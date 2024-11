Ligue 1: il PSG allunga a +6 sugli inseguitori. Monaco k.o, ok il Marsiglia di De Zerbi

Roma, 4 novembre 2024 - Il Paris Saint Germain tenta la prima fuga stagionale in Ligue 1. I parigini hanno conquistato altri tre punti durante la 10^ giornata del campionato francese, che stanno al momento amministrando da capolisti. Il successo di misura contro il Lens permette alla squadra di Luis Enrique di rimanere a +6 sul Marsiglia di Roberto De Zerbi e sul Monaco. I monegaschi hanno perso terreno dopo la sconfitta maturata in casa contro l'Angers e sono stati agganciati nella graduatoria generale proprio dalla compagine allenata dal tecnico italiano.

Le partite del fine settimana

Il Paris Saint Germain veleggia in testa alla classifica di Ligue 1 e fa le prove di fuga. In questo fine settimana di calcio francese, i parigini si sono imposti per 1-0 contro il Lens al Parco dei Principi, in un match deciso dal gol di Ousmane Dembelé. Ai padroni di casa è stata sufficiente questa marcatura, siglata al quarto minuto di gioco, per assicurarsi un altro successo.

Meno fortunato è stato il Monaco, che tra le mura amiche è caduto sotto i colpi del non irresistibile Angers. Gli ospiti hanno avuto la meglio per 1-0 e hanno rallentato la corsa dei monegaschi, che sono ora scivolati a -6 dal primo posto. Stesso distacco, ma con risultato diverso nel match di questo week-end, per il Marsiglia. La squadra allenata da Roberto De Zerbi ha prevalso sul campo del Nantes per 2-1, in una gara decisa dalle marcature di Maupai, Kadewere e del determinante Greenwood. Nelle altre sfide della domenica il Tolosa ha sconfitto il Reims per 1-0 grazie al gol di Aboukhlal e si allontana dalla zona retrocessione, l'Auxerre ha demolito il Rennes per 4-0 e il Le Havre l'ha spuntata di misura contro il Montpellier.

L'anticipo tra Lille e Lione, invece, si è concluso sul punteggio di parità. L'1-1 conclusivo è stato firmato da Jonathan David, uno degli attaccanti più osservati dalle big europee, e da Malick Fofana. Quest'ultimo è andato a segno proprio nel finale, durante il primo minuto di recupero del secondo tempo, e ha evitato al Lione una sconfitta che sarebbe potuta diventare sanguinosa per la rincorsa ad un piazzamento europeo.

Risultati Ligue 1 giornata 10

Monaco - Angers 0-1

Lille - Lione 1-1

Paris Saint Germain - Lens 1-0

Brest - Nizza 0-1

St. Etienne - Strasburgo 2-0

Tolosa - Reims 1-0

Auxerre - Rennes 4-0

Le Havre - Montpellier 1-0

Nantes - Marsiglia 1-2

Classifica Ligue 1

Paris Saint Germain 26 punti

Monaco 20

Marsiglia 20

Lille 18

Nizza 16

Lione 15

Lens 14

Reims 14

Strasburgo 13

Auxerre 13

Brest 13

Tolosa 12

Rennes 11

Nantes 10

Angers 10

Saint Etienne 10

Le Havre 9

Montpellier 4