FA Cup: Aston Villa e Crystal Palace dominanti, City e Forrest con fatica in semifinale

Londra 31 marzo 2025 - Niente Premier League nel weekend di calcio inglese, ma non per questo sono mancate partite di rilievo e prestigio nelle giornate di sabato e domenica. Il massimo campionato britannico è infatti rimasto fermo a causa della FA Cup, con i quarti di finale della competizione che si sono giocati in questi due giorni. Solo vittorie in trasferta, una di queste arrivate ai calci di rigore e tutto sommato pronostici rispettati rispetto alla vigilia.

L'esito delle partite del weekend

Il fine settimana di FA Cup si è aperto con un derby di Londra tra Fulham e Crystal Palace. Per i bianconeri la chance, davanti al proprio pubblico a Craven Cottage di strappare una semifinale, che manca al club addirittura dalla stagione 2001-02, con diverse retrocessioni in Championship nel mezzo. In campo però la squadra di Marco Silva non riesce ad essere all'altezza delle aspettative e viene demolita da un super prestazione da parte delle Eagles. I rossoblù di Londra si impongono per 0-3 e tornano in semifinale dopo il grande exploit del 2021-22. Decisamente più combattuta la sfida del Falmer Stadium tra Brighton e Nottingham Forest. Partita tesa e giocata sul filo dei nervi terminata a reti bianche e decisa solo dai calci di rigore. Alla fine la spuntano i Tricky Trees, merito degli errori di Hinshelwood e Gomez per i Seagulls, che permettono così ai biancorossi di continuare il proprio viaggio in FA Cup, in una stagione da sogno dove al momento restano la terza forza di Premier League.

Sulla stessa falsariga si sviluppano anche i due incontri della domenica. L'Aston Villa non riesce a violare il fortino del Preston nel primo tempo, ma ci riesce nella ripresa, dove in meno di 15 minuti riesce a liquidare le velleità degli ospiti, con tre gol tra il 58' e il 71'. Finisce così ai quarti di finale la favola del Preston North End, ultima squadra di Championship eliminata dalla competizione. Soffre invece il Manchester City, ma riesce a superare il Bournemouth in rimonta. Haaland sbaglia un rigore al quarto d'ora, circa dieci minuti prima della rete del vantaggio delle Cherries, firmato da Evanilson. Il risultato però sta stretto alla squadra di Guardiola, che nella ripresa riesce a sbloccarsi e a ribaltare il risultato. Il bomber norvegese riscatta l'errore dal dischetto e realizza il gol del pareggio, prima della rete di Marmoush, che manda i Citizens in semifinale.

Le due semifinali si giocheranno nel weekend del 26 di aprile e si disputeranno a Londra e Nottingham. Le due partite vedranno il Crystal Palace ospitare l'Aston Villa e il Nottingham Forest tra le mura amiche contro il Manchester City.

Fulham-Crystal Palace 0-3: 34' Eze, 38' Sarr, 75' Nketiah.

Brighton-Nottingham Forest 0-0 (3-4 dopo i calci di rigore).

Preston North End-Aston Villa 0-3: 58' e 63' rig. Rashford, 71' Ramsey.

Bournemouth-Manchester City 1-2: 21' Evanilson (B), 49' Haaland (M), 63' Marmoush (M).

