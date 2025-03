Champions. Cori contro Guardiola. Real sotto osservazione

L’organo di appello dell’Uefa ha sanzionato il Real Madrid disponendo che nei prossimi due anni potrà essere ordinata la chiusura parziale dello stadio Bernabeu se dovessero ripetersi i "comportamenti discriminatori" come quelli registrati durante l’ultima partita di Champions League contro il Manchester City.

Il regolamento disciplinare della Uefa ordina la chiusura di almeno 500 posti sulle gradinate dello stadio nella successiva partita che il Real Madrid giocherà in casa nella competizione europea e fissa un periodo di prova per l’applicazione della sanzione disciplinare di due anni, a partire da oggi. L’organo dell’Uefa ha deciso anche una multa di 30.000 euro per i cori intonati contro Pep Guardiola, l’allenatore del City, nei playoff lo scorso 19 febbraio al Bernabeu.