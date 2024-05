Bundesliga: manita Dortmund, pari Lipsia. Bayern ko con lo Stoccarda

Milano, 6 maggio 2024 – A due giornate dalla fine la Bundesliga è ancora accesissima in fondo alla classifica, con la corsa salvezza tiene gli appassionati col il fiato sospeso. Il Bochum batte 3-4 l'Union Berlino al termine di una bellissima partita, mentre il Mainz pareggia a casa dell'Heidenheim. In cima, il Borussia vincendo ha riaperto i discorsi quarto posto tornando a -3 dal Lipsia, sebbene è ufficiale che nella prossima Champions League saranno cinque le squadre tedesche (decisiva la vittoria del Borussia contro il PSG). Analizziamo le partite del fine settimana.

Tutti i match del weekend

Si parte venerdì con il pareggio tra Hoffenheim e Lipsia. Sesko apre le dazne al 38’, in un primo tempo che non regala tantissimi spunti. Nel secondo crescono i padroni di casa che sono ancora in corsa per un posto in Europa. Ci provano Bebou e Beier, poi al 72’ Xavi Simons rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in dieci. Nell’assalto finale segna il gol del pari il solito Kramaric su assist di Bulter, è 1-1. Nella giornata di sabato, lo Stoccarda vince 3-1 contro il Bayern Monaco. Lo scontro diretto per la corsa al secondo posto viene sbloccato da Stergiou su assist di Undav. Il pari al 37’ porta la firma di Harry Kane che dal dischetto non sbaglia. Neuer fa gli straordinari a cavallo dei due tempi, poi però all’83’ non può nulla su Woo-Yeong Jeong. Nel recupero arriva il gol anche di Silas con un bel tiro dal limite dell’area. Pareggiano 2-2 Werder Brema e Borussia Monchengladbach. Hack sblocca l'incontro in avvio in favore dei bianconeri, poi ci provano anche Koné e Itakura, ma arriva il pari a fine frazione con Woltemade. Il ventinove fa doppietta al 65’ con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Il pareggio del ‘Gladbach arriva al 91’ con il calcio di rigore trasformato da Neuhaus. Punto fondamentale per il Werder Brema che agguanta la salvezza. Nonostante l’ampio turnover di Terzic in vista del ritorno di Champions contro il PSG, il Borussia Dortmund passeggia sull’Augsburg. Nei primi venti minuti colpiscono Moukoko e Malen, poi alla mezz’ora doppietta di Moukoko che la mette in porta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’Augsburg risponde con la rete di Vargas, ma tempo di riportare la palla a centrocampo che il poker lo cala Marco Reus. Al 64’ destro dal limite dell'area di Nmecha e 5-1. Vittoria salvezza per il Wolfsburg contro il Darmstadt per 3-0. Prima Wimmer stappa il match dopo 8’ con un destro vincente dal limite dell'area, poi Wind raddoppia dopo nemmeno due minuti. I padroni di casa controllano il ritmo del match e non soffrono, poi il 3-0 lo fa Cerny nel recupero. Pareggio senza reti tra Colonia e Friburgo, due squadre che per diversi motivi avevano bisogno di punti. Atubolu dice no a Maina e Martel, mentre nel secondo tempo è la squadra ospite a rendersi più pericolosa. Un punto che porta Grifo e compagni a -4 dall'Eintracht sesto che ha perso con il Leverkusen, mentre il Colonia non approfitta del pari del Mainz. Si arriva a domenica con la partita più bella che è, senza dubbio, Union Berlino - Bochum 3-4. Ci si gioca una buona fetta della salvezza e, nel primo tempo, c'è solo il Bochum in campo: Wittek fa doppietta al 16' e 31', poi al 37' Schlotterbeck cala il tris e la partita sembra indirizzata. Nel secondo tempo però si svegliano anche i padroni di casa: Vertessen al 59' e Bedia al 62' riaprono tutto. Non sembra proprio la giornata della difese d'acciaio, perché ogni volta che una delle due squadre si presenta negli ultimi venti metri il gol pare poter essere sempre dietro l'angolo. Al 70' Hofmann fa 2-4, ma dopo quattro minuti Hollerbach accorcia. Nel finale è assedio Union, ma per la prima volta nella partita la difesa del Bochum riesce a reggere senza subire il gol del pareggio. Vittoria che permette agli ospiti di andare a +3 proprio dalla squadra della capitale che resta al 15esimo posto a +1 dal Mainz. La squadra di Magonza si ferma sull'1-1 a casa del già abbondantemente salvo Heidenheim. Al 36' Bukardt segna, ma nel secondo tempo pareggia Kleindienst. Nell'ultima gara di giornata, non c'è partita tra Eintracht Francoforte e Bayern Leverkusen che vince 1-5. Apre le danze Xhaka al 12', poi però Ekitike pareggia al 32'. L'equilibrio regge fino a un minuto prima della pausa, quando Schick segna la rete del vantaggio. Nella ripresa gli uomini di Xabi Alonso cambiano marcia e dominano la partita: al 56' Palacios è freddo dal dischetto, venti minuti dopo tocca a Frimpong calare il poker. Nel finale altro rigore per le Aspirine con Boniface che si iscrive alla festa.

La classifica dopo 32 giornate

1) Bayern Leverkusen 84 - CAMPIONE

2) Bayern Monaco 69

3) Stoccarda 67

4) Lipsia 63

5) Borussia Dortmund 60

6) Eintracht Francoforte 45

7) Friburgo 41

8) Augsburg 39

9) Hoffenheim 40

10) Heidenheim 38

11) Werder Brema 38

12) Wolfsburg 37

13) Borussia Monchengladbach 33

14) Bochum 33

15) Union Berlino 30

16) Mainz 29

17) Colonia 24

18) Darmstadt 17 - RETROCESSO