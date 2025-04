Chelsea – Tottenham in tv e in streaming: dove vedere il big match di Premier League

Londra, 3 aprile 2025 – Il trentesimo turno di Premier League si chiude con il derby londinese tra Chelsea e Tottenham. La sfida tra queste due squadre non è mai banale, come dimostrano le numerose gare nelle quali i blues e gli Spurs si sono affrontati nel corso della storia, tra le quali non si può non citare la “battaglia di Stamford Bridge” del maggio del 2016, terminata 2-2, dove vennero estratti ben nove cartellini gialli per il Tottenham (record nella storia della Premier) e tre per il Chelsea, oltre che la squalifica per sei partite per Moussa Dembélé per condotta violenta. Questa stagione, però, le due squadre stanno vivendo momenti decisamente diversi. Il Chelsea si trova al sesto posto in classifica a quota 49 punti, a -1 dal Newcastle e a -2 dal Manchester City. Gli uomini di Maresca sono obbligati a vincere per non perdere terreno sulle altre rivali per la corsa alla Champions League. In caso di vittoria, infatti, i blues salirebbero al quarto posto in solitaria, anche se il Newcastle dovrà recuperare una partita. Inoltre, sarebbe il modo migliore per dimenticare la sconfitta nel turno precedente contro l'Arsenal e per prepararsi per la gara contro il Brentford e poi per i quarti di finale di Conference League, che andranno in scena tra una settimana. Dall'altra c'è un Tottenham che si trova addirittura al quattordicesimo posto in Premier League, al pari di Everton e West Ham. Questa stagione è stata pressoché disastrosa per Postecoglou e i suoi, che finora hanno collezionato 10 vittorie, 4 pareggi e ben 15 sconfitte. In campionato gli Spurs non vincono dal 22 febbraio, e se ormai l'unico vero obiettivo della squadra è l'Europa League (con l'andata contro l'Eintracht Francoforte che si giocherà giovedì 10 aprile al Tottenham Hotspur Stadium), dall'altra Son e compagni hanno il dovere quantomeno di chiudere dignitosamente la stagione per quanto riguarda il campionato.

Probabili formazioni di Chelsea – Tottenham

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Fofana, Badiashile, Colwill, Cucurella; James, Caicedo; Sanchez, Enzo Fernandez, Nkunku; Pedro Neto. All. Maresca. Tottenham (4-3-3): Vicario; Spence, Romero, Davies, Udogie; Bentancur, Gray, Bissouma; Johnson, Solanke, Son. All. Postecoglou.

Dove vedere Chelsea – Tottenham in tv e in streaming

La sfida tra Chelsea e Tottenham sarà visibile questa sera dalle ore 21:00 su Sky ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213) mentre in streaming sarà disponibile su Sky Go e Now.