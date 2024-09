Bundesliga, seconda giornata: Muller fa la storia del Bayern, perde il Leverkusen

Milano, 2 settembre 2024 – Settecentodieci presenze con la maglia del Bayern Monaco. Tante, tantissime per Thomas Muller che diventa il giocatore con più apparizioni nella storia dei bavaresi. L'ultima, appunta la numero 710, ottenuta nella seconda giornata di Bundesliga contro il Friburgo. L'attaccante tedesco è entrato in campo nel secondo tempo ed è anche riuscito a far esultare i suoi tifosi, segnando la rete del definitivo 2-0. C'è chi i record li batte e chi li fa terminare. Già perché nella stessa giornata il Lipsia rimonta contro il Bayern Leverkusen e vince 3-2, gli uomini di Xabi Alonso interrompono così l'incredibile striscia di risultati utili consecutivi. Nelle altre partite: pari per i Borussia Dortmund contro il Werder Brema, mentre l'Heidenheim ne fa 4 all'Augsburg e il Wolfsburg batte la neopromossa Holstein Kiel. Ripercorriamo tutte le gare del weekend.

Tutti i risultati della seconda giornata di Bundesliga

Secondo turno di Bundes che si è aperto venerdì 30 con l'anticipo tra Union Berlino e i neopromossi del St. Pauli. Gara complicata, che i padroni di casa sono riusciti a portare a casa grazie alla rete di Benedict Hollerbach al minuto 34'. Passando a sabato, cade l'imbattibilità del Bayern Leverkusen sotto i colpi di un imprendibile Lois Openda e il suo Lipsia. Il Bayer Leverkusen impone fin da subito il proprio ritmo e colpisce una traversa già all’11’ con Hincapie, pio al minuto 26' si fa espellere l'allenatore ospite Marco Rose. Al 39’ a sbloccare il match è il Leverkusen: grande azione personale di Frimpong che arriva davanti a Gulacsi e non sbaglia. I padroni di casa volano sulle ali dell’entusiasmo e al 45’ si portano sul 2-0: assist di Wirtz e conclusione vincente di Grimaldo. Fino a questo momento il primo tempo del Bayern è ai limiti della perfezione, ma poi accade l'improbabile. Prima della pausa cross di Henrichs e incornata vincente di Kampl, per il 2-1. A inizio ripresa gli ospiti centrano anche il pareggio, ma la rete viene subito annullata per fuorigioco attivo di Sesko. Poi si scatena Lois Openda: contropiede fulmineo con Sesko a servire l’assist vincente. Il belga ci prende gusto e all’80’ segna addirittura la rete del sorpasso per il 3-2 del Lipsia. Poi sale in cattedra Gulacsi che para gli assalti finali e il Lipsia sale a sei punti in classifica, mentre il Bayern Leverkusen termina a 35 la striscia di risultati utili consecutivi.

Pareggiano 0-0 Werder Brema e Borussia Dortmund, si spartiscono un punto a testa anche Stoccarda e Mainz con il risultato di 3-3. Lo Stoccarda trova il vantaggio già all’8’: un rimpallo favorisce Millot che deve solo spingerla in porta. I padroni di casa dominano nel gioco e al 15’ raddoppiano: questa volta a segnare è Leweling, ma il match si riapre al 43'. Torna protagonista, questa volta in negativo, Millot che provoca un calcio di rigore sbagliando un intervento in scivolata e Amiri fa 2-1. Nella ripresa lo Stoccarda sbaglia un paio di gol e allora il Mainz pareggia con Burkardt di testa. Al 73’ gli ospiti riescono addirittura a ribaltare il risultato, ma il gol viene annullato per fuorigioco. All’88’ lo Stoccarda a trovare la rete del 3-2 con Rieder che segna su punizione. La partita sembra finita, ma al '94 arriva la rete del definitivo 3-3 con il colpo di testa vincente di Leitsch. L'Eintracht Francoforte batte 3-1 l'Hoffenheim. Si parte con il gol di Hugo Ekitike al 24', poi il raddoppio di Larsson. Si passa al secondo tempo e Kramaric prova a rimettere in partita l’Hoffenheim al 54, ma arriva la risposta cinque minuti dopo con Marmoush che fa 3-1. Il Borussia Monchengladbach vince 0-2 sul campo del Bochum. Tante occasioni, ma nessun gol nei primi 45 minuti, perché la prima rete della gara arriva al 52' con Kleindienst, dopo il gol annullato a Honorat, sempre per il Gladbach. L'attaccante si rifà però al 79' trovando la rete del definitivo 2-0, Il neopromosso Holstein Kiel va ko contro il Wolfsburg. Tra il 27’ e il 30’ la squadra di Marcel Rapp incassa però un uno-due micidiale: Maximilian Arnold porta in vantaggio il Wolfsburg su punizione e poi Bornauw centra il raddoppio di testa. Nelle ultime due gare della domenica, fa la storia Thomas Muller che diventa il giocatore con più presenze del Bayern Monaco. All'Allianz Arena i bavaresi battono 2-0 il Friburgo di Grifo e compagni. A portare avanti i bavaresi ci pensa il solito Harry Kane al 38’: l’inglese prima propizia il fallo di mano di Gunter con un colpo di testa e poi trasforma il rigore. Nel secondo tempo kompany inserisce Muller che si prende l'ovazione del pubblico e subito dopo regala il gol che chiude il match: assist di Gnabry, perfetto controllo volante di destro di Müller e stoccata vincente di mancino. Da segnalare anche il rigore calciato altissimo da Holer dopo un fallo di mano di Pallhinha. Nell'ultima gara l'Heidenheim ne fa 4 all'Augsburg. La partita si sblocca al 9’: dopo una revisione al Var, l’arbitro assegna un calcio rigore per i padroni di casa e Wanner lo realizza. L’Heidenheim il raddoppio lo trova quindi al 30’ con Scienza, prima di andare anche sul 3-0 con Beck al 69’. A siglare il poker che vale il 4-0 finale ci pensa poi Breunig al 73’.