CAOS BARCELLONA. Flick è ottimista sul caso Dani Olmo

L’allenatore del Barcellona, Hansi Flick, si è detto ottimista sulla soluzione del caso di Dani Olmo (nella foto) e di Pau Victor – i giocatori che dall’1 gennaio non sono più nella lista dei tesserati blaugrana a causa della crisi finanziaria del club, che non rispetta i rigidi parametri sugli ingaggi imposti dalla Liga – ma ha ammesso di non essere certo contento della situazione, che tiene col fiato sospeso tutti i tifosi. Ieri mattina il tecnico ha incontrato il presidente, Juan Laporta, che aspetta di avere novità sulla vicenda da parte della Liga e della federcalcio prima di esprimersi. "Se sono onesto, non sono contento della situazione e nemmeno i giocatori – ha detto Flick – ma è così e dobbiamo accettarlo. La società ha la mia fiducia, sono sempre positivo sulle cose, ma dobbiamo aspettare la decisione".