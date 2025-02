Dove vedere i big match della 27esima giornata di Premier League

Roma, 26 febbraio 2025 – La giornata numero 27 di Premier League sarà all'insegna dei big match. Oggi, infatti, ci saranno ben tre sfide da non perdere: Tottenham – Manchester City, Nottingham Forest – Arsenal e Liverpool – Newcastle.

Tottenham – Manchester City

La gara del Tottenham Hotspur Stadium vedrà contrapposte due squadre che navigano in zone completamente diverse della classifica: il Manchester City si trova al quarto posto al pari del Newcastle, a tre punti di distacco dal Nottingham Forest terzo, mentre il Tottenham è dodicesimo. Nell'ultima giornata, i citizens hanno subito la sconfitta in casa contro il Liverpool, la seconda nelle ultime tre gare, che ha impedito l'aggancio ai Tricky Trees nel gradino più basso del podio. Gli Spurs, invece, sembrano essersi ripresi dopo un periodo decisamente difficile, centrando tre vittorie consecutive in Premier League che gli hanno permesso di guadagnare qualche posizione in classifica. Domani il Manchester City cercherà di avvicinarsi ancora di più al Nottingham Forest, mentre il Tottenham vuole continuare nella striscia positiva. Probabili formazioni Tottenham (4-3-3): Kinsky; Spence, Danso, Davies, Gray; Sarr, Bentancur, Bissouma; Kulusevski, Richarlison, Son. All. Postecoglou. Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Khusanov, Aké, Gvardiol; De Bruyne, Nico Gonzalez; Savinho, Foden, Doku; Marmoush. All. Guardiola. Dove vedere Tottenham – Manchester City in tv e in streaming Tottenham – Manchester City sarà visibile su Sky al canale Sky Sport Arena dalle 20:30, mentre in streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW.

Nottingham Forest – Arsenal

Al City Ground andrà in scena un vero e proprio scontro diretto: l'Arsenal è secondo con 53 punti, mentre il Nottingham Forest è terzo con 47. Quella di oggi è, di fatto, un'ultima chiamata per la squadra di Espirito Santo, dato che in caso di sconfitta scivolerebbe a -9. Inoltre, per i Tricky Trees perdere potrebbe significare l'aggancio del Manchester City in terza posizione, quindi la gara contro i gunners assume ancora più importanza. Probabili formazioni Nottingham Forest (4-2-3-1): Sels; Ola Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Nico Dominguez, Anderson; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood. All.Espirito Santo. Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Partey, Rice; Nwaneri, Merino, Trossard. All. Arteta. Dove vedere Nottingham Forest – Arsenal in tv e in streaming Tottenham – Manchester City sarà visibile su Sky al canale Sky Sport Calcio (202) dalle 20:30, mentre in streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW.

Liverpool – Newcastle

Il terzo big match della giornata ha come teatro Anfield, e le squadre che si affronteranno sono il Liverpool di Slot e il Newcastle. I reds sono sempre primi con 64 punti, 11 in più dell'Arsenal (ma con una gara in più), e nell'ultima gara hanno trovato una convincente vittoria contro il Manchester City, nel segno di Salah e Szoboszlai. Dall'altra parte c'è un Newcastle che contro il Nottingham Forest ha ritrovato la vittoria dopo due ko consecutivi e ha riagganciato i citizens al quarto posto. Probabili formazioni Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, MacAllister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Diaz. All. Slot. Newcastle United (4-3-3): Pope; Livramento, Schar, Burn, Hall; Miley, Guimaraes, Tonali; Murphy, Isak, Gordon. All. Howe. Dove vedere Liverpool – Newcastle in tv e in streaming Tottenham – Manchester City sarà visibile su Sky al canale Sky Sport Uno (201) dalle 21:10, mentre in streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW.