Champions League in tv, guida alla giornata 4. Napoli, Inter, Milan e Lazio: il punto girone per girone

Bologna, 6 novembre 2023 - Giornata cruciale, la quarta, della Champions League 2023/2024. Le quattro italiane si giocano il passaggio agli ottavi di finale, seppur da situazioni diverse. Più vicine al tabellone ad eliminazione diretta Inter e Napoli, spalle al muro invece Lazio e Milan. I campioni d’Italia di Garcia ospitano l’Union Berlino e un successo ipotecherebbe gli ottavi, più o meno lo stesso discorso vale per l’Inter che in caso di vittoria a Salisburgo piazzerebbe l’allungo decisivo. Situazioni molto più delicate per Lazio e Milan. Alle squadre di Sarri e Pioli serve una vittoria per rilanciarsi e sperare e qualsiasi altro risultato rischia di pregiudicare, in maniera quasi definitiva, le possibilità di qualificazione. Vediamo nel dettaglio girone per girone e orari tv della giornata.

La situazione girone per girone

Guida tv

Gruppo A Dominio bavarese nel Gruppo A. Il Bayern è a punteggio pieno dopo tre partite e ospita il Galatasaray. Basta una vittoria per il matematico passaggio del turno. Chi invece spera nel secondo posto è il Manchester United, ora terzo a tre punti dietro appunto i turchi a 4. Una vittoria Red Devils a Copenaghen e una sconfitta del Gala riaprirebbe i giochi per la seconda piazza. Gruppo B Situazione più equilibrata nel Gruppo B. Comanda l’Arsenal con sei punti davanti al Lens con 5, poi ultime Siviglia e Psv con 2. Per i campioni dell’Europa League sfida decisiva a Londra per tentare di rientrare in corsa, mentre il Lens va in Olanda per cercare di sfruttare una occasione. Gruppo C Il Gruppo C è quello del Napoli in cui il Real comanda a punteggio pieno (9 punti) mentre gli uomini di Garcia sono secondi con sei punti grazie ai successi esterni su Braga e Union Berlino. Al Maradona arrivano i tedeschi e i campioni d’Italia con una vittoria cementerebbero gli ottavi, anche perché il Braga farà visita a Madrid. Gruppo D Inter in testa nel gruppo D con 7 punti al pari della Real Sociedad, mentre il Salisburgo insegue a 3 e il Benfica è fermo a 0. Se i portoghesi sembrano ormai spacciati, gli austriaci tenteranno il tutto per tutto cercando di battere in casa i nerazzurri di Inzaghi per riaprire i giochi, dall’altro lato se l’Inter dovesse prevalere a Salisburgo avrebbe in cassa forte gli ottavi. Il Benfica si giocherà invece le residue chance a San Sebastian. Gruppo E Situazione molto delicata nel Gruppo E della Lazio. La sconfitta di Rotterdam ha portato i biancocelesti al terzo posto con quattro punti, mentre in testa ci sono gli olandesi con 6 seguiti dall’Atletico a 5. All’Olimpico arriva proprio il Feyenoord e la Lazio ha un solo risultato a disposizione: la vittoria. L’Atletico, invece, ha l’occasione per fare tre punti in casa contro il Celtic ultimo a quota 1. Gruppo F Situazione ancora più complicata per il Milan che per la prima volta nella sua storia è ancora a zero gol segnati dopo tre partite di Champions. Rossoneri ultimi con due punti dopo la sconfitta di Parigi, mentre in vetta proprio il Psg con 6 davanti a Dortmund e Newcastle con 4. A San Siro arriva Mbappé e servirà una vittoria, mentre a Dortmund sfida tra le seconde. Gruppo G Girone ampiamente definito con i campioni in carica di Guardiola a dominare con nove punti, tre in più del Lipsia, mentre sembrano destinate a giocarsi il terzo posto Young Boys e Stella Rossa a quota 1. Il City chiuderà i conti in casa contro gli svizzeri, il Lipsia cercherà invece di non fare rientrare la Stella Rossa nel match di Belgrado. Gruppo H Anche qui c’è una leader conclamata ed è il Barcellona con 9 punti, davanti al Porto con 6 e allo Shaktar con 3. Ultimissimo l’Anversa con 0. Gli ucraini cercheranno lo scalpo di prestigio ospitando i balugrana, ultima chance per tornare in corsa, mentre il Porto dovrebbe avere vita facile in casa contro la squadra belga.

Programma e orari tv

Il calendario di gare si svilupperà tra martedì 7 novembre e mercoledì 8 novembre, con quattro gare alle 18.45 e le restanti alle ore 21. Le italiane saranno impegnate su entrambi i giorni, partendo con Lazio e Milan nella giornata di martedì alle ore 21 in diretta Sky per la Lazio e anche in chiaro su Canale 5 per il Milan, mentre il Napoli (18.45 su Sky) e l’Inter (alle 21 su Amazon) giocheranno mercoledì 8. Martedì 7 novembre Dortmund-Newcastle ore 18.45 Sky Sport 1, Sky Sport 254, Now Tv, Infinity Shaktar Donetsk-Barcellona ore 18.45 Sky Sport Arena, 204, Sky Sport 255, Now Tv, Infinity Milan-Paris Saint Germain ore 21.00 Canale 5, Sky Sport 1, Sky Sport 252, Now Tv, Infinity Lazio-Feyenoord ore 21.00 Sky Sport Arena, 204, Sky Sport 253, Now Tv, Infinity Atletico Madrid-Celtic ore 21.00 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 254, Now Tv, Infinity Porto-Anversa ore 21.00 Sky Sport 256, Now Tv, Infinity Manchester City-Young Boys ore 21.00 Sky Sport 255, Now Tv, Infinity. Stella Rossa-Lipsia ore 21.00 Sky Sport 257. Mercoledì 8 novembre Napoli-Union Berlino ore 18.45 Sky Sport 1, Sky Sport 252, Now Tv, Infinity Real Sociedad-Benfica ore 18.45 Sky Sport Arena, 204, Sky Sport 254, Now Tv, Infinity Arsenal-Siviglia ore 21.00 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 253, Now Tv, Infinity Real Madrid-Sporting Braga ore 21.00 Sky Sport Arena, 204, Sky Sport 252, Now Tv, Infinity Bayern Monaco-Galatasaray ore 21.00 Sky Sport 254, Now Tv, Infinity Copenaghen-Manchester United ore 21.00 Sky Sport 255, Now Tv, Infinity Psv-Lens ore 21.00 Sky Sport 256 Salisburgo-Inter ore 21.00 Amazon Prime Video

