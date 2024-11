Crisi Real Madrid, Ancelotti: “Calcio contempla anche le sconfitte. Il gruppo è forte”

Madrid, 8 novembre 2024 – Il momento del Real Madrid non è dei più positivi, pesano infatti le sconfitte nette rimediate nel Clasico (0-4 col Barça) e in Champions (1-3 col Milan). Eppure Ancelotti, che nella sua carriera ha attraversato periodi complicati e sa bene come venirne fuori, ha piena fiducia nella sua squadra stellare e nel suo lavoro, vedendo positivamente il futuro della stagione dei Blancos.

Le parole di Ancelotti

"Io continuo a pensare che questa sarà una grande stagione - dice alla vigilia della sfida contro l'Osasuna -, lotteremo per vincere in tutte le competizioni, vedrete che sarà così, fra un mese possiamo vincere l'Intercontinentale, siamo in corsa in Champions e in campionato nonostante le ultime sconfitte, come sempre lotteremo per vincere. È un momento difficile per tutti ed è sotto gli occhi di tutti, ma nello sport capita, il calcio contempla anche le sconfitte, dobbiamo accettarlo senza farci cadere le braccia. Questo è un gruppo forte, ha grandi motivazioni, sa di essere nel miglior posto del mondo per venir fuori da questo periodo e sono convinto che lo faremo presto". "Non è un problema offensivo, ma difensivo". Leggasi in controluce Mbappé che "si sta allenando bene, sta attraversando un momento difficile… come ognuno di noi. E come tutti, devi pensare che questa è un'opportunità, che se sei intelligente puoi farcela velocemente, con più concentrazione e attitudine. Ecco come dovrebbero essere affrontati i problemi. Il problema di cui soffre è un problema di tutti: non riesce a tirare fuori la sua versione migliore. Ma devi vivere questo momento come un'opportunità per essere migliore in futuro. Sono convinto che ce la farà. E come lui, Vinicius, Rodrygo, Bellingham… Io stesso". Per quanto mi riguarda "mi godo ogni giornata al Real Madrid, anche nei momenti di difficoltà. Perché vedo persone unite per tirare fuori il meglio. Il sostegno della società e dei giocatori. Personalmente sono state notti lunghe, pensando molto e cercando soluzioni. Poi, condividendo queste soluzioni… e le notti cominciano a diventare lunghissime".

I risultati non Galacticos

Il Real è al momento secondo nella classifica della Liga (a 24 punti), ma pesa il distacco dal Barcellona, con gli uomini di Flick che al momento guidano il campionato con 33 punti. Nella nuova Champions League il Madrid ha raccolto solamente 6 punti in quattro partite.