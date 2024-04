Bundesliga, 31esima giornata: poker Lipsia al Dotmund, si salva all'ultimo il Leverkusen

Milano, 29 aprile 2024 - Di fatto non può mai perdere questo Bayern Leverkusen che, messo spalle al muro dallo Stoccarda, reagisce nel secondo tempo e al 96' trova il gol del pareggio con Robert Andrich che tiene viva la striscia di risultati utili consecutivi di Xabi Alonso. Il risultato più importante della trentunesima giornata di Bundesliga però è il netto successo del Red Bull Lipsia contro il Borussia Dortmund per 4-1, nel match che valeva una buona fetta di Champions League. Sugli altri campi, il Bayern batte l'Eintrach, ma il Friburgo non ne approfritta perdendo in casa contro il Wolfsburg che ora è a millimetri dalla salvezza. Pareggio nello scontro tra Mainz e Colonia, un punto sicuramente più utile ai padroni di casa che, però, restano dietro al Bochum. Ripercorriamo tutte le sfide del fine settimana e vediamo la classifica a tre giornate dal termine.

Tutti i match del weekend

Nella giornata di venerdì l'Hoffenheim, che ha ben poco da chiedere a questo finale di stagione, fa visita al Bochum in piena lotta per la salvezza. Il leitmotiv della partita è chiaro sin da subito: si gioca principalmente a una porta sola, quella dell'Hoffenheim che però rischia di avere un rigore a favore al 26', tolto dopo la revisione al Var. Il Bochum passa al 34' con Stoger e nel recupero del primo tempo raddoppia Passlack. Nella ripresa continua ad attaccare la squadra di casa e al 64' Stoger fa doppietta. A fine partita saranno 36 tiri (13 in porta) per il Bochum. La squadra di Butscher toglie troppo presto le mani dal manubrio e allora in dieci minuti Kramaric segna due volte (73' e 84') rendendo più vivo il finale, dove però non si concretizza la rimonta. Si passa a sabato con il Werder Brema che regola l'Augsburg per 0-3. Succede tutto nella ripresa, con Ducksch che fa l'assist a Schimd prima e poi raddoppia su rigore al 60'. Deman firma al 90’ la rete che chiude la sfida e che avvicina i Werder alla salvezza. Punti importanti in palio tra Friburgo e Wolfsburg: Grifo e compagni inseguono l'Europa, gli ospiti vogliono ipotecare la salvezza. Dopo 5' minuti Gregoritsch calcia forte e centra la traversa, poi Wind da centrocampo va a un passo dal gol dell'anno. La gara si sblocca al 42' quando Bornauw di sinistro sbaglia porta e fa 1-0. Gli ospiti però reagiscono nel secondo tempo e, complice anche l'espulsione di Sildilla, prima riportano la gara in parità con la punizione perfetta di Arnold e poi il gol vittoria lo fa Lacroix con un destro da fuori area. Il Friburgo, nel mezzo delle due reti, avrebbe potuto anche riportarsi avanti, ma il rigore di Sallai non va in porta. Finisce 1-2 per il Wolfsburg. Vince il Bayern Monaco contro l'Eintracht per 2-1. Le firme sono: in primis del solito Harry Kane dopo nove minuti, poi c'è il pari di Hugo Ekitiké al 23' che con una bellissima giocata si libera di un uomo, porta la palla sul suo piede e da lontano la mette dove Neuer non può arrivare. Nel secondo tempo è assolo Bayern con Trapp che si supera su Muller, Dier e Guerreiro, ma alla fine il gol decisivo lo segna ancora Harry Kane che fa doppietta e 35 gol in stagione. Lo scontro diretto per il quarto posto è del Lipsia che batte, eccome, il Borussia per 4-1. Pronti, via e Sancho al 20' la mette all'incrocio dei pali, ma il pareggio è immediato con Lois Openda che da sottomisura mette dentro sull'assist di Xavi Simons. Nel recupero della prima frazione Sesko porta avanti i padroni di casa, poi appena cominciata la ripresa Openda vola in contropiede, serve Simakan che buca Kobel. Reus e Simons sbattono, rispettivamente, su Gulacsi e Kobel, poi all'80' cala il poker Baumgartner. Questo successo lancia il Lipsia a +5 sul Dortmund nella lotta al quarto posto. Il Leverkusen non perde mai: pari, in rimonta, al 96' contro lo Stoccarda. Le Aspirines incassa due reti in dieci minuti a cavallo tra primo e secondo tempo: prima Fuhrich è bravo e fortunato a trovarsi nella traiettoria del tiro di Undav che aveva colpito il palo, poi è proprio Undav a raddoppiare con un destro all'angolino basso dal limite dell'area. Si sveglia il Leverkusen che accorcia con Adli con un bel mancino, poi al 78' viene annullato il gol a Koussonou. La partita sembrerebbe finita, ma con il Bayern Leverkusen mai dire mai e, infatti, al 96' mischia in area a seguito di una punizione, sbuca Robert Andrich che ci mette il piede e regala un punto ai suoi. Nella giornata di domenica tre partite, due pareggi e il successo dell'Heidenheim a casa del Darmstadt. Partendo proprio da quest'ultimo risultato, partita bloccata per larghi tratti poi al 90' guizzo di Nikola Dovedan che la mette dentro sull'assist di Kuhlwetter. Segue una revisione al Var che tiene col il fiato sospeso giocatori e tifosi, ma alla fine è gol buono per l'Heidenheim che vince. Pareggio a reti bianche tra Borussia Monchengladbach e Union Berlino, in una sfida dove entrambe cercavano punti per avvicinarsi alla salvezza. Ora i bianconeri sono 13esimi a quota 32, mentre Gosens e compagni appena sotto con 30 punti a +2 dal Mainz. Nell'ultimo risultato di giornata, la squadra di Magonza pareggia il delicatissimo match salvezza contro il Colonia, nella sfida tra penultima e terzultima. La gara la sblocca il centrocampista Leandro Barreiro, che porta avanti i padroni di casa alla mezz'ora. In apertura di secondo tempo Waldschmidt sbaglia il rigore della possibile parità. Gli ospiti si riversano in avanti, esponendosi anche a rischiosi contropiedi, perché in caso di sconfitta la situazione diventerebbe molto complicata per il Colonia. Serve un episodio, che arriva al 92': calcio di rigore, ancora, per il Colonia. Questa volta dal dischetto va il subentrato Florian Kainz che non sbaglia. Nel finale tante polemiche, vola anche un rosso per Phillipp Mwene, con il Mainz che chiude in 10. Pareggio che, comunque, è più utile ai padroni di casa che restano terzultimi (zona playout) a quota 28 punti, a -2 dal Bochum, mentre il Colonia è penultimo con 23 punti.

La classifica dopo 31 giornate

1) Bayern Leverkusen 81 - CAMPIONE

2) Bayern Monaco 69

3) Stoccarda 64

4) Lipsia 62

5) Borussia Dortmund 57

6) Eintracht Francoforte 45

7) Friburgo 40

8) Augsburg 39

9) Hoffenheim 39

10) Heidenheim 37

11) Werder Brema 37

2) Wolfsburg 34

13) Borussia Monchengladbach 32

14) Union Berlino 30

15) Bochum 30

16) Mainz 28

17) Colonia 23

18) Darmstadt 17