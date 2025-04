Cantona durissimo contro il presidente Ratcliffe: “Sta distruggendo il club”

Manchester, 10 aprile 2025 – Il Manchester United è alle prese con una delle peggiori stagioni della sua storia: in campionato, i red devils sono addirittura al tredicesimo posto con solamente 38 punti conquistati finora, a fronte di 10 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte. Anche nelle Coppe nazionali il cammino di Bruno Fernandes e compagni non è stato infallibile, come dimostra l'uscita di scena al quinto turno in FA Cup contro il Fulham e l'eliminazione in Carabao Cup ai quarti di finale contro il Tottenham. L'unica competizione nella quale i red devils hanno ben figurato è stata l'Europa League, dove Amorim e i suoi saranno impegnati questa sera alle 21 contro il Lione per l'andata dei quarti di finale. Solo la vittoria di questa competizione potrebbe salvare una stagione finora fallimentare dei red devils, ma conquistare il trofeo non sarà sicuramente un compito facile. Sul momento complicato della squadra si è voluto esprimere anche Eric Cantona, che è stato un giocatore del Manchester United tra il 1992 e il 1997, mettendo a segno 82 gol in 185 presenze. Il francese, che è un simbolo dalle parti di Old Trafford, ha attaccato duramente la dirigenza dei red devils e soprattutto il presidente Ratcliffe, tanto da arrivare a definire il suo comportamento “deleterio per il club”. Queste sono state le sue parole ad un evento dell'FC United: “Dall'arrivo di Ratcliffe, la dirigenza ha cercato di distruggere tutto e non ha più rispetto per nessuno. Mi dispiace vedere il Manchester United in questa situazione, ma questi uomini hanno altri progetti in testa, e non badano ai sentimenti delle persone. Non sta rimanendo più niente del passato, hanno perso lo spirito”. A proposito del passato e della storia del Manchester United, l'ex attaccante francese ha parlato anche del nuovo stadio dei red devils, con il progetto che è stato presentato nei mesi scorsi e vedrà la costruzione di un nuovo impianto, chiamato New Trafford. Cantona non è per niente d'accordo con la scelta della dirigenza di abbandonare l'Old Trafford, tanto da criticare pesantemente questa decisione: “Lo stadio è iconico e loro vogliono persino cambiarlo. L'anima della squadra e del club non sta nei giocatori, è molto importante rispettare tutte le persone intorno come si fa con l'allenatore e i giocatori, perché queste sono come una grande famiglia”. Infine, Cantona si è espresso duramente anche sulla scelta della società di non ingaggiare Sir Alex Ferguson come ambasciatore del club, dato che, secondo lui, l'ex manager incarna più di tutti lo spirito e i valori del club.