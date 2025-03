Risultati Ligue 1: Psg a un punto dal titolo, Marsiglia ancora ko e superato dal Monaco

Parigi 31 marzo 2025 - Non si può fermare la corsa del Paris Saint-Germain e il titolo di campione di Francia sarà ancora suo. I parigini vincono ancora e ora guadagnano anche la certezza aritmetica di chiudere il campionato almeno in parità nel primo posto e con una differenza reti superiore al Monaco di ben 33 gol, può considerarsi a tutti gli effetti già campione aritmetico. Settimana prossima contro l'Angers, in caso di pareggio o vittoria potrà già sollevare il trofeo, senza bisogno di aspettare i risultati delle rivali. Il Marsiglia invece abdica al secondo posto, superato dal Monaco, con la squadra di De Zerbi ko contro lo Stade Reims, mentre i monegaschi vincono il match in zona Champions League contro il Nizza.

L'esito delle partite fine settimana

In una settimana densa di partite importanti per le zone nobili, la giornata numero 27 di Ligue 1 si apre con una sorpresa. Si ferma a tre la striscia di vittoria consecutive del Lione di Fonseca, battuto e superato in classifica da un super Strasburgo. Altrettanto a sorpresa è caduto il Marsiglia nel primo match del sabato, sconfitto dallo Stade Remis, che resta fuori dalla zona retrocessione. Due risultati incoraggianti che sembravano lasciare aperto lo spiraglio anche al St. Etienne di ribaltare il pronostico contro il Psg, ma così non è stato. Dopo un primo tempo terminato in parità, i parigini cambiano marcia: ne segnano cinque in un tempo e si impongono per 1-6, di fatto mettendo la freccia per l'ultima volta in questo campionato.

L'aritmetica per il titolo non è chiusa definitivamente per merito del Monaco. Vincendo la sfida al terzo posto con il Nizza in rimonta, con il gol di Embolo a sancire il risultato finale, infatti i monegaschi non solo si lanciano come nuova seconda forza del campionato, ma tengono, sulla carta, ancora aperta la corsa al titolo. Con 21 punti da recuperare in 7 giornate e 33 gol di differenza reti da rimontare è improbabile credere a questa risalita. Alle loro spalle in classifica rimette piede in zona Champions il Lille, che vincendo 1-0 sul Lens, si mette a pari punti con il Nizza. Resta in scia anche lo Brest, dopo il successo pirotecnico a Tolosa per 2-4.

In zona retrocessione il peso specifico del successo dello Stade Reims contro il Marsiglia, vanifica il super sforzo del Le Havre, vincente contro il Nantes per 3-2, grazie ai due rigori realizzati da Touré. Squadra azzurra e blu ancora al terzultimo posto. Vince ancora il Rennes, con l'ennesimo successo autoritario arrivato dopo il calciomercato. Abbattuto per 0-3 l'Angers, e zona rossa che resta a 8 punti di distacco, con altra doppietta di Kalimuendo.

Risultati Ligue 1 giornata 27

Strasburgo-Ol. Lione 4-2: 55' Andrey Santos (S), 60' Bakwa (S), 62' Tolisso (L), 73' Emegha (S), 89' Amo-Ameyaw (S), 90+6' Mikautadze (L).

Stade Remis-Marsiglia 3-1: 29' Nakamura (S), 51' DIakhon (S), 68' Atangana Edoa (S), 78' Rongier (M).

St. Etienne-Psg 1-6: 9' Stassin (S), 43' rig. Ramos (P), 50' Kvaratskhelia (P), 53' e 66' Doué (P), 62' Neves (P), 90' Mbaye (P).

Monaco-Nizza 2-1: 41' Boga (N), 55' Biereth (M), 73' Embolo (M).

Tolosa-Stade Brest 2-4: 22' Bourgault (S), 26' Pereira Lage (S), 62' Doumbia (S), 65' Sierro (T), 78' King (T), 90' Camara (S).

Angers-Rennes 0-3: 13' e 90+5' Kalimuendo, 70' Kone.

Auxerre-Montpellier 1-0: 82' Aye.

Le Havre-Nantes 3-2: 13' rig. e 27' rig. Touré (L), 23' Sow (N), 48' Simon (N), 88' Pembele (L).

Lille-Lens 1-0: 19' Fernandez-Pardo.

Classifica Ligue 1 giornata 27

Psg 71, Monaco 50, Marsiglia 49, Nizza 47, Lille 47, Strasburgo 46, Ol. Lione 45, Stade Brest 40, Lens 39, Auxerre 35, Tolosa 34, Rennes 32, Nantes 27, Angers 27, Stade Reims 26, Le Havre 24, St. Etienne* 20, Montepellier* 15 (ndr un asterisco per ogni partita da recuperare).