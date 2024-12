Liga, nuovo stop per il Barça. Real e Atletico accorciano in classifica

Roma, 9 dicembre 2024 – Sembrava essere tornato il sole nel cielo di Barcellona, e invece ecco un nuovo temporale nel capoluogo della Catalogna. Il Barça di Flick, infatti, non va oltre il pari nella sfida contro il Betis Siviglia, e vede pericolosamente avvicinarsi Real e Atletico Madrid che, nel frattempo, portano a casa i 3 punti. Gli uomini di Ancelotti, infatti, liquidano con un secco 3-0 il Girona allo stadio Montilivi, trascinati da un Bellingham in stato di grazia e da Arda Güler e Kylian Mbappé, il quale prova a riprendersi dal momento no, alimentato dai penalty falliti contro Liverpool e Athletic Bilbao. Con questo risultato, in attesa del recupero della sfida contro il Valencia, il Real si porta a 2 punti di distacco dai blaugrana, con la possibilità di superarli in classifica nel match che verrò recuperato il prossimo 2 gennaio. L’Atletico Madrid, invece, conquista la quinta vittoria nelle ultime 5 grazie a Antoine Griezmann, il quale, grazie ad una doppietta con il secondo gol segnato allo scadere, porta minacciosamente l’Atletico in terza posizione, a sole 3 lunghezze dal Barcellona e a 2 dal Real. Anche i colchoneros hanno una gara in meno dei blaugrana, e con lo scontro diretto che incombe tra solo due giornate, per Simeone e i suoi l’occasione è più ghiotta che mai.

Le partite della sedicesima giornata di Liga

Nella prima sfida della giornata, andata in scena venerdì 6 dicembre, il Celta Vigo si impone per 2-0 sul Mallorca grazie alle reti di Hugo Álvarez e Iago Aspas, che frenano le ambizioni europee della squadra di Arrasate, che colleziona il secondo k.o. di fila e rimane al sesto posto al pari di Real Sociedad e Osasuna (con una gara in meno). La copertina della sfida tra Las Palmas e Valladolid se la prende tutta Sandro Ramirez, che con una doppietta (20’, 64’) regala tre punti fondamentali alla squadra di Diego Martinez Penas: con questa vittoria, gli “amarillos” si allontanano ancora di più dalla zona retrocessione, mentre per il Valladolid è la terza sconfitta di fila. Al Barcellona non basta lo splendido assist di Lamine Yamal per Ferran Torres: il Betis Siviglia trova il pareggio allo scadere grazie ad Assane Diao, che al 94’ infrange i sogni di gloria di Flick e i suoi e li riporta sul pianeta terra. Blaugrana sempre in testa con 38 lunghezze, ma il Real e l’Atletico ora sono più vicini. Per i blancos, infatti, non ci sono problemi contro il Girona: 3-0 firmato Bellingham, Güler e Mbappé e mirino sul primo posto, che può tingersi di bianco il prossimo 2 gennaio, quando il Real Madrid recupererà la sfida contro il Valencia. Il Girona, invece, scivola al nono posto in classifica, a -2 da Mallorca, Osasuna e Real Sociedad. Per decidere Valencia – Rayo Vallecano basta la rete segnata al settimo minuto da Pathé Ciss, che rilancia i suoi dopo tre sconfitte consecutive e condanna ancora di più la squadra di Baraja, penultima a quota 10. Goleada della Real Sociedad contro il Leganés: prima Brais Méndez (14’), poi Barrenetxea (78’) e infine Oyarzabal (92’) regalano tre punti importantissimi a Imanol Alguacil, che significano sesto posto in classifica (al pari di Osasuna e Mallorca) e seconda vittoria consecutiva. La squadra è in salute. Buona anche la prova dell’Athletic Bilbao, che supera il Villarreal nel segno di Aitor Paredes e Iñaki Williams, mentre Osasuna e Alavés devono dividersi la posta in palio: solo 2-2 per loro. Il piatto forte della giornata è sicuramente la sfida tra Altetico Madrid e Siviglia, terminata 4-3 per i colchoneros. Al 10’ passa in vantaggio l’Atleti con de Paul, ma appena due minuti dopo Lukebakio riporta in parità il match. A quel punto arrivano le reti di Isaac Romero (32’) e Juanlu Sanchez (57’), che portano il Siviglia addirittura sul 3-1. Ma l’Atletico non muore mai, e prima accorcia le distanze con la prima rete di giornata di Griezmann al 62’, poi pareggia i conti con Samuel Lino al 79’ e infine porta a casa la vittoria ancora con Griezmann, che firma la doppietta al 94’ e porta l’Atletico a soli 3 punti dal Barcellona capolista. Chiuderà la giornata il posticipo tra Getafe ed Espanyol, in programma per questa sera alle ore 21

Risultati Liga giornata 14

Celta Vigo – Mallorca 2-0 32’ Hugo Álvarez, 82’ Iago Aspas Las Palmas – Valladolid 2-1 20’ 64’ Sandro Ramirez (Las), 45’ Marcos André (Val) Betis Siviglia – Barcellona 2-2 39’ Lewandowski (Bar), 68’ rig. Lo Celso (Bet), 82’ Ferran Torres (Bar), 94’ Diao (Bet) Valencia – Rayo Vallecano 0-1 7’ Pathé Ciss Girona – Real Madrid 0-3 36’ Bellingham, 55’ Güler, 62’ Mbappé Leganés – Real Sociedad 0-3 14’ Brais Mendez, 78’ Barrenetxea, 92’ Oyarzabal Athletic Bilbao – Villarreal 2-0 15’ Paredes, 69’ Iñaki Williams Osasuna – Alavés 2-2 1’, 68’ Enrique Garcia Martinez (Ala), 54’ Budimir (Osa), 61’ Ruben Garcia Santos (Osa) Atletico Madrid – Siviglia 4-3 10’ de Paul (Atm), 12’ Lukebakio (Siv), 32’ Romero (Siv), 57’ Juanlu Sanchez (Siv), 62’, 94’ Griezmann (Atm), 79’ Samuel Lino (Atm)

Classifica

Barcellona 38, Real Madrid* 36, Atletico Madrid 35*, Athletic Bilbao 32, Villarreal** 26, Real Sociedad* 24, Osasuna* 24, Mallorca 24, Girona* 22, Celta Vigo* 21, Betis* 21, Rayo Vallecano** 19, Siviglia* 19, Las Palmas* 18, Alavés* 15, Leganés* 15, Getafe** 13, Espanyol*** 13, Valencia*** 10, Valladolid* 9

*una gara in meno, **due gare in meno, ***tre gare in meno

MATTEO MEREU