Mudryk positivo a un test antidoping: l’attaccante ucraino del Chelsea rischia una squalifica di 4 anni

Londra, 17 dicembre 2024 – L'attaccante ucraino del Chelsea, Mykhailo Mudryk, rischia squalifica di 4 anni per doping. A ottobre il giocatore, secondo il quotidiano ucraino Tribuna, è stato trovato positivo a un test antidoping: rilevata una sostanza vietata nel campione "A". Secondo il blogger Mykhailo Spivakovskyi si tratta del meldonium, noto anche come Mildronato. Il risultato dell'apertura del campione "B" è ancora sconosciuto. Questo dovrebbe essere fatto nei prossimi giorni. Dopodiché diventerà chiaro se il giocatore della nazionale ucraina e del Chelsea sarà squalificato. Il 23enne è stato ingaggiato dal Chelsea dallo Shakhtar Donetsk nel gennaio 2023 per 70 milioni, ma non è riuscito ad affermarsi a Stamford Bridge: in questa stagione ha collezionato solo 15 presenze, con tre reti (in Conference League) e cinque assist a referto, partendo una sola volta da titolare.

Mudryk: “Mai usato sostanze vietate”

Mudryk ha confermato il caso con un post su Instagram: “Sono stato informato che un campione fornito alla FA conteneva una sostanza vietata. È stato uno choc totale, perché non ho mai usato consapevolmente sostanze vietate né infranto alcuna regola e sto lavorando a stretto contatto con il mio team per indagare su come ciò sia potuto accadere. So di non aver fatto nulla di sbagliato e continuo a sperare di tornare presto in campo. Non posso dire altro per ora a causa della riservatezza del processo, ma lo farò il prima possibile".

La nota del Chelsea

Anche il Chelsea ha ricevuto la notifica relativa alla possibile positività di Mykhailo Mudryk. "Il club conferma che la Federcalcio ha recentemente contattato il nostro giocatore Mykhailo Mudryk in merito a un risultato anomalo durante un test di routine delle urine", si legge nella nota odierna del club londinese.