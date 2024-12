Bundesliga, continua la marcia del Bayern. Pareggiano Eintracht e Dortmund

Roma, 9 dicembre 2024 – Si è concluso il tredicesimo turno di Bundesliga, con il Bayern Monaco che ha ritrovato la vittoria contro l’Heidenheim dopo il pareggio nei minuti finali nel Der Klassiker contro il Dortmund ad opera di Musiala. I bavaresi continuano la marcia per la conquista del titolo e staccano ulteriormente l’Eintracht Francoforte, che nella sfida di sabato 7 dicembre non è riuscito ad andare oltre il pareggio tra le mura amiche contro l’Augsburg: 2-2 il risultato finale. La squadra di Toppmöller, al secondo posto in classifica con 27 punti, deve stare attenta al Leverkusen, che, a seguito della vittoria per 2-1 contro il St. Pauli, si trova solo a 1 punto di distacco. Dopo un periodo complicato, torna alla vittoria pure il Lipsia nel segno di Sesko e André Silva, che segnano le due reti della sfida contro l’Holstein Kiel e regalano una boccata d’aria a Rose. Secondo pareggio di fila, invece, per il Borussia Dortmund, che viene fermata al Borussia Park dal Borussia Mönchengladbach.

Le partite della tredicesima giornata di Bundesliga

La giornata è stata aperta dalla sfida tra Stoccarda e Union Berlino al MHPArena, dove i padroni di casa sono andati sotto per 2-0 a seguito delle reti segnate da Doekhi (37’) e Skov (48’). Dopo il doppio svantaggio, i padroni di casa hanno riacciuffato la partita in appena otto minuti grazie alla doppietta di Nick Woltemade, che tra il 51’ e il 59’ ha riportato tutto in parità, e al 69’ è arrivato il sorpasso definitivo da parte dello Stoccarda grazie a Karazor. Nella giornata di sabato, invece, il Leverkusen ha superato il St. Pauli grazie a Wirtz e Tah, che in appena 21 minuti hanno portato la squadra di Xabi Alonso a distanza di sicurezza dagli avversari. All’84’, però, Guilavogui ha riaperto la partita trovando il gol del 2-1, ma alla fine il Bayer è riuscito a portare a casa i tre punti, centrando la terza vittoria consecutiva e accorciando sull’Eintracht Francoforte. Toppmöller e i suoi, infatti, non sono riusciti ad andare oltre il 2-2 in casa contro l’Augsburg in una partita che, sulla carta doveva essere abbordabile. L’Eintracht è andato in vantaggio con Ekitike al 55’, ma Tietz ed Essende hanno ribaltato il risultato, e solo la rete di Can Uzun al 74’ ha fatto sì che l’Eintracht Francoforte non centrasse la sua terza sconfitta stagionale. Chi altro gioisce del pareggio dell’Eintracht, oltre il Leverkusen, è sicuramente il Bayern Monaco, che ha avuto la meglio sull’Heidenheim. Dopo il vantaggio al 18’ di Upamecano, i bavaresi sono stati raggiunti al 50’ da Honsak, per poi tornare sopra con Musiala al 56’ e suggellare il vantaggio con Goretzka all’84’. Un minuto dopo, però, gli ospiti si sono pericolosamente portati a -1 grazie alla rete di Dorsch, ma Musiala ha riportato la tranquillità in casa Bayern con la seconda rete personale, segnata al 91’. I bavaresi restano saldamente in testa con 6 punti di vantaggio sull’Eintracht. Ottima prova anche da parte del Lipsia, che all’Holstein Stadion supera l’Hostein Kiel per 2-0. Prima è arrivata la rete di Sesko al 27’, la quarta in campionato per il talento sloveno, e poi c’è stato il raddoppio di André Silva su rigore, per sancire la vittoria del Lipsia, che ora si porta a -3 dal Francoforte.

Per l’Holstein Kiel, invece, prosegue il momento nerissimo, con la quarta sconfitta consecutiva. Il Werder Brema passa di misura contro il Bochum grazie alla rete segnata al 56’ da Jens Stage: biancoverdi al nono posto a pari punti col Mainz a quota 19, mentre Hecking e i suoi sono sempre più ultimi. Solo pareggio per il Borussia Dortmund, che al Borussia Park di Mönchengladbach prima passa in vantaggio con Bynoe-Gittens al 65’, poi viene raggiunta su rigore da Stöger al 71’. Con questo pareggio, i gialloneri si trovano al quinto posto in classifica al pari del Wolfsburg, che ha superato il Mainz con un pirotecnico 4-3. In una partita divertentissima e ricca di gol, la squadra di Hasenhüttl è passata in svantaggio all’11’ dopo il gol iniziale di Nabel, per poi pareggiare i conti al 19’ con Amoura. Al 39’, Burkardt ha riportato il Mainz avanti, e Tiago Tomas ha riportato il match in equilibrio al 57’. Al 66’ è stato nuovamente il Mainz a mettere il muso davanti grazie al secondo gol Nebel, ma Wind, con una doppietta segnata tra l’83’ e il 94’, ha regalato tre punti fondamentali al Wolfsburg. Nel posticipo, Ginter e Bischof hanno consegnato un punto a testa a Hoffenheim e Friburgo.

Risultati Bundesliga giornata 13

Stoccarda – Union Berino 3-2 37’ Doekhi (UB), 48’ Skov (UB), 51’ 59’ Woltemade (Sto), 69’ Karazor

Bayer Leverkusen – FC St. Pauli 2-1 6’ Wirtz (Bay), 21’ Tah (Bay), 84’ Guilavogui (St.P.)

Bayern Monaco – Heidenheim 4-2 18’ Upamecano (Bay), 50’ Honsak (Hei), 56’ 91’ Musiala (Bay), 84’ Goretzka (Bay), 85’ Dorsch (Hei)

Holstein Kiel – RB Lipsia 0-2 27’ Sesko, 69’ rig. André Silva

Eintracht Frankfurt – Augsburg 2-2 55’ Ekitike (Ein), 60’ Tietz (Aug), 71’ Essende (Aug), 74’ Uzun (Ein)

Bochum – Werder Brema 0-1 56’ Stage

Borussia M’Gladbach – Bor. Dortmund 1-1 71’ rig. Stoger (Gla), 65’ Bynoe-Gittens (Dor)

Wolfsburg – Mainz 4-3 11’ 66’ Nebel (Mai), 19’ Amoura (Wol), 39’ Burkardt (Mai), 57’ Tomas (Wol), 83’, 94’ Wind (Wol) Hoffeinheim – Friburgo 1-1 68’ Ginter (Fri) 73’ Bischof (Hof)

Classifica

Bayern Monaco 33

Eintracht 27

Leverkusen 26

RB Lipsia 24

Wolfsburg 21

Borussia Dortmund 21

Friburgo 21

Stoccarda 20

Mainz 19

Werder Brema 19

Borussia M’Gladbach 18

Union Berlino 16

Augsburg 16

Hoffenheim 13

FC St, Pauli 11

Heidenheim 10

Holstein Kiel 5

Bochum 2