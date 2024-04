Bundesliga, Mainz-Colonia a rischio rinvio: trovata bomba nei pressi dello stadio

Mainz, 26 aprile 2024 – Da semplici lavori di manutenzione e ampliamento di un polo universitario, alla concreta possibilità che una partita del prossimo turno di Bundesliga venga rinviata. Questo rapporto di causa-effetto non è illogico dopo quanto è successo nella giornata di mercoledì a Magonza, cittadina affacciata sulle rive del fiume Reno a pochi passi da Francoforte. Durante dei lavori al polo dell'Università di Scienze Applica della città, sito a poca distanza dalla MEWA Arena lo stadio del Mainz, è stato ritrovato un ordigno quasi cinquecento chili di peso di origine statunitense rimasto inesploso e risalente alla seconda guerra mondiale. I lavori sono stati immediatamente interrotti e, nella giornata di oggi (venerdì 26 aprile, ndr) gli artificieri dovrebbero provvedere a risolvere la questione. Nel frattempo però, circa tre mila cinquecento persone sono state preallertate e, in minor parte, fatte evacuare per qualche ora, in più anche il traffico ha subito mutamenti e disagi fino a quando l'area non verrà messa completamente in sicurezza. In quella zona sorge anche la MEWA Arena, impianto moderno (inaugurato nel 2011) e capace di contenere più di trenta mila persone, che ospita le partite casalinghe del Mainz. Una volta appresa la notizia, il club ha subito posticipato la conferenza stampa pre partita, ma ora bisognerà capire se i ragazzi di Bo Henriksen potranno scendere in campo domenica contro il Colonia alle 17.30. L'ipotesi di rinvio, per quanto complicata, è presente perché al momento la bomba non è stata ancora fatta detonare. In più, si tratta del secondo ritrovamento nella stessa area a distanza di poche settimane. Il Mainz e il Colonia restano, dunque, in attesa. A quattro giornate dalla fine Mainz e Colonia si giocheranno una partita fondamentale in ottica salvezza: la squadra di casa è al quartultimo posto a quota 27 punti, al pari del Bochum 16° (posto che obbliga allo spareggio salvezza), mentre il Colonia è penultimo a -5 proprio da Bochum e Mainz.

Un avvenimento non così raro

Il ritrovamento di ordigni inesplosi risalenti al secondo conflitto mondiale non sarebbe un evento così sporadico in Germania. A quasi ottant'anni dalla fine della guerra, capita ancora che vengano ritrovate bombe inesplose o altri tipi di ordigni in tutto il territorio tedesco. E' stato stimato che le forze alleate e sovietiche durante la guerra abbiano sganciato qualcosa come milioni di tonnellate di armi e, va da sé, che la probabilità di trovarne alcuni inesplosi sia molto elevata. In più, va precisato che la città di Magonza, durante il conflitto, fu vittima di oltre 30 raid aerei eseguiti dalla Royal Air Force e dall'aeronautica militare degli Stati Uniti. Un esempio recente, che ha toccato da vicino anche una squadra di calcio, è avvenuto a Dortmund. Nel 2015 venne evacuata un'area vicina al Signal Iduna Park, casa del Borussia Dortmund, proprio a causa di un ritrovamento di un ordigno bellico, esattamente come in questo caso.