DALLA SPAGNA. "De Zerbi ora più vicino al Barça. Nodo clausola»

Il futuro di Roberto De Zerbi (nella foto) potrebbe essere davvero sulla panchina del Barcellona. Il tecnico italiano, attualmente al Brighton, sarebbe stato individuato come il miglior sostituto possibile di Xavi, destinato a lasciare i catalani al termine della stagione. Secondo quanto riportato da As, il nome dell’ex allenatore di Palermo e Sassuolo avrebbe messo tutti vertici del club blaugrana d’accordo, da Joan Laporta a Deco. L’entuorage di De Zerbi avrebbe già avuto dei contatti con i dirigenti del Barca mercoledì, un incontro durato piu’ di tre ore. Anche se le parti parlano di una riunione legata al futuro di Araujo (gli agenti sono gli stessi del tecnico italiano), ma la verità sarebbe che si è parlato diffusamente anche della possibilità di uno sbarco di De Zerbi al Barcellona. L’ostacolo principale alla chiusura dell’operazione è la clausola rescissoria dell’allenatore del Brighton, fissata in circa dieci milioni di euro. I blaugrana, dal canto loro, avrebbero garantito agli agenti di De Zerbi che, se riusciranno a risolvere questo ostacolo, sarà l’allenatore del Brighton a prendere in mano la guida della prima squadra dal primo luglio. De Zerbi ha un contratto con il club inglese fino al 2026. L’alternativa potrebbe essere Hansi Flick, reduce dalle esperienze sulle panchine di Bayern Monaco e nazionale tedesca.