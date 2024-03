Il Torino risponde subito al vantaggio. Sanabria rovescia i sogni del Napoli

1

TORINO

(4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Ostigard 5.5, Juan Jesus 5.5, Mario Rui 6.5 (34’st Olivera sv); Anguissa 6, Lobotka 5.5 (47’st Lindstrom sv), Zielinski 5.5 (22’st Traorè 6); Politano 5.5 (22’st Raspadori 6), Osimhen 5, Kvaratskhelia 7. Allenatore: Calzona 5.5

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 7; Djidji 5.5 (31’st Sazonov 6), Buongiorno 5.5, Masina 6; Bellanova 5.5 (43’st Lazaro sv), Linetty 5.5 (43’st Vojvoda sv), Gineitis 6, Rodriguez 5.5; Vlasic 5; Pellegri 6 (18’st Sanabria 7.5), Zapata 6.5. Allenatore: Paro (Juric squalificato) 6.5

Arbitro: Orsato di Schio 6

Reti: 16’ st Kvaratskhelia, 19’ st Sanabria

Note: ammoniti: Zapata, Osimhen, Juan Jesus, Buongiorno. Angoli: 13-7. Recupero: 3’pt, 8’st.

Manca il decollo verso la zona Champions il Napoli di Calzona, che subisce il pareggio in soli tre minuti da Sanabria, al suo primo pallone dopo essere entrato al posto di Pellegri, e poi attacca a testa bassa sfiorando il colpo del ko che però non arriva mai.

Non basta la rete di un Kvaratskhelia particolarmente ispirato ad assicurare i tre punti, poco dopo Sanabria in area inventa una rovesciata che oltre a pareggiare ribalta anche i sogni del Napoli di tornare in corsa per la zona Champions. E ora all’orizzonte, dopo il ritorno in Champions contro il Barcellona, c’è l’Inter a San Siro.