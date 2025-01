Bundesliga, Bayern e Leverkusen conquistano i tre punti. L'Eintracht sale al terzo posto

Roma, 15 gennaio 2025 – Terza vittoria consecutiva per il Bayern Monaco di Kompany, che sconfigge l'Hoffenheim 5-0 e rimane saldamente in testa alla classifica, sempre a quattro punti di distacco dal Bayer Leverkusen. La squadra di Xabi Alonso passa sul Mainz grazie alla rete di Grimaldo al 48' e conquista il settimo successo di fila in campionato. Dietro il Leverkusen, a cinque lunghezze di distanza c'è solo l'Eintracht Francoforte: la squadra di Toppmoller conferma l'ottimo inizio del 2025, con la larga vittoria per 4-1 contro il Friburgo, e stacca il Lipsia, che rimane a quota 30. Marco Rose e i suoi, infatti, cadono in casa dello Stoccarda dopo essere passati in vantaggio al 10' con Sesko e chiudono addirittura in nove contro undici, a seguito delle espulsioni proprio dell'attaccante ceco e di Openda. Con questo risultato, i biancorossi si portano ad un solo punto di distacco proprio dal Lipsia e sorpassano il Mainz, che scende al sesto posto.

Le partite della diciassettesima giornata di Bundesliga

Il turno infrasettimanale si apre con la clamorosa sconfitta del Borussia Dortmund all'Holstein Stadion contro l'Holstein Kiel. I padroni di casa si portano addirittura sul 3-0 grazie alle reti dei capocannonieri della squadra Machino e Harres (entrambi a quota 6 in campionato), che timbrano il cartellino rispettivamente al 27' e al 32', e poi di Bernhardsson, in gol al quarto minuto di recupero del primo tempo. Questo risultato scatena una reazione del Borussia Dortumund, che tra il 71' e il 77' accorcia le distanze portandosi addirittura sul 3-2 con Reyna e Bynoe-Gittens, ma i padroni di casa chiudono definitivamente i conti con Arp al 98', centrando la seconda vittoria nelle ultime 3 gare e portandosi a quota 11 punti. Per i gialloneri, invece, quella contro l'Holstein Kiel è il secondo ko di fila, dopo il 2-3 di venerdì scorso contro il Bayer Leverkusen. Il Wolfsburg conferma il momento di forma iniziato con la vittoria della scorsa giornata, sconfiggendo il Borussia M'Gladbach con un sonoro 5-1 e portandosi al sesto posto in classifica. Nella sfida della Volkswagen Arena, per i padroni di casa segnano Wind (su rigore), l'ex Atalanta Maehle, Arnold e Nmecha (doppietta). I bianconeri trovano il gol della bandiera con Fukuda all'89'. Il Bayer Leverkusen vince per la settima giornata consecutiva in campionato, sconfiggendo il Mainz grazie alla rete di Grimaldo in apertura di secondo tempo. La squadra di Xabi Alonso rimane attaccata al Bayern Monaco capolista, mentre il Mainz si ferma dopo tre vittorie consecutive, ma rimane comunque in zona Europa. Prosegue nel miglior modo possibile il 2025 dell'Eintracht Francoforte, che sconfigge il Friburgo con un sonoro 4-1. Sblocca il match Doan al 37', ma poi la squadra di Toppmoller sale in cattedra e rifila quattro gol ai bianconeri, portando a casa i tre punti. Per l'Eintracht, vanno in gol Koch al 43' Marmoush al 65', Ekitike al 71' e Collins all'81'. Schuster e i suoi, invece, ritrovano la sconfitta dopo la vittoria nella scorsa giornata contro l'Holstein Kiel e vengono raggiunti dal Wolfsburg a quota 27 lunghezze. Il Bochum trova la sua seconda vittoria in campionato con l'1-0 rifilato all'FC St. Pauli: la rete decisiva è quella di Hofmann al 66', che regala tre punti vitali a Hecking per alimentare le chances di salvezza dei suoi, dato che, con questi tre punti, la zona sicura dista cinque lunghezze Pareggio ricco di gol tra Werder Brema e Heidenheim: al Weserstadion termina 3-3. I padroni di casa passano in vantaggio immediatamente con Grull, poi vengono raggiunti da Schoppner al 30'. Al 56' ci pensa Ducksch a portare nuovamente in vantaggio i suoi, ma anche questa volta gli sforzi vengono vanificati da Kerber, che pareggia al 61'. al 79' è ancora Grull a portare avanti i suoi, ma allo scadere Scienza segna la rete del 3-3 e porta a casa il pari. Torna alla vittoria l'Augsburg, che supera l'Union Berlino in trasferta grazie alla doppietta di Claude-Maurice (8' e 30'), mentre il Lipsia cade in casa dello Stoccarda. Nel match della MHPArena passano in vantaggio gli ospiti con Sesko, ma poi Bruun Larsen e Woltemade ribaltano la partita. Il Lipsia chiude il match in nove uomini, a seguito delle espulsioni dell'attaccante ceco e di Openda. Manita del Bayern Monaco all'Hoffenheim: segnano Sané (doppietta), Guerreiro, Kane (su rigore) e Gnabry.

Risultati Bundesliga giornata 17

Holstein Kiel – Borussia Dortmund 4-2 27' Machino (Hol), 32' Harres (Hol), 45+4' Bernhardsson (Hol), 71' Reyna (Bor), 77' Bynoe-Gittens (Bor), 98' Arp (Hol) Wolfsburg - Borussia M'Gladbach 5-1 3' rig. Wind (Wol), 60' Maehle (Wol), 75' Arnold (Wol), 83', 87' Nmecha (Wol), 89' Fukuda (Bor) Bayer Leverkusen – Mainz 1-0 48' Grimaldo (Bay) Eintracht Francoforte – Friburgo 4-1 37' Doan (Fri), 43' Koch (Ein), 65' Marmoush (Ein), 71' Ekitike (Ein), 81' Collins (Ein) Bochum – FC St. Pauli 1-0 66' Hofmann (Boc) Werder Brema – Heidenheim 3-3 1', 79' Grull (Wer), 30' Schoppner (Hei), 56' Ducksch (Wer), 61' Kerber (Hei), 95' Scienza (Hei) Stoccarda – RB Lipsia 2-1 10' Sesko (Lip), 50' Bruun Larsen (Sto), 60' Woltemade (Sto) Bayern Monaco – Hoffenheim 5-0 6', 48' Sané (Bay), 12' Guerreiro (Bay), 26' rig. Kane (Bay), 66' Gnabry (Bay)

Classifica Bundesliga

Bayern Monaco 42, Bayer Leverkusen 38, Eintracht Francoforte 33, RB Lipsia 30, Stoccarda 29, Mainz 28, Wolfsburg 27, Friburgo 27, Werder Brema 26, Borussia Dortmund 25, Borussia M'Gladbach 24, Augsburg 19, Union Berlino 17, FC St. Pauli 14, Heidenheim 14, Hoffenheim 14, Holstein Kiel 11, Bochum 9