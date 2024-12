Guardiola nella storia: contro il Leicester è stata la partita numero 500 con il Manchester City

Manchester, 30 dicembre 2024 – Domenica, contro il Leicester, il Manchester City è tornato alla vittoria. Guardiola e i suoi hanno espugnato il King Power Stadium e hanno rialzato la china, portandosi al quinto posto in solitaria in attesa del Newcastle, che stasera alle 21 affronterà il Manchester United. Oltre che essere importante dal punto di vista del campionato, però, quella di ieri è una gara speciale per Pep Guardiola, che ha festeggiato nel modo migliore la sua cinquecentesima partita sulla panchina del Manchester City.

La storia d'amore tra l'allenatore spagnolo e i citizens parte nel 2016, quando il 1° febbraio viene annunciato come futuro allenatore dall'estate successiva, al posto di Manuel Pellegrini. Il tecnico iberico è reduce dall'esperienza in Germania con il Bayern Monaco, nella quale non è riuscito a lasciare un segno indelebile come col Barcellona. Con i bavaresi, infatti, Guardiola conquista “solo” tre campionati tedeschi, due Coppe di Germania, una Supercoppa UEFA e un Mondiale per club, senza riuscire a sollevare al cielo la Champions League. Con il Manchester City, invece, la storia è diversa: nella sua esperienza in Inghilterra, infatti, Guardiola diventa l'assoluto dominatore della Premier League, e riesce anche ad affermarsi in Europa, conquistando il primo trofeo europeo nella storia degli Sky blues. Sulla panchina del City, l'ex allenatore del Barcellona vince 6 Premier League, 2 FA Cup, 4 Carabao Cup, 3 Community Shield, 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea e un Mondiale per club. Grazie a lui, il Manchester City diventa l'unica squadra nella storia della Premier League a vincere il campionato per quattro volte di fila e raggiunge il quarto posto tra le squadre più vincenti della storia della massima serie inglese. Gli Sky blues, infatti, vantano dieci vittorie del titolo nella loro storia, dietro Arsenal (13), Liverpool (19) e Manchester United (20). Nelle 500 partite sulla panchina del City, il mister iberico ha portato a casa 362 vittorie, 63 pareggi e 75 sconfitte, segnando ben 1252 gol. La sua storia con gli Sky blues, però, è destinata a continuare: nel novembre scorso, infatti, l'ex tecnico di Barcellona e Bayern Monaco ha deciso di prolungare il suo contratto con il Manchester City fino al giugno del 2027, allungandolo di un anno rispetto alla scadenza precedente, fissata per il 2026. I motivi del rinnovo sono dati anche dalla voglia dell'allenatore di uscire dal momento di crisi che stanno vivendo ora i citizens, e chissà se la vittoria contro il Leicester non possa essere l'inizio della risalita degli Sky blues.