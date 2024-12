Bundesliga: il Bayern reclama il trono, ma il Leverkusen non vuole cedere la corona

Berlino 31 dicembre 2024 - Non era abituato il Bayern Monaco a una stagione senza titoli e dopo l'anno di digiuno si stanno dimostrando pronti per la rincorsa titolo. La scelta in estate dei bavaresi aveva colpito molto, ma Vincent Kompany si è dimostrato fin qui all'altezza del compito, chiudendo il 2024 in vetta alla Bundesliga. Occhio però a sottovalutare la rivale per lo scettro del calcio tedesco. Il Bayer Leverkusn dopo aver assaggiato la gloria lo scorso anno con il successo in campionato e coppa di Germania, oltre alla finale di Europa League persa contro l'Atalanta, è pronta per il bis. La conferma in panchina di Xabi Alonso è stato il colpo di mercato delle aspirine e dopo un avvio un po' più in sordina, sono riusciti a resistere al primo strappo importante dei giganti della Baviera, chiudendo questo anno solare a soli 4 punti di distanza.

Il ritmo imposto dal Bayern sul resto delle squadre si è dimostrato difficilissimo da reggere e specie nelle ultime settimane sembra essersi tracciata una linea netta tra chi lotterà per il titolo e chi no. Ci sono ben cinque punti di distacco dal Leverkusen secondo per Eintracht Francoforte e RB Lipsia, che diventano addirittura 9 dalla capolista. A neanche metà del campionato, in termini di partite giocate, è chiaro che la rincorsa non si possa definire chiusa, ma è altrettanto vero che le due squadre attualmente in posti da Champions League devono guardarsi molto più le spalle, rispetto che davanti. La lotta per il terzo e il quarto posto attualmente è la più accesa nel campionato tedesco: sono ben nove le squadre coinvolte al momento, con soli 6 punti di distacco tra le due migliori del gruppo e il Wolfsburg.

Metà delle squadre del campionato tedesco (più le due capolista) sono attualmente in battaglia aperta per la Champions League e tra loro sta provando a emergere il Borussia Dortmund di Nuri Sahin. I gialloneri fin qui sono state vittima di una duplice personalità: la migliore della classe in casa (primi per rendimento) e tra le peggiori in trasferta (tredicesimi per punti ottenuti). Un andamento claudicante, che la porta al quinto posto condiviso con le due liete sorprese della stagione: il Mainz e il Werder Brema. Due squadre di grande solidità e costanza di rendimento, che riesce benissimo a compensare l'assenza di campioni veri e propri in rosa.

Fanno parte della rincorsa Champions, seppur più attardate al momento, anche Borussia Mon., Friburgo, Stoccarda e Wolfsburg. Squadre sulla carta tutte più attrezzate di Mainz e Wereder Brema, ma che fin qui non hanno ancora trovato continuità. Lo Stoccarda sta faticando a gestire il doppio impegno con la Champions League, il Friburgo ha un attacco invece che non riesce a garantire grande continuità in fase realizzativa. Molto altalenanti le prestazioni del Wolfsburg, mentre il Borussia paga le 4 sconfitte (su 5 totali) nelle sue prime 6 partite di campionato.

Sembra più delineata invece la lotta in zona retrocessione, ma nelle ultime settimane i risultati hanno riacceso le luci su questa zona di classifica. L'Union Berlino e l'Augusta sembrano aver distaccato la zona retrocessione con oltre le due vittorie di margine su essa. L'Hoffenheim sta pagando la propria campagna in Europa League con risultati scadenti anche in campionato, quattordicesimo, appena fuori dalla zona retrocessione a pari punti con il St. Pauli, ma tragica fin qui è la situazione dell'Heidenheim. Al suo debutto in Bundesliga, la squadra del distretto di Stoccarda aveva ottenuto un'inaspettata qualificazione in Conference League, ma dopo un buon avvio non sembra essere più capace di ottenere punti in campionato. La vittoria manca dal 28 settembre in Bundes e se per le ultime due posizioni la situazione sembrava tranquilla, nelle ultime giornate sembrano essersi ridestate Kiel e Bochum a caccia di una salvezza disperata, ricordando che in Germania retrocedono direttamente le ultime due, mentre la terzultima gioca lo spareggio con la terza della stagione di Bundesliga-2.

La classifica di Bundesliga

La classifica di Bundesliga dopo 15 giornate:

Bayern Monaco 36, Bayer Leverkusen 32, Eintracht Francoforte 27, RB Lipsia 27, Mainz 25, Borussia Dortmund 25, Werder Brema 25, Borussia Mon. 24, Friburgo 24, Stoccarda 23, Wolfsburg 21, Union Berlino 17, Augusta 16, St. Pauli 14, Hoffenheim 14, Heidenheim 10, Kiel 8, Bochum 6.