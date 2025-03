Bundesliga: vincono le prime tre in classifica, Lipsia ko e Rose esonerato

Berlino 31 marzo 2025 - Non è ancora scappato il Bayern nella rincorsa scudetto ma con sette giornate di anticipo, può quanto meno festeggiare l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League. Il Leverkusen a propria volta però vince e resta in scia dei bavaresi, mentre il Francoforte si riprende il terzo posto in solitaria in classifica. Si ferma la corsa del Mainz, così come giunge al termine l'esperienza di Marco Rose sulla panchina del Lipsia, esonerato dopo il ko di questa giornata. In fondo alla classifica seconda vittoria consecutiva dell'Heidenheim, che ritorna in zona spareggio.

L'esito delle partite del weekend

La giornata numero 27 di Bundesliga si apre con il successo del Leverkusen sul Bochum, bravi i ragazzi di Xabi Alonso a gestire il tentativo di rientro dei biancoblù, già capaci di ribaltare il Bayern Monaco all'Allianz Arena. Da parte sua ha fatto tesoro degli ultimi risultati negativi la squadra di Kompany e contro il St. Pauli soffre, ma trova tre punti d'oro per la rincorsa allo scudetto. Alle loro spalle invece si ferma la corsa del Mainz, battuto 3-1 da un redivivo Dortmund, nel disperato tentativo di risalita per una posizione valevole per le coppie europee anche la prossima stagione.

Alla lotta Champions League si unisce il Borussia Moenchengladbach: i bianconeri vincono 1-0 grazie al loro bomber Plea contro il Lipsia e dopo diverse settimane di dubbi, costano a Rose la panchina. Il club di proprietà della Red Bull infatti sceglie di esonerare il proprio allenatore dopo una sconfitta pesante, che costa ai tori di Germania la chance di risalire subito in quarta posizione. Torna invece al terzo posto in solitaria il Francoforte, Stoccarda battuto di misura con il gol dell'inossidabile Mario Gotze, ancora esperto di gol pesanti, citofonare all'Argentina nella finale Mondiale del 2014.

In zona retrocessione perde ancora il Kiel, demolito in casa dal Werder Brema, mentre non si fanno male Hoffenheim e Augusta: un punto a testa che soddisfa più i biancoblù, che non i biancorossi. Seconda vittoria consecutiva per l'Heidenheim: ossigeno puro per i rossoblù, i quali si riappropriano del terzultimo posto, quello valevole per lo spareggio con la terza in classifica di Bundesliga-2. Vince anche l'Union Berlino, successo prestigioso in rimonta in casa del Friburgo. Una vittoria per i capitolini che fa il paio con il pareggio ottenuto nell'ultima giornata prima della sosta contro il Bayern Monaco.

Risultati Bundesliga giornata 27

Bayer Leverkusen-Bochum 3-1: 20' Garcia (L), 26' Passalack (B), 60' Boniface (L), 87' Adli (L).

Bayern Monaco-St. Pauli 3-2: 17' Kane (B), 27' Saad (S), 53' e 71' Sane (B), 90+3' Ritzka (S).

Hoffenheim-Augusta 1-1: 46' Essende (A), 71' rig. Kramaric (H).

Kiel-Werder Brema 0-3: 25' Ducksch, 59' Agu, 90+3' Grull.

Borussia Mon.-RB Lipsia 1-0: 56' Plea.

Wolfsburg-Heidenheim 0-1: 16' rig. Pieringer.

Eintracht Francoforte-Stoccarda 1-0: 71' Gotze.

Friburgo-Union Berlino 1-2: 29' Holer (F), 30' Khedira (U), 48' Ilic (U).

Borussia Dortmund-Mainz 3-1: 39' e 72' Beier (B), 42' Can (B), 76' Nebel (M).

Classifica Bundesliga giornata 27

Bayern Monaco 65, Bayer Leverkusen 59, Eintracht Francoforte 48, Mainz 45, Borussia Mon. 43, RB Lipsia 42, Friburgo 42, Augusta 39, Wolfsburg 38, Borussia Dortmund 38, Stoccarda 37, Werder Brema 36, Union Berlino 30, Hoffenheim 27, St. Pauli 25, Heidenheim 22, Bochum 20, Kiel 17.