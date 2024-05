Bundesliga, 33esima giornata: colpo Mainz e Colonia. Pareggio del Friburgo

Milano, 13 maggio 2024 – Penultima giornata di Bundesliga caratterizzata dai gol e dallo spettacolo, con la lotta per evitare la retrocessione che si deciderà tutta all’ultima giornata. Delicato anche il discorso qualificazione ai preliminari di Conference League: il Friburgo pareggia e va a quota 42, mentre l’Hoffenheim ne fa 6 al già retrocesso Darmstadt e dunque sorpasso in classifica degli uomini di Matarazzo che sono a 43. Ripercorriamo i risultati del turno.

Tutti i match del weekend

Si parte venerdì con il match tra il già salvo Augsburg e lo Stoccarda, in lotta per il secondo posto. Gara dominata dagli ospiti che però vincono solamente di una rete, quella messa a segno dal solito Serhou Guirassy in apertura di ripresa. Si passa a sabato, con il pareggio tra Borussia Monchengladbach e Eintracht Francoforte per 1-1. La conclusione di Hack dal limite dell'area apre le marcature al 9’, la reazione è affidata a Dina Ebimbe che manca di un soffio il pari, poi stessa sorte anche per Ekitiké. Il pareggio viene siglato al 35’ dal numero ventisei francese. Occasioni anche nel secondo tempo, ma i portieri e la poca precisione non regalano altre reti. Si tratta, comunque, di un pareggio dolce per entrambe: il ‘Gladbach è salvo, l’Eintracht blinda il sesto posto che significa Europa League. Non molla il Colonia che vince 3-2 con l’Union Berlino e si giocherà tutto all’ultima giornata. Gli ospiti di portano sullo 0-2 nel giro di quattro minuti: Knoche sblocca il match al 15’ con un'incornata da corner, Volland raddoppia su rigore. La situazione è disperata, il Colonia deve necessariamente vincere per provare a giocarsi il sedicesimo posto, valevole per i playout, alla 34esima giornata. Prima della fine del tempo ecco il rigore che riapre la gara, trasformato da Kainz. Nella ripresa Alidou e Hubers sfiorano il pari, poi Gosens centra la traversa e per poco non spegne i sogni del Colonia. Tigges firma il 2-2 con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner all’87’, mentre Downs la decide al 92’. Il Colonia vince 3-2 e ora è a -3 dall’Union Berlino sedicesimo, inoltre gli uomini di Schultz devono anche recuperare una differenza reti di -3. Il Friburgo pareggia 1-1 contro l’Heidenheim in un match delicato in vista del settimo posto. Grifo porta via palla e serve Doan che non sbaglia e porta in vantaggio i padroni di casa, poi però Sessa pareggia immediatamente. Il Friburgo nel secondo tempo ci prova più dell’Heidenheim, che non ha più nulla da chiedere al campionato, ma il gol non arriva. Pari anche tra Lipsia e Weder Brema, due squadre che hanno già terminato la loro stagione. Il Werder passa in vantaggio grazie all'autorete di Seiwald, che al 35’ beffa il proprio portiere con un tocco di testa. Nel secondo tempo il pari lo firma Sesko al 61’. Il Mainz centra una vittoria importantissima in chiave salvezza contro il Borussia Dortmund. Gioca solo la squadra di casa che nei primi dieci minuti centra due legni con Amiri e Widmer, ma poi la sblocca con Barreiro. Lee Jae-Sung si scatena e realizza una doppietta nel giro di quattro minuti. Per poco non arriva pure il poker già alla mezz’ora, ma Meyer dice di no. Terzic prova a svoltare la squadra nel secondo tempo, ma il Mainz controlla e porta a casa la partita. Mainz ora quindicesimo a +2 dall’Union Berlino e +5 dal Colonia, dunque salvo ma non al sicuro dai playout. Non sbaglia l’Hoffenheim che ne rifila 6 al Darmstadt 98 e sorpassa in classifica il Friburgo, uomini di Matarazzo a +1 da Grifo e compagni che sono ora ottavi. Al Merck-Stadion am Bollenfalltor non c’è mai partita, con Bobou e Beier che segnano nei primi cinque minuti. Poi tocca a Kaderabeck e Kabak fare 4-0 già prima della mezz’ora. Si va negli spogliatoi con la manita già servita: doppietta di Beier al 44’. A inizio secondo tempo Bebou fa doppietta e poi l’Hoffenheim rallenta e gestisce la partita, ma l’impressione per com’erano entrate le due squadre in campo (comprensibile visto che i padroni di casa sono già retrocessi) era che si potesse ancora continuare a segnare. Nell’ultimo match di giornata il Bochum ne piglia cinque dal Bayern Leverkusen, che continua la sua marcia dominante. La partita cambia già al 15’ con il rosso rimediato da Passlack che lascia i padroni di casa in dieci per fallo da ultimo uomo su Tella lanciato in porta. Il muro del Bochum regge fino al 41’ quando Schick porta in vantaggio la squadra di Xabi Alonso. Prima della pausa c’è anche spazio per il rigore di Boniface. Nel secondo tempo il tris lo cala Adli sugli sviluppi di calcio d’angolo che la mette di testa, dopo aver fallito pochi minuti prima un facile tapin. Il poker è di Stanisic col destro che controlla una bella palla, salta un uomo e la mette. Puro contropiede al 93’ con Stanisic che va da solo verso la porta e poi lascia per Grimaldo che segna il più facile dei gol a porta vuota.

La classifica dopo 33 giornate

1) Bayern Leverkusen 87 - CAMPIONE

2) Bayern Monaco 72

3) Stoccarda 70

4) Lipsia 64

5) Borussia Dortmund 60

6) Eintracht Francoforte 46

7) Hoffenheim 43

8) Friburgo 42

9) Augsburg 39

10) Heidenheim 39

11) Werder Brema 39

12) Wolfsburg 37

13) Borussia Monchengladbach 34

14) Bochum 33

15) Mainz 32

16) Union Berlino 30

17) Colonia 27

18) Darmstadt 17 - RETROCESSO