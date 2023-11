Bundesliga, il Bayern Monaco schiaccia il Dortmund. Leverkusen sempre capolista

Roma, 6 novembre 2023 - La corsa per il Meisterschale potrebbe diventare presto un'esclusiva per sole due squadre. In Bundesliga il Bayer Leverkusen comanda la classifica, al termine della decima giornata di campionato. Alle spalle del club delle Aspirine c'è il solito Bayern Monaco, che dista due punti, mentre il resto della concorrenza è decisamente più staccato. Il Bayer in questo turno ha battuto l'Hoffenheim e i bavaresi si sono imposti sul Borussia Dortmund, schiacciando nettamente i rivali gialloneri per 4-0 in trasferta. Analizziamo meglio i risultati del fine settimana.

L'esito delle partite del fine settimana

Solo il Bayer Leverkusen può togliere il titolo dalle mani del Bayern Monaco. Se la decima giornata di Bundesliga ha lanciato un qualche messaggio, è senza dubbio questo. I bavaresi hanno schiantato i rivali del Borussia Dortmund, imponendosi con una prova di forza al Westfalenstadion. La squadra di Thomas Tuchel ha schiacciato quella di Terzic con un netto 4-0, firmato da Dayot Upamecano e dalla tripletta di uno strepitoso Harry Kane. Il bomber inglese sta giganteggiando in Germania e sembra essere proprio l'elemento che mancava al Bayern per completare la rosa, fin dai tempi dell'addio di Robert Lewandowski. Il Leverkusen, però, è ancora due punticini sopra in classifica, grazie al successo ottenuto contro l'Hoffenheim in un 3-2 scoppiettante e ricco di emozioni. Lo Stoccarda, che si aggira nei piani alti della classifica, ha ceduto anch'essa contro i neopromossi dell'Heidenheim, i quali hanno fatto il colpaccio tra le mura di casa. Wolfsburg e Werder Brema hanno pareggiato con due reti per parte, ma meglio hanno fatto Friburgo e Borussia Moenchengladbach, che hanno messo in scena una vera e propria sagra del gol in un 3-3 difficile da dimenticare per i tifosi. L'Union Berlino non è ancora uscito dalle sabbie mobili e, anzi, ha perso nuovamente per 3-0 contro l'Eintracht Francoforte.

Risultati Bundesliga giornata 10

SV Darmstadt 98 - Bochum 1-2 25' Takuma Asano, 43' Fabian Nurnberger, 54' Takuma Asano Union Berlino - Eintracht Francoforte 0-3 2', 14' Omar Marmoush, 82' Nacho Ferri Friburgo - Borussia Moenchengladbach 3-3 7' Lucas Holer, 25' Jordan Siebatcheu, 29' Alassane Plea, 39' Julian Weigl (R), 70' Noah Weisshaupt, 90+6' Vincenzo Grifo (R) Hoffenheim - Bayer Leverkusen 2-3 9' Florian Wirtz, 45+1' Alejandro Grimaldo, 56' Anton Stach, 58' Wout Weghorst, 70' Alejandro Grimaldo Mainz - RB Lipsia 2-0 76' Lee Jae sung, 80' Leandro Barreiro Colonia - Augsburg 1-1 16' Linton Maina, 25' Phillip Tietz Borussia Dortmund - Bayern Monaco 0-4 4' Dayot Upamecano, 9', 72', 90+3' Harry Kane Wolfsburg - Werder Brema 2-2 7' Marvin Ducksch, 37' Vaclav Cerny, 59' Kevin Paredes, 65' Rafael Santos Borré Maury Heidenheim - Stoccarda 2-0 70' Jan Schoppner, 90+4' Tim Kleindienst

Classifica Bundesliga giornata 10

Bayer Leverkusen 28, Bayern Monaco 26, Stoccarda 21, Borussia Dortmund 21, RB Lipsia 20, Hoffenheim 18, Eintracht Francoforte 17, Friburgo 14, Wolfsburg 13, Augsburg 12, Borussia Moenchengladbach 10, Werder Brema 10, Heidenheim 10, Bochum 8, SV Darmstadt 98 7, Union Berlino 6, Mainz 6, Colonia 5