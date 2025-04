Flick: “Triplete? Sognare non costa niente”

Barcellona, 3 aprile 2025 – Il Barcellona continua a viaggiare a gonfie vele. Nella serata di ieri, i blaugrana hanno sbancato il Metropolitano grazie alla rete di Ferran Torres al 27', decisiva per la conquista della finale di Coppa del Re. L'andata è terminata con un rocambolesco 4-4, con Pedri, Cubarsi, Inigo Martinez e Lewandowski che hanno segnato per il Barcellona e Julian Alvarez, Griezmann, Marcos Llorente e Sørloth per l'Atletico Madrid, perciò la rete segnata ieri dall'ex Valencia nel match di ritorno è stata quella che ha consegnato il passaggio del turno a Flick e i suoi. Nella conferenza stampa post partita all'allenatore tedesco è stata fatta la fatidica domanda riguardante la vittoria del triplete, e il mister del Barcellona non si è voluto nascondere ed è uscito allo scoperto, affermando che la sua squadra crede alla vittoria della Liga, della Champions e della Coppa del Re, anche se la strada è ancora lunga. Queste sono state le sue parole: “Triplete? Sognare non costa nulla, credo che possiamo farlo, anche se la strada è ancora lunga. Ma se giochiamo in questo modo ci crediamo”. Dopo il periodo difficile tra novembre e dicembre, dall'inizio del 2025 i blaugrana hanno ripreso a correre, tanto che in 21 partite hanno collezionato ben zero sconfitte: 18 vittorie e tre pareggi. I blaugrana sono tornati ad essere una corazzata, che si è ripresa la vetta della Liga e in Champions ha spazzato via il Benfica con il risultato complessivo di 4-1. Ora per Flick e i suoi ci sarà da superare lo scoglio Betis, squadra in forma reduce dalla vittoria nel derby contro il Siviglia e che ha conquistato il sesto successo consecutivo in campionato, per poi concentrarsi nuovamente sull'Europa, con l'andata dei quarti di finale contro il Borussia Dortmund che si giocherà mercoledì 9 aprile. In questo finale di stagione sarà serratissima la lotta con il Real Madrid su tutti i fronti. I blancos e i blaugrana, che formano una delle rivalità più sentite di tutto il calcio mondiale, si affronteranno in finale di Coppa del Re e si stanno dando battaglia anche in campionato, dati i soli tre punti di distacco, ma non finisce qui. Flick e Ancelotti potrebbero scontrarsi anche in finale di Champions, qualora andasse tutto liscio per entrambe le due squadre. Perciò, se da un lato c'è un Flick che crede fortemente nella possibile conquista del triplete, dall'altra c'è un Ancelotti che non può non fare altrettanto.