0-1 contro il Darmstadt. Al 36’ Gregoritsch apparecchia per Doan, che fa partire il sinistro a girare per il vantaggio ospite. Grifo e compagni controllano il ritmo, con il Damistadt che prova ad accendermi ma si gioca davvero a rallentatore. Si arriva al match decisivo della Bundesliga 2023/2024: Bayern Leverkusen contro Werder Brema. Zetterer che salva su Hincapié al 7’, prendendosi qualche fischio. Al 25’ i padroni di casa sbloccano il risultato: calcio di rigore concesso per un fallo di Malatini su Hofmann. Dal dischetto si presenta Boniface, che apre il piattone e batte Zetterer. La questione si chiude al 60’ quando Xhaka calcia da molto lontano col mancino trovano un gollone. Nella mezz’ora finale, nonché primissimi minuti della festa, si scatena Florian Wirtz che, complice anche una minor pressione della difesa, segna una tripletta: 68’ con un tiro da fuori, 82’ in contropiede e al 90’ con un diagonale. Ora è vero: il Bayern Leverkusen è campione di Germania.

La classifica dopo 29 giornate

1) Bayern Leverkusen 79 - CAMPIONE

2) Bayern Monaco 63

3) Stoccarda 63

4) Borussia Dortmund 56

5) Lipsia 56

6) Eintracht Francoforte 42

7) Augsburg 39

8) Friburgo 39

9) Hoffenheim 38

10) Heidenheim 34

11) Borussia Monchengladbach 31

12) Werder Brema 31

13) Union Berlino 29

14) Wolfsburg 28

15) Bochum 27

16) Mainz 26

17) Colonia 22

18) Darmstadt 14