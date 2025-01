Dove vedere Liverpool-Manchester United e Tottenham-Newcastle in tv e streaming

Bologna, 3 gennaio 2025 – La Premier League è arrivata al giro di boa: questo fine settimana inizierà il girone di ritorno della massima serie inglese, con il Liverpool che prosegue la sua marcia verso la vittoria finale. La ventesima giornata promette spettacolo, con due big match che andranno in scena in questo turno di Premier League: alle 13:30 di domani aprirà la giornata la sfida tra Tottenham e Newcastle, in programma al Tottenham Hostspur Stadium, mentre domenica 5 gennaio alle 17:30 ad Anfield scenderanno in campo Liverpool e Manchester United, le due squadre più titolate d'Inghilterra.

Tottenham – Newcastle

Il primo match della ventesima giornata è quello tra il Tottemham di Postecoglou e il Newcastle di Eddie Howe. Gli Spurs hanno tremendamente bisogno di fare punti per alimentare le speranze europee: la classifica li vede addirittura all'undicesimo posto, a otto lunghezze proprio dai Magpies, quinti a quota 32. Qualora dovessero perdere, Postecoglou e i suoi si ritroverebbero addirittura a undici punti dal Newcastle, troppi per pensare ad una clamorosa rimonta. Per quanto riguarda i Magpies, invece, vincere contro il Tottenham in trasferta significherebbe tanto sia dal punto di vista della classifica, dato che Howe e i suoi potrebbero temporaneamente agganciare il Chelsea al quarto posto, che dal punto di vista morale, dato il prestigio degli Spurs. Le probabili formazioni Tottenham (4-2-3-1): Forster; Porro, Dragusin, Gray, Udogie; Sarr, Bissouma; Johnson, Kulusevski, Son; Solanke. All. Postecoglou.

Newcastle (4-3-3): Dubravka; Trippier, Kelly, Burn, Hall; Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton; Murphy, Isak, Gordon. All. Howe.

Dove vedere la partita

La partita sarà visibile dalle 13:30 in tv su Sky al canale Sky Sport Uno (201) e in streaming su Sky Go e Now.

Liverpool – Manchester United

Quella tra i reds e i red devils è probabilmente la sfida più affascinante del calcio inglese. Liverpool e Manchester United sono le due squadre più titolate d'Inghilterra: 19 campionati, 8 Coppe d'Inghilterra, 10 Coppe di Lega inglesi, 6 Champions e 3 Coppe UEFA per i primi, 20 campionati, 13 Coppe d'Inghilterra, 6 Coppe di Lega inglesi, 3 Champions League e 1 Europa League per i secondi. Quest'anno, però, le due squadre stanno vivendo una stagione agli antipodi: i reds sono lanciati verso la vittoria finale, al primo posto con 6 punti di distacco dall'Arsenal secondo, mentre i red devils si trovano addirittura quattordicesimi e sono distanti anni luce dalla zona Europa. Il morale delle squadre è completamente diverso: da un lato c'è il Liverpool di Slot, che nelle ultime tre partite ha conquistato 9 punti e ha segnato ben 14 gol, mentre dall'altra c'è il Manchester United di Amorim, reduce da tre sconfitte consecutive e con il caos che regna sovrano dalle parti di Old Trafford. Le probabili formazioni Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Quansah, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gapko; Diaz. All. Slot.

Manchester United (3-4-2-1): Onana; De Ligt, Maguire, Yoro; Mazraoui, Ugarte, Mainoo, Dalot; Diallo, Bruno Fernandez; Hojlund. All. Amorim Dove vedere la partita in tv e in streaming La partita sarà visibile dalle 17.30 in tv su Sky al canale Sky Sport Uno (201) e in streaming su Sky Go e Now.