Liga, 1-1 tra Real e Atletico Madrid, il Barcellona sale a -2 dalla vetta

Roma, 10 febbraio 2025 – Tra Real Madrid e Atletico Madrid non ci sono né vincitori né vinti. Mbappé risponde al cucchiaio di Julian Alvarez su rigore e consegna un punto ad Ancelotti che gli permette di non perdere la testa della Liga, anche se la situazione è decisamente cambiata rispetto a qualche settimana fa. In questo momento, i blancos si trovano in testa a quora 49, a +1 sui colchoneros e a +2 sul Barcellona, che è tornato pericolosamente nelle zone altissime della classifica. I blaugrana, infatti, centrano la terza vittoria di fila sconfiggendo il Siviglia con un rotondo 4-1 e si preparano all'assalto al Real Madrid in cima. Al quarto posto c'è sempre l'Athletic Bilbao, che sconfigge 3-0 il Girona.

Le partite della ventitreesima giornata di Liga

Il ventitreesimo turno di Liga si apre con la vittoria del Rayo Vallecano sul Valladolid, la terza consecutiva che consente a Perez e i suoi di restare saldamente in zona Europa. La gara viene decisa dal gol di Alvaro Garcia, il terzo in campionato. Per il Valladolid, invece, si tratta del quarto ko consecutivo: Diego Cocca e i suoi restano ultimi in classifica con 15 punti. Il Celta Vigo torna alla vittoria in campionato per la prima volta dal 21 dicembre, sconfiggendo in rimonta il Betis tra le mura amiche. I biancoverdi si portano sul 2-0 dopo 22 minuti grazie alle reti di dos Santos e Diego Llorente e tornano negli spogliatoi con il doppio vantaggio. Nella ripresa, però, il Celta alza il ritmo e in appena due minuti (tra il 63' e il 65') riporta la gara in parità con i gol di Beltran e Rodriguez Galiano. La rete del definitivo sorpasso arriva all'87' e porta la firma di Swedberg. Il Celta sale a quota 28 punti, a uno in meno proprio del Betis. Larga vittoria dell'Athletic Bilbao contro il Girona, con i baschi che tornano al successo dopo i due pareggi consecutivi contro Leganés e Betis. L'eroe della serata è senza dubbio Oihan Sancet, autore di una tripletta tra il 42' e il 79'. Grazie a questo successo, la squadra di Valverde resta saldamente al quarto posto in classifica, mentre il Girona viene reggiunto dalla Real Sociedad al settimo posto. I biancoazzurri, infatti, vincono contro l'Espanyol davanti al pubblico di casa e ritrovano una vittoria che in campionato mancava dallo scorso 13 gennaio, quando gli uomini di Alguacil superarono il Villarreal. Allo Stadio Anoeta contro la squadra di Manolo Gonzalez Becker sblocca immediatamente la gara, segnando il gol dell'uno a zero dopo un minuto di gioco, ma al 53' Puado pareggia i conti su calcio di rigore. La Real Sociedad non si arrende, e all'84' Brais Mendez segna il gol del 2-1 defintivo, condannando l'Espanyol alla sconfitta. Il Villarreal centra la seconda vittoria consecutiva e resta saldamente al quinto posto in classifica, a +5 sul Rayo Vallecano e a -4 dall'Athletic Bilbao in quarta posizione. Allo Stadio di Gran Canaria tutti i gol arrivano nella ripresa: al 53' Baena porta in vantaggio il Villarreal, e al 66' Ayoze Perez segna il gol del 2-0. Il Las Palmas riapre la gara all'84' con Fuster, ma non riesce ad evitare la sconfitta. Nello scontro al vertice tra Real Madrid e Atletico Madrid non esulta nessuno: le due squadre conquistano un punto a testa e mantengono invariata la loro distanza in classifica. Al Bernabeu passano in vantaggio i colchoneros con Julian Alvarez, glaciale dal dischetto, ma al 50' il Real pareggia i conti con Mbappé ed evita il sorpasso della squadra di Simeone. Il Getafe vince di misura contro l'Alaves grazie al rigore segnato da Arambarri al 44': quinto risultato utile consecutivo per la squadra di Bordalas, che continua nel percorso di risalita della classifica e di allontanamento dalle zone pericolose, mentre per i biancoblù arriva il secondo ko consecutivo dopo l'1-0 di domenica scorsa contro il Barcellona. Il Valencia batte 2-0 il Leganés e si porta a un solo punto dalla zona salvezza, occupata proprio dalla squadra di Borja Jimenez: i gol del Mestalla li segnano Mosquera al 30' e Kiakhaby al 41'. Il Barcellona supera in trasferta il Siviglia e si avvicina sensibilmente alla vetta: al gol di Lewandowski al 7' risponde immediatamente Ruben Vargas all'8', ma poi Fermin Lopez (che poi verrà espulso), Raphinha ed Eric Garcia regalano i tre punti a Flick. Mallorca – Osasuna, in programma lunedì 10 febbraio alle 21, chiuderà il ventitreesimo turno di Liga.

Risultati Liga giornata 23

Rayo Vallecano – Valladolid 1-0 71' Alvaro Garcia (Ray) Celta Vigo – Betis 3-2 10' dos Santos (Bet), 22' Diego Llorente (Bet), 63' Beltran (Cel), 65' Rodriguez Galiano (Cel), 87' Swedberg (Cel) Athletic Bilbao – Girona 3-0 42' rig., 45+1', 79' Sancet (Ath) Real Sociedad – Espanyol 2-1 1' Becker (Rea), 53' rig. Puado (Esp), 84' Mendez (Rea) Las Palmas – Villarreal 1-2 53' Baena (Vil), 66' Perez (Vil), 84' Fuster (Las) Real Madrid – Atletico Madrid 1-1 35' rig. Alvarez (Atm), 50' Mbappé (Rea) Alaves – Getafe 0-1 44' rig. Arambarri (Get) Valencia – Leganés 2-0 30' Mosquera (Val), 41' Diakhaby (Val) Siviglia – Barcellona 1-4 7' Lewandowski (Bar), 8' Vargas (Siv), 46' Fermin Lopez (Bar), 55' Raphinha (Bar), 89' Garcia (Bar)

Classifica

Real Madrid 50, Atletico Madrid 49, Barcellona 48, Athletic Bilbao 44, Villarreal 40, Rayo Vallecano 35, Real Sociedad 31, Girona 31, Osasuna 30, Mallorca 30, Betis 29, Celta Vigo 28, Siviglia 28, Getafe 27, Las Palmas 23, Espanyol 23, Leganés 23, Valencia 22, Alavés 21, Valladolid 15

MATTEO MEREU