Bundesliga, ottava giornata: manita Bayern, ko Borussia. Pareggio per il Leverkusen

Milano, 27 ottobre 2024 - Ottava giornata di Bundesliga tra pareggi, goleade e sconfitte improvvise. Sono ben cinque le sfide terminate in parità, a partire dall'anticipo di venerdì tra Mainz e Borussia Monchengladbach. A fare scalpore è, però, soprattutto quello tra Werder Brema e Bayer Leverkusen, con la squadra di Xabi Alonso che subisce gol al 90' da Romano Schmid. Va peggio al Borussia Dortmund che perde in casa dell'Augsburg 2-1 e deve fare i conti con il cartellino rosso a Kabar al 99'. Chi festeggia, anche in virtù di questi due risultati, è il Bayern Monaco che ha vita facile sul campo del Bochum e vince 5-0 andando così a +5 dai campioni in carica del Leverkusen e mantenendo la testa della classifica. Ripercorriamo le sfide di questa ottava giornata di Bundesliga.

Tutti i match del weekend

Si parte venerdì con il pareggio tra Mainz e Borussia Monchengladbach. Una sfida dominata, nei numeri, dai padroni di casa che tirano 23 volte verso la porta ospite. Il gol arriva solo nel secondo tempo con l'autogol di Stefan Lainer al 55', ma tempo di riportare la palla a centrocampo che Tim Kleindienst segna la rete del pareggio dei bianconeri. Si passa a sabato con il Lipsia che vince 3-1 contro il Friburgo, continuando a mettere pressione al Bayern Monaco. Il vantaggio dopo 15 minuti è degli ospiti con Grifo che pesca Doan che non sbaglia. I padroni di casa alzano il ritmo e iniziano a rendersi pericolosi con Sesko, ma il gol non arriva nel primo tempo. Il Lipsia si presenta in campo con più fame e trova subito l’1-1 con Orban. Si tratta della rete che da il via alla rimonta, perché al 58' c'è il gol di Geertruida. La partita si chiude al 79' con un gol bellissimo in solitaria di Lois Openda che regge di fisico contro un difensore, salta il portiere e segna. Vittoria importante dell'Augsburg 2-1 contro il Borussia Dortmund. I gialloneri passano dopo 4 minuti con Donyell Malen, ma i padroni di casa non si perdono d'animo e pareggiano al 25' con la botta di Clude-Maurice. Il francese si ripete quindi al 50’, quando trova il colpo che gli vale la doppietta personale e il vantaggio per 2-1 dei bavaresi. All'ultimo minuto arriva anche il doppio giallo per Kabar che viene espulso. Pareggiano 0-0 St Pauli e Wolfsburg, una partita senza troppe emozioni. Da segnalare solo la rete annullata per fuorigioco ai padorni di casa al 53'. Pari anche tra Werder Brema e Bayer Leverkusen. A stappare il match ci pensa allora il solito Boniface dalla parte opposta al 30’ su assist di Frimpong. Zetter nega la doppietta alll'attaccante di Xabi Alonso, mentre dall'altra parte Hradecky fa un paio di miracoli ma si deve arrendere a Ducksch. Passano un paio di minuti che Agu sbaglia tutto e regala il 2-1 al Bayer con un clamoroso autogol. Il Werder tira un sospiro di sollievo e torna ad attaccare, trovando un clamoroso 2-2 al 90’ con Schmid. Si arriva alla domenica con tre partite, di cui due pareggi. Oltre allo 0-0 tra Heidenheim e Hoffenheim, c'è anche l'1-1 tra Union Berlino ed Eintracht Francoforte. Gli ospiti premono subito forte sull’acceleratore, e dopo meno di quindici minuti passano in vantaggio con la rete di Mario Gotze, il più lesto a mettere dentro sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al rientro in campo dopo la pausa negli spogliatoi gli uomini di Svensson spingono per l’1-1, e dopo alcuni minuti riescono finalmente a riportare l’incontro in equilibrio: assist di Skov e pareggio al 66’ di Hollerbach. Chiude la giornata la sonora vittoria del Bayern Monaco a casa del Bochum per 0-5. La squadra di Kompany dimentica al meglio il ko in Champions. Dopo un salvataggio sulla linea dell'ex Napoli Kim, apre le danze Olise, con una punizione morbidissima di mancino. Il copione si ripete poi al 26’: cross perfetto di Kimmich da calcio piazzato e inzuccata vincente di Musiala. A trovare ancora il fondo della rete al 54’ è invece Coman, ma il suo gol viene annullata per fuorigioco. Solo questione di tempo, perché il tris arriva con il solito Harry Kane quattro minuti dopo. Il poker porta la firma di Leroy Sané e alla fine c'è gloria anche per Coman.