Liga, 30esima giornata: vincono Real Madrid, Barcellona e Girona

Milano, 1 aprile 2024 – Nella trentesima giornata non sbagliano l'appuntamento le prime tre della Liga. Il Real Madrid batte senza troppe sofferenze l'Atletico Bilbao, mentre Barcellona e Girona hanno avuto qualche grattacapo in più nel liberarsi di Las Palmas e Betis Siviglia. Nella parte bassa della classifica, il Cadice batte il Granada e, complice il pari tra Celta Vigo e Rayo Vallecano, riapre tutti i discorsi nella lotta per evitare la retrocessione. Il 30esimo turno si chiuderà questa sera con il posticipo tra Villarreal e Atletico Madrid, in programma alle ore 21. Gli uomini del Cholo Simeone non possono permettersi passi falsi e devono sfruttare la battuta d'arresto dell'Atletic Bilbao, al momento quarto a +1 dai Colchoneros, dall'altra parte però c'è una delle squadre più in forma dell'ultimo periodo: 4 vittorie e 1 pari nelle ultime cinque per gli uomini di Garcia Toral.

Tutti i match del weekend

Turno pasquale della Liga che si è aperto venerdì con il fondamentale successo del Cadice contro il Granada. Il match tra la terzultima e la penultima della classe l'ha deciso Robert Navarro al 51' che ha trovato la zampata decisiva per indirizzare un match altrimenti molto bloccato. Passando a sabato, il Siviglia vince sul campo del Getafe per 0-1. Bastano cinque minuti di gioco agli ospiti per passare in vantaggio grazie a Sergio Ramos sugli sviluppi di calcio d'angolo. Nella ripresa solo Getafe, con Greenwood e Mata che sfiorano il pareggio ma gli andalusi riescono a portare a casa tre punti che, di fatto, li allontanano definitivamente dalla zona rossa. Da segnalare uno spregevole episodio di insulti razziali verso Marcos Acuna (terzino del Siviglia), che ha portato anche alla temporanea interruzione del match. Pari a reti bianche tra Valencia e Mallorca, con la grande chance del match capitata sui piedi di Pepelu in apertura di ripresa che però non è riuscito a segnare da fuori area a causa di un grande intervento di Greif. Vittoria schiacciante per l'Osasuna sul campo dell'Almeria, 0-3 il risultato. Al 10' lo score vede la squadra di Pamplona avanti di due reti: prima Arnaiz dopo due minuti, poi l'ex Serie A Ante Budimir la mette col suo mancino. L'Osasuna non forza, controlla il match e non rischia nulla, poi verso l'ora di gioco Munoz cala il tris. Il Barcellona batte un coriaceo Las Palmas per 1-0. I blaugrana sfiorano subito il vantaggio con Lewandowski e Cubarsi, ma l'episodio che cambia il match arriva al 24': Valles interviene e ferma una chiara occasione da gol dei padroni di casa e, dunque, si becca il rosso diretto. Lewa centra il legno, Raphinha va vicino al vantaggio, il Barcellona preme ma rischia la beffa quando Coco a fine primo tempo mette fuori di pochissimo. Serve il guizzo di Joao Felix, subentrato, per decidere la partita in apertura di ripresa: assist pregevole per Raphinha e vantaggio Barca. Moleiro nel finale la mette di poco a lato e Xavi porta a casa tre punti. Pari 0-0 tra Celta Vigo e Rayo Vallecano. Partita fondamentale per entrambe le squadre che stanno lottando per non retrocedere. Ritmi compassati, nessuno vuole esporre un fianco all'avversario. Il Celta va vicino al vantaggio al 37' colpendo un palo su calcio d'angolo, mentre a tempo scaduto nella ripresa Carles Perez scheggia la traversa con un bolide di mancino. La Real Sociedad passa sul campo del Deportivo Alavés per 0-1. Dopo un primo tempo non esaltante, nella ripresa ci pensa Sheraldo Becker a cambiare ritmo al match: conquista un corner al 59' e sugli sviluppi Pacheco di testa fa 0-1. L'intensità del derby basco aumenta, ma l'Alavés non è mai veramente minaccioso dalle parti di Alex Remiro e quindi è la Real Sociedad a portare a casa i tre punti. Vince, ma con che sofferenza, il Girona contro il Betis Siviglia. Il match si sblocca al 30' con un calcio di rigore di Dovbyk. I padroni di casa sembrano controllare il ritmo, ma nel recupero del primo tempo David Lopez sbaglia tutto, regala palla a Willian José che ringrazia e fa 1-1. Al 65' azione splendida del Girona, quasi tutta di prima, finalizzata ancora da Artem Dovbyk che riporta in vantaggio i suoi e sigla la doppietta personale. Se l'attaccante ucraino è in giornata, non si può dire lo stesso di David Lopez: non intercetta un semplice cross all'indirizzo di Willian José che risponde con la stessa moneta a Dovbyk, è 2-2 al 76'. Al 92' la decide l'uomo con più esperienza in campo: Stuani segna in tap in dopo un intervento colossale di Rui Silva proprio sull'uruguaiano. Non sbaglia il Real Madrid che al Bernabeu si sbarazza 2-0 dell'Athletic Bilbao. Dopo otto minuti Rodrygo si accentra e col destro la mette sul palo lontano e porta avanti le merengues. Nella ripresa Brahim sfiora il gol e Lunin è presente nell'unica versa occasione degli ospiti, poi al 63' contropiede da manuale con Jude Bellingham che serve Rodrygo per il 2-0.

La classifica dopo 30 giornate

1) Real Madrid 75

2) Barcellona 67

3) Girona 65

4) Atheltic Bilbao 55

5) Atletico Madrid 54*

6) Real Sociedad 49

7) Betis Siviglia 42

8) Valencia 41*

9) Osasuna 39

10) Villarreal 38*

11) Getafe 38

12) Las Palmas 37

13) Alavés 32

14) Siviglia 31

15) Mallorca 31

16) Rayo Vallecano 30

17) Celta Vigo 28

18) Cadice 25

19) Granada 14*

20) Almeria 13

* una partita in meno