Liga, 37esimo turno: poker di Sorloth al Real Madrid, tonfo Atletico. Real Sociedad in Conference

Milano, 20 maggio 2024 - Nella penultima giornata di Liga spagnola, la trentasettesima, arrivano già tutti i verdetti rimasti in sospeso: la Real Sociedad vince e si aggiudica il sesto posto che vuol dire Europa League, il Betis sconfitto va in Conference anche grazie al Real Madrid che ha fermato il Villarreal. In fondo alla classifica i pareggi di Mallorca e Cadice decretano la retrocessione di questi ultimi. Tantissimi gol, come i 4 segnati da Alexrander Sorloth contro il Real Madrid nel rocambolesco 4-4 tra Blancos e Villarreal. L'Atletico, già sicuro del quarto posto, ne piglia 4 da uno scatenato Osasuna. Ripercorriamo tutti i match della trentasettesima giornata e vediamo la classifica a un turno dal termine.

Tutti i match del weekend

Penultimo turno di Liga che parte con l'unico anticipo del sabato, tra Deportivo Alavés e Getafe, vinto dai padroni di casa 1-0 grazie alla rete di Robies al 12'. Partita ininfluente per entrambe le squadre, ma che conferma il trend negativo del Getafe che fa 4 sconfitte in fila. Poi tutti in campo la domenica. Partiamo dalla vittoria 3-0 del Barcellona sul Rayo Vallecano. Dopo soli tre minuti Lamine Yamal serve l'assist per il vantaggio di Lewandowski, poi il Rayo si fa vedere con De Frutos e Camello. Nel finale del primo tempo c'è solo il Barça, che sfiora il "gol olimpico" con Raphinha e accarezza il bis di Lewandowski. La ripresa è all'insegna dello spettacolo e il protagonista assoluto è Pedri, che subentra e sigla una doppietta. Il Barca è sicuro del secondo posto, chi non è sicuro è Xavi che, dopo la litigata con Laporta, potrebbe salutare la panchina blaugrana. Il Celta Vigo vince 1-2 a Granada, con un primo tempo caratterizzato dalle belle parate di Guaita da una parte e di Martinez dall'altra (notevole quella su Strand Larsen). Il Celta la sblocca nella ripresa con Strand Larsen, poi la chiude con Bamba. Vano il gol di Mendez nel finale del match. Il Girona passa 1-3 a Valencia, terzo posto blindato e si prospetta una grande festa all'ultima per celebrare questa annata storica. Savio è chirurgico al 32', poi il Valencia prende un palo con Cano e va vicino al pari con Marì. Nella ripresa i catalani ne fanno due nell'arco di tre minuti: Dovbyk al 58', poi l'autogol di Yarek Gasiorowski (61'). Chiude la partite l'inutile gol su rigore di Pepelu a sei dalla fine. Prende una sveglia notevole l'Atletico Madrid in casa contro l'Osasuna, nonostante la partita sia inutile per entrambe le squadre che hanno già abbondantemente raggiunto i propri obiettivi stagionali. Al 26' l'Osasuna passa, con un'azione confusa e il tiro al volo di Raul Garcia, poi dopo aver centrato il palo Aimar Oroz fa 0-2 al 52'. L'Atletico si risveglia all'improvviso e accorcia con Alvaro Morata al 55', ma è tutt'altro che in partita: Raul Garcia lo punisce nuovamente al 64', siglando la sua personale doppietta. Nel finale Lucas Torrò cala il poker all'88'. Il Cadice pareggia 0-0 contro il Las Palmas e retrocede in Segunda Division, nonostante il risultato favorevole arrivato da Son Moix. La partita si accende con l'errore da matita blu di Chris Ramos e la grande chance fallita da Robert Navarro, che sbatte su Valles. Il Cadice si vede annullare la rete di Javi Hernandez per un offside e si va a riposo sulla parità. Nella ripresa i padroni di casa si gettano disperatamente all'attacco, ma restano in dieci per il rosso a Victor Chust. Finisce 0-0, il Cadice retrocede. Questo nonostante il pareggio 2-2 del Mallorca contro l'Almeria. Il Mallorca accarezza in più occasioni la rete e la trova al 29', quando Larin insacca di testa. "Il pirata" Muriqi va vicino al raddoppio, però a segnare è l'Almeria che fa pari al 41' con Arribas. Nella ripresa i biancorossi fanno 2-1 con il gol di Bruno Langa al 66'. Il Maiorca non molla e, temendo un risultato positivo del Cadice, va all'assalto nel finale: Sergi Darder (83') regala ai suoi un punto d'oro. Nella partita che potrebbe riaprire i giochi per l'ultimo posto in Europa League, il Betis Siviglia cade in casa contro la Real Sociedad 0-2. Pronti, via e dopo soli cinque minuti la punizione di Brais Mendez vale lo 0-1 dei txuri-urdin. Gli ospiti reagiscono con Ayoze Perez, ma Traoré salva. Nel finale di tempo Mikel merino non sbaglia in uno-contro-uno con Rui Silva e raddoppia. Real Sociedad sesta, Betis settimo a +4 dal Villarreal. Ci ha provato il Sottomarino Giallo a tenere vive le speranze di coppa contro il Real Madrid, in una partita folle. Sorloth colpisce il palo in avvio, mentre Arda Guler dall'altra parte è preciso e porta in vantaggio la truppa di Ancelotti. In ripartenza il Real raddoppia con Joselu, poi ecco che è più preciso Sorloth di testa e fa 1-2. Nell'azione successiva Lucas Vazquez firma il tris per le merengues (40'), che calano il poker nel recupero: lo segna proprio Arda Güler. Si va a riposo sul punteggio di 1-4 per il Real Madrid. Il secondo tempo entra, direttamente, nei libri di storia: i blancos abbassano la tensione, il Villarreal reagisce d'orgoglio e sale in cattedra il centravanti norvegese. Minuto 48, poi 52 e l'ultimo al 56' tre in meno di dieci giri di lancette e poker per Alexander Sorloth che ha seminato il panico nella difesa del Real Madrid. Finisce con un rocambolesco 4-4. Non sbaglia l'Atletico Bilbao che vince 2-0 col Siviglia. Al 17' apre le marcature Raul Garcia con un colpo di testa, al 19' tocca invece a Muniain raddoppiare, proprio loro che a fine stagione saluteranno il club. Da qui in avanti è quasi dominio Siviglia, che però sbatte su Agirrezabala che salva il risultato e premette ai suoi di portare a casa i tre punti.

La classifica dopo 37 giornate

1) Real Madrid 94 - CAMPIONE

2) Barcellona 82

3) Girona 78

4) Atletico Madrid 73

5) Athletic Bilbao 65

6) Real Sociedad 60

7) Betis Siviglia 56

8) Villarreal 52

9) Valencia 48

10) Deportivo Alavés 45

11) Osasuna 44

12) Getafe 43

13) Siviglia 41

14) Celta Vigo 40

15) Las Palmas 39

16) Rayo Vallecano 38

17) Mallorca 37

18) Cadice 33 - RETROCESSO

19) Granada 21 - RETROCESSO

20) Almeria 17 - RETROCESSO