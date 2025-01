Indiscrezioni dalla Spagna: ma intanto i Blancos si sono presi la vetta della Liga. "Ancelotti lascerà il Real a fine stagione»

Torna a vincere il Real Madrid, e lo fa rifilando un sonoro 4-1 al Las Palmas, con la squadra di Carlo Ancelotti che si riporta in vetta alla classifica spagnola mettendosi alle spalle il flop in Supercoppa. Questi tre punti però non avrebbero risolto tutti i problemi in casa Real, con lo stesso allenatore emiliano che potrebbe clamorosamente lasciare la panchina madrilena al termine della stagione. Secondo quanto riportato da ’Radioestadio Noche’, “Re Carlo“ potrebbe abbandonare i Blancos già a giugno, anticipando così l’addio di un anno rispetto alla scadenza del proprio contratto prevista per il 2026. Il tecnico emiliano infatti si trova già da tempo al centro di numerose critiche in seguito ad un avvio di stagione non proprio esaltante segnato in particolar modo dalla doppia sconfitta consecutiva rimediata contro il Barcellona. In più, secondo quanto filtra dalla Spagna, la dirigenza madrilena avrebbe individuato in Xabi Alonso il nuovo tecnico in vista della prossima stagione, con l’attuale allenatore del Bayer Leverkusen che tornerebbe nella capitale spagnola dopo aver vestito la casacca dei blancos dal 2009 al 2014, anno nel quale il centrocampista iberico vinse proprio la Champions League con Ancelotti alla guida dei blancos.