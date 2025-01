Ronaldo continua a scrivere la storia: con la doppietta di oggi sale a 919 gol in carriera

Milano, 21 gennaio 2025 – Nella giornata nella quale Djokovic sconfigge Alcaraz e raggiunge le semifinali di uno Slam per la cinquantesima volta in carriera, dimostrando come per lui l'età sia solo un numero, c'è anche un altro signore che non sembra minimamente considerare la cifra scritta sulla carta d'identità. Questo è nientemeno che Cristiano Ronaldo, che, a quasi 40 anni di età, continua a segnare raffiche di gol. Nella giornata di oggi, infatti, si è giocata Al Khaleej – Al-Nassr, e se i secondi hanno portato a casa i tre punti è merito soprattutto di CR7, che ha segnato una doppietta decisiva per il 3-1 finale. Con questi due gol (segnati al 65' e al 98'), Cristiano Ronaldo è arrivato a quota 919 in carriera, a 81 reti dalla quadrupla cifra. Dopo aver lasciato la firma in Europa con 701 gol (5 con lo Sporting Lisbona, 145 con il Manchester United, 450 con il Real Madrid e 101 con la Juventus) e in nazionale, con 135 reti, il portoghese ha voluto conquistare anche l'Arabia, dove, con l'Al-Nassr, è già a quota 83 gol in 92 partite. Ma questo non è tutto: se si contano anche gli assist messi a referto finora, i contributi diretti al gol di CR7 diventano 100 in sole 92 gare. I tre punti conquistati oggi dall'Al-Nassr sono fondamentali per la classifica della Saudi Pro League, dato che, a seguito di questa vittoria, Cristiano Ronaldo e compagni tornano al terzo posto in classifica e accorciano sull'Al-Ittihad, seppur temporaneamente. La squadra di Benzema ora si trova al secondo posto, con otto lunghezze in più rispetto all'Al-Nassr e tre in meno dell'Al-Hilal. Benzema e compagni, domani scenderanno in campo alle 18 contro l'Al-Shabab, nel tentativo di riportarsi in cima insieme all'Al-Hilal (che oggi ha vinto 4-1 contro l'Al-Wahda) e di riportare ad 11 i punti di distanza con l'Al-Nassr. Il terzo posto di Ronaldo e i suoi, inoltre, potrebbe durare soltanto una notte: domani alle 15 l'Al-Qadisiya (quarto con 31 lunghezze) affronterà l'Al-Orobah in trasferta, con l'obiettivo di riprendersi la terza piazza a discapito della squadra di Pioli. In ogni caso, Ronaldo ha timbrato il cartellino anche oggi, e non ha assolutamente intenzione di fermarsi: il fuoriclasse portoghese si appresta a firmare il rinnovo del contratto con l'Al-Nassr, che lo legherà alla squadra araba fino al 2026. Nel mirino di CR7 ci sono i 1000 gol ma non solo: Cristiano vuole dimostrare che il suo tempo non è ancora finito.