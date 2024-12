IL CASO. Mbappé, chiusa l’indagine per stupro. La pm di Stoccolma:: "Prove insufficienti»

La procura di Stoccolma ha annunciato la chiusura delle indagini per “stupro” a carico di Kylian Mbappé per insufficienza di prove."Ritengo che le prove non siano sufficienti per proseguire l’indagine, che è quindi chiusa", ha dichiarato in una nota il pubblico ministero incaricato del caso, Marina Chirakova. L’inchiesta era partita dalla denuncia di una donna che avrebbe incontrato Mbappé all’inizio di ottobre a Stoccolma, dove era transitato con un gruppo di amici. Il 25enne ex Psg avrebbe allora trascorso la notte nella capitale svedese, prima in discoteca e poi nell’hotel dove sarebbe stata violentata la donna che ha poi sporto denuncia. L’attaccante della nazionale francese aveva inizialmente definito la notizia una ‘fake news’ per poi ammettere che si è trattato di un rapporto “consenziente”.

Un sollievo per il 25enne attaccante francese del Real Madrid. Ma ora deve fronteggiare un problema fisico. Dopo il gol all’Atalanta martedì in Champions, si era infatti dovuto fermare e ieri gli è stata diagnosticata una lesione alla coscia sinistra. “I suoi progressi saranno monitorati”, fa sapere il club. Un’assenza ora che peserà nell’attacco dei Blancos. Mister Ancelotti potrebbe ovviare schierando Rodrygo dal 1’ minuto domani sera in campionato contro il Rayo Vallecano.