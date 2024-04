Bundesliga, 30esima giornata: il Leverkusen pareggia al 97, ok Bayern e Lipsia

Milano, 22 aprile 2024 - Sebbene la lotta per il titolo sia terminata la scorsa giornata, in Bundesliga devono essere stabiliti ancora tantissimi verdetti. Primo fra tutti chi parteciperò alla prossima Champions League: Bayern Monaco e Lipsia vincono e approfittano del pari del Borussia contro il Leverkusen e della sconfitta dello Stoccarda in casa del Werder Brema. In chiave salvezza fondamentale la vittoria del Wolfsburg che sale a +4 sul diciassettesimo posto, che vorrebbe dire playoff retrocessione, e il il Mainz con il pari contro il Griburgo aggancia a quota 27 il Bochum proprio alla 17° casella. Ripercorriamo il turno e vediamo come è cambiata la classifica.

Tutti i match del weekend

Si parte venerdì con la vittoria, in rimonta, dell'Eintrach Francoforte contro l'Augsburg. Passano gli ospiti al 13' con Ruben Vargas, poi si comincia pian piano a giocare a una porta sola. Nella ripresa comandano i rossoneri che la ribaltano: al 55' rete di Chaibi, poi sei minuti dopo Hugo Ekitike fa 2-1 e nel recupero, nel tentativo di forcing dell'Augsburg, c'è anche spazio per il gol di Marmoush. Sabato il Lipisa vince a Heidenheim per 1-2. Al 42' la prima rete del match è del gioiellino Sesko che porta avanti i suoi, però al 69' arriva il pari dei padroni di casa con Dovedan, ma all'ultimo respiro festeggia Marco Rose: gol di Lois Openda e tre punti in saccoccia. Vittoria fondamentale del Wolfsburg contro il Bochum. Il match è deciso dalla rete di Wind, che al 43’ trova il mancino vincente in area di rigore, e ora la salvezza è più vicina. Rimanendo in tema salvezza, colpo del Darmstadt a casa del Colonia. Pronti, via e palo di Alidou per il Colonia, la grance chance del primo tempo. Nella ripresa Klarer sblocca il match sugli sviluppi di calcio d'angolo, poi la chiude Wilhelmsson nel recupero. Pioggia di gol in Hoffenheim-Borussia Monchengladbach, favorita anche dal fatto che le due squadre non hanno più nulla da chiedere a questa Bundesliga. Rete dei padroni di casa con Weghorst al 36', ma tempo tre giri di orologio e arriva il pari di Hack. Nella ripresa Promel porta avanti i suoi con una bella conclusione da fuori che si infila all'incrocio, poi Kabal segna il gol che sembrerebbe indirizzare la partita. Ma gli ospiti reagiscono ancora con Hack che prima fa doppietta e poi tripletta da corner al 90'. All'ultimo respiro altra manovra offensiva dell'Hoffenheim e Stach segna il gol del definitivo 4-3. Il Bayern Monaco stravince in casa dell'Union Berlino per 1-5. Subito caldo Choupo-Moting che va vicino al vantaggio che, però, arriva solo alla mezz'ora con Goretzka che viene liberato dal bel colpo di tacco di Tel. Su punizione arriva anche il sigillo di Harry Kane prima della fine del tempo. Nella ripresa prima Muller e poi Tel la chiudono, c'è tempo anche per i gol di Vertessen e la doppietta di Thomas Muller. Nella giornata di domenica, il Werder Brema vince contro lo Stoccarda che rallenta in chiave Champions. Al 27’ Leweling fa fallo dentro l’area, con il Werder che guadagna quindi un calcio di rigore. Dal dischetto Ducksch non sbaglia ed è 1-0. In apertura di ripresa ancora Ducksch che raccoglie l'assist di Schmid e realizza la doppietta. La squadra di Hoeness si rimette subito in moto per accorciare le distanze, riuscendoci al 71’ con Undav che nel primo tempo aveva preso palo. Nonostante l'assalto finale, il Werder tiene botta e porta via i tre punti. Pari tra Friburgo e Mainz. Dopo sei minuti segna Grogoritsch di testa su cross di Doan. Al 40', però, Burkardt va incontro al cross dalla destra di Caci e insacca. Nel secondo tempo ritmi più compassati e meno occasioni da gol, finisce 1-1, un pari decisamente più utile al Mainz che al Friburgo. Il big match di giornata è quello tra Borussia Dortmund e Bayern Leverkusen. Al 42’ i padroni di casa vanno vicinissimi al vantaggio, ma Hradecky respinge sulla conclusione a botta sicura di Sabitzer, il protagonista del match di Champions contro l'Atletico. Occasioni da una parte e dall'altra, ma manca il gol in questa sfida perché le due squadre non riescono a centrare il bersaglio grosso. La rete arriva all'81' cross di Sabitzer per il destro vincente di Niclas Fullkrug. Le Aspirines spingono, non vogliono perdere la loro imbattibilità e proseguire in questo (ennesimo) record. All'ultimo istante, quando sembrava tutto perduto, Josip Stanisic di testa al 97’ pareggia i conti e tiene viva la striscia di 45 risultati utili consecutivi.

La classifica dopo 30 giornate

1) Bayern Leverkusen 80 - CAMPIONE

2) Bayern Monaco 66

3) Stoccarda 63

4) Lipsia 59

5) Borussia Dortmund 57

6) Eintracht Francoforte 45

7) Friburgo 40

8) Augsburg 39

9) Hoffenheim 39

10) Heidenheim 34

11) Werder Brema 34

12) Borussia Monchengladbach 31

13) Wolfsburg 31

14) Union Berlino 29

15) Bochum 27

16) Mainz 27

17) Colonia 22

18) Darmstadt 17