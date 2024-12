Bundesliga, il Bayern torna alla vittoria: contro il Lipsia finisce 5-1

Roma, 23 dicembre 2024 – La sconfitta contro il Mainz è stata soltanto un incidente di percorso: il Bayern Monaco di Kompany, infatti, nel big match contro il Lipsia vince con un rotondo 5-1 e alza nuovamente la voce. Con questo successo, firmato Musiala, Laimer, Kimmich, Sané e Davies, i bavaresi mantengono i quattro punti di distacco con il Bayer Leverkusen. Anche Xabi Alonso e i suoi segnano ben 5 reti in questo turno di Bundesliga: a farne le spese è il Friburgo, che non perdeva da tre giornate. L’Eintracht Francoforte, invece, subisce la seconda sconfitta consecutiva, questa volta ad opera del Mainz che si conferma ammazzagrandi: dopo il successo interno contro il Bayern, infatti, Henriksen e i suoi espugnano il Deutsche Bank Park con il risultato di 3-1. Dopo tre pareggi torna alla vittoria anche il Borussia Dortmund, che supera il Wolfsburg in trasferta e sale in sesta posizione, al pari del Werder Brema e del Mainz.

Le partite della quindicesima giornata di Bundesliga

L’anticipo della quindicesima giornata della massima serie tedesca coincide con il big match tra il Bayern Monaco di Kompany e il Lipsia di Rose. La gara vede una partenza lampo, con il Bayern che trova il vantaggio al 1’ e il Lipsia che pareggia immediatamente, al 2’. Da quel momento in poi, però, i bavaresi prendono il controllo del match, che finisce addirittura 5-1 per la squadra di Kompany. Il 2-1 lo segna Laimer al 25’, poi segnano Kimmich (36’), Sané (75’), e Davies (78’). Bavaresi sempre primi, mentre il Lipsia rimane a quota 27 insieme all’Eintracht Francoforte. Vittoria che dà un enorme sospiro di sollievo all’FC St. Pauli: basta la rete al 21’ di Eggestein per superare lo Stoccarda in trasferta e ritrovare una vittoria che mancava da due giornate. Con questo successo, la squadra dell’ex Genoa Blessin sale a 14 punti, a quattro dalla zona playout, mentre lo Stoccarda ritrova la sconfitta e rimane inchiodato a quota 23. Prova eroica del Mainz, che in dieci uomini dal 21’ a seguito dell’espulsione di Amiri riesce a sconfiggere l’Eintracht Francoforte in trasferta e a conquistare i tre punti. Gli ospiti passano in vantaggio con l’autorete di Kaua Santos al 15’, poi si portano sul 3-0 grazie alla doppietta di Nebel. L’Eintracht prova a riaprire la partita al 75’ con Kristensen, ma il Mainz resiste e porta a casa tre punti fondamentali per la corsa alla Champions, mentre la squadra di Toppmoller centra la seconda sconfitta di fila. Torna alla vittoria anche l’Holstein Kiel e lo fa in grande stile: 5-1 ai danni dell’Augsburg nel segno di Rosenboom (12’), Harres (32’ e 35’) e Shuto Machino (39’ e 91’). Per l’Augsburg l’unica rete arriva al 5’ ed è ad opera di Claude-Maurice, ma è inutile ai fini del risultato. Vince ancora il Werder Brema: terzo successo di fila per i biancoverdi che restano attaccati al gruppo composto da Mainz e Borussia Dortmund. Nella partita contro l’Union Berlino, la squadra di Werner si porta sul 2-0 grazie alla doppietta di Grull (13’ e 17’), ma Schafer al 23’ dimezza le distanze. Ci pensano Weiser e Stage (quest’ultimo al settimo gol in campionato) a tranquillizzare il Werder Brema, che con questo successo sale a quota 25 punti. Bene anche il Borussia M'Gladbach: contro l’Hoffenheim arriva il secondo successo consecutivo dopo il 4-1 della scorsa giornata ai danni dell’Holstein Kiel. Per i bianconeri segnano Sander e Pléa, mentre per l’Hoffenheim il rete ci va Kramaric dal dischetto. In Bayer Leverkusen – Friburgo il protagonista non può non essere Patrik Schick, che segna addirittura un poker nel 5-1 finale dei suoi. Gli altri gol del match li segnano Wirtz (al 51’) e Grifo (al 55’). Vince il Bochum contro l’Heidenheim ma resta comunque ultimo e lontanissimo dalla zona salvezza, mentre nel posticipo il Borussia Dortmund torna alla vittoria contro il Woffsburg: 3-1 firmato Malen (25’), Beier (28’) e Brandt (30’), mentre per i Die Wolfe segna l’ex Lazio Vavro.

Risultati Bundesliga giornata 15

Bayern Monaco – RB Lipsia 5-1 1’ Musiala (Bay), 2’ Sesko (RBL), 25’ Laimer (Bay), 36’ Kimmich (Bay), 75’ Sané (Bay), 78’ Davies (Bay)

Stoccarda – FC St. Pauli 0-1 21’ Eggestein (St.P)

Holstein Kiel – Augsburg 5-1 5’ Claude-Maurice (Aug), 12’ Rosenboom (Hol), 32’, 35’ Harres (Hol), 39’, 91’ Machino (Hol)

Werder Brema – Union Berlino 4-1 13’, 17’ Grull (Wer), 23’ Schafer (Uni), 45’ Weiser (Wer), 87’ Stage (Wer)

Hoffenhiem - Borussia M'Gladbach 1-2 23’ Sander (Bor), 58’ Kramaric (Hof), 61’ Pléa (Bor)

Eintracht Francoforte – Mainz 1-3 15’ aut. Morais (Mai), 27’, 58’ Nebel (Mai), 75’ Kristensen (Fra)

Bayer Leverkusen – Friburgo 5-1 45+1’, 67’, 74’, 77’ Schick (Bay), 51’ Wirtz (Bay), 55’ Grifo (Fri)

Bochum – Heidenheim 2-0 6’ Broschinski (Boc), 38’ Bero (Boc)

Wolfsburg – Borussia Dortmund 1-3 25’ Malen (Bor), 28’ Beier (Bor), 30’ Bradt (Bor), 58’ Vavro (Wol)

Classifica Bundesliga

Bayern Monaco 36, Bayer Leverkusen 32, Eintracht Francoforte 27, RB Lipsia 27, Mainz 25, Borussia Dortmund 25, Werder Brema 25, Borussia M'Gladbach 24, Friburgo 24, Stoccarda 23, Wolfsburg 21, Union Berlino 17, Augsburg 16, FC St. Pauli 14, Hoffenheim 14, Heidenheim 10, Holstein Kiel 8, Bochum 6.