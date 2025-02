Bundesliga, il Bayern vince e stacca il Leverkusen. L'Eintracht è affetto dalla pareggite

Roma, 9 febbraio 2025 – Il Bayern Monaco continua a correre e non si ferma più: contro il Werder Brema, Kompany e i suoi vincono con un netto 3-0 e centrano la settima vittoria consecutiva in campionato. I protagonisti della partita sono sicuramente Kane (autore di una doppietta) e Sané. Grazie a questo successo e allo stop del Leverkusen contro il Wolfsburg, i bavaresi incrementano il vantaggio in classifica proprio sulla squadra di Xabi Alonso, che ora dista ben otto lunghezze. Per il Bayer Leverkusen, quello di questa giornata è il secondo pareggio nelle ultime tre gare: ora il Bayern è in fuga. Anche l'Eintracht Francoforte è alle prese con un “periodo X”, con ben tre pareggi nelle ultime tre gare: dopo il 2-2 contro l'Hoffenheim e l'1-1 contro il Wolfsburg, per gli uomini di Toppmoller arriva un altro 1-1 contro il Borussia M'Gladbach: l'Eintracht resta terzo in classifica, ma il Lipsia accorcia a -3. Ancora una sconfitta per il Borussia Dortmund, che scende fino all'undicesimo posto in classifica.

Le partite del ventunesimo turno di Bundesliga

La ventunesima giornata di Bundesliga si apre con la vittoria per 3-0 del Bayern sul Werder Brema grazie alle reti di Kane (doppietta tra il 56' e il 97') e Sané (82'). Per Kompany e i suoi si tratta della settima vittoria consecutiva in campionato, che non solo permette all'allenatore belga di mantenere saldo il controllo sulla Bundesliga, ma incrementa pure la distanza con il Leverkusen secondo, che ora dista otto punti. Per il Werder Brema continua il momento negativo, con una sola vittoria nel 2025 e la discesa fino al decimo posto. Solo 0-0 tra Wolfsburg e Bayer Leverkusen, con questo pareggio che favorisce decisamente più i primi dei secondi. Per i biancoverdi si tratta del terzo pari di fila, con il sesto posto che dista comunque tre lunghezze, mentre per Xabi Alonso e i suoi questo è il secondo pareggio nelle ultime tre giornate. Con il terzo posto rimangono sempre i cinque punti di vantaggio, ma ora il Bayern Monaco rischia seriamente di prendere il largo. L'Union Berlino conquista tre punti importantissimi contro l'Hoffenheim, che gli permettono di allontanarsi sempre di più dalle zone pericolose della classifica. Per i secondi, invece, si tratta del secondo k.o. di fila, con l'Heidenheim in zona playout che dista sempre quattro punti. I gol della partita sono ad opera di Hollerbach (24' e 87'), Ljubicic (61') e Ilic (73'). Ancora buio pesto per il Borussia Dortmund, che in casa contro lo Stoccarda centra l'ottava sconfitta in campionato e scivola sempre più in basso in classifica. Nel match del Signal Iduna Park gli ospiti si portano sul 2-0 nell'arco di 61 minuti grazie all'autorete di Anton e al gol di Chabot, per poi subire il 2-1 all'81' per mano di Brandt. I gialloneri chiudono la partita in dieci contro undici a seguito dell'espulsione di Ryerson all'89'. Al Friburgo basta la sesta rete di Grifo in campionato per superare l'Heidenheim e centrare la seconda vittoria consecutiva dopo l'1-0 della scorsa giornata contro il Bochum. I bianconeri proseguono nella rincorsa alla Champions, con il Lipsia che resta sempre a +3, mentre per Schmidt e i suoi questa è la quarta sconfitta consecutiva, ora l'Holstein Kiel dista solo un punto. Il Mainz non riesce a trovare la via d'uscita per allontanarsi dal momento negativo: nelle ultime cinque gare è arrivata una sola vittoria, con lo 0-0 rimediato in casa contro l'Augsburg che quantomeno ha permesso a Henriksen di portare a casa un punto e di non staccarsi troppo dal gruppo Champions. Situazione completamente diversa per l'Augsburg, che sale a cinque risultati utili nelle ultime cinque gare e si porta pericolosamente a -2 dal Borussia Dortmund in undicesima posizione. Il Francoforte è ancora alle prese con la pareggite acuta: al Borussia Park contro il Borussia M'Gladbach arriva il terzo pari consecutivo, con Ekitike che al 31' risponde al vantaggio di Kleindienst al 26'. Lo scontro salvezza tra Holstein Kiel e Bochum termina senza vincitori né vinti: i padroni di casa passano in vantaggio al 3' con Skrzybski su calcio di rigore, ma vengono raggiunti e poi superati da Boadu nell'arco di due minuti (37' e 39'). Al 50' Zec segna il gol del 2-2 definitivo. Il Lipsia torna alla vittoria sconfiggendo 2-0 il St. Pauli nonostante l'inferiorità numerica maturata al 69' a seguito dell'espulsione di Orban. I gol della partita vengono segnati da Sesko al 16' e da Xavi Simons al 35'.

Risultati Bundesliga giornata 21

Bayern Monaco – Werder Brema 3-0 56' rig., 97' rig. Kane (Bay), 82' Sané (Bay) Wolfsburg – Bayer Leverkusen 0-0 Hoffenheim – Union Berlino 0-4 24', 87' Hollerbach (Uni), 61' Ljubicic (Uni), 73' Ilic (Uni) Borussia Dortmund – Stoccarda 1-2 50' aut. Anton (Sto), 61' Chabot (Sto), 81' Brandt (Bor) Friburgo – Heidenheim 1-0 30' Grifo (Fri) Mainz – Augsburg 0-0 Borussia M'Gladbach – Eintracht Francoforte 1-1 26' Kleindienst (Bor), 31' Ekitike (Ein) Holstein Kiel – Bochum 2-2 3' rig. Skrzybski (Hol), 37', 39' Boadu (Boc), 50' Zec (Hol) RB Lipsia – FC St. Pauli 2-0 16' Sesko (RBL), 35' Xavi Simons (RBL)

Classifica Bundesliga

Bayern Monaco 54, Leverkusen 46, Eintracht Francoforte 39, RB Lipsia 36, Stoccarda 35, Friburgo 33, Mainz 32, Borussia M'Gladbach 31, Wolfsburg 30, Werder Brema 30, Borussia Dortmund 29, Augsburg 27, Union Berlino 24, FC St. Pauli 21, Hoffenheim 18, Heidenheim 14, Holstein Kiel 13, Bochum 11