La lunga serie di episodi culminata nella strizzata di naso al tecnico avversario Okan Boruk. Mourinho, quelle proteste e scenate così poco Special

Un allenatore che insegue il tecnico avversario e lo prende per il naso strizzandoglielo, il collega che stramazza al suolo con una sceneggiata ridicola: protagonisti della scena, mercoledì, due vecchie conoscenze del calcio italiano, José Mourinho e l’ex Inter Okan Buruk, allenatore il primo del Fenerbahçe e il secondo del Galatasaray, al termine del tesissimo derby tra i due club in Coppa di Turchia (2-1 per la squadra di Osimhen e Morata, con 4 espulsi).

Un gesto, quello di Mou, che segue la squalifica di 4 giornate per razzismo, a margine di una gara di campionato col Galatasaray, per un "saltate come scimmie" rivolto alla panchina dei rivali, e che si inserisce nell’elenco di provocazioni del portoghese nei confronti dei ’nemici’. Che, ora, sono la federcalcio turca e il Galatasaray, accusato di vincere grazie a un sistema "tossico" per il quale "non sono io quello che dovrebbe denunciare, ma voi turchi", perché "noi siamo puliti", per citare il campionario di sue frasi già iconiche a Istanbul, specie quel "we are clean", detto battendosi tre volte il petto, mutuato tra gli slogan delle proteste contro il regime di Erdogan.

È un classico di Mourinho la battaglia tra "noi", quelli trasparenti in lotta coi poteri forti, ovviamente e sempre la sua squadra, e "gli altri", quelli sporchi, corrotti, un canone ripetuto ovunque e che ovunque ha funzionato, grazie anche all’espressività comunicativa (le manette, il binocolo, gli "zero tituli", la "prostituzione intellettuale"). Mou ci ha sempre marciato e, se qualche ragione ce l’ha, ora certe provocazioni sembrano solo un modo per far parlare di sé, perché non lo fanno più i risultati.