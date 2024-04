Liga, 33esima giornata: manca solo la matematica al titolo del Real Madrid. L'Almeria retrocede

Milano, 29 aprile 2024 - Con la vittoria sulla Real Sociedad firmata da Arda Gular, il Real Madrid è a +14 sul Barcellona che giocherà questa sera (lunedì 29, ndr) contro il Valencia per tenere aperte le poche speranze di titolo. Negli altri campi in questa trentaduesima giornata di Liga spagnola, vincono Girona e Atletico Madrid che ipotecano di fatto la Champions League, data la sconfitta dell'Atletico Bilbao proprio contro i Colchoneros. Arriva anche il primo verdetto dell'anno: l'Almeria è retrocessa, fatale la sconfitta in casa per 1-3 contro il Getafe. Ripercorriamo le partite e vediamo la classifica a 5 giornate dalla fine.

Tutti i match del weekend

Si parte venerdì con l'anticipo tra Real Sociedad e Real Madrid. Dopo una occasione per l'ex Kubo, il Real passa con il talentino Arda Guler che mette dentro facile facile su assist di Carvajal. Ancora Kubo pericoloso, il giapponese avrebbe segnato il gol del pari ma il Var annulla tutto per un contatto a inizio azione tra Barrenetxea e Tchouameni. Molto meglio la Real Sociedad che si fa vedere anche on Oyarzabal e Merino, mentre Remiro nega il raddoppio a Tchouameni. Secondo tempo dove i padroni di casa le provano tutte, ma come visto già contro il City in Champions League la difesa del Real si conferma impenetrabile e finisce 1-0. Quattro gare il sabato, a cominciare dalla vittoria esterna del Girona sul Las Palmas per 0-2. Gli isolani si fanno vedere solo dopo aver incassato le due reti, una per tempo: prima Lopez al 26' e poi Dovbyk su rigore al 57'. Il Girona difende il risultato e ipoteca un posto tra le prime quattro. L'Almeria perde 1-3 contro il Getafe e retrocede in Segunda Division. Greenwood sblocca la partita al 27’, poi è Lozano a riportare tutto in parità. Ma la speranza si spegne nel secondo tempo perché Greenwood fa doppietta e poi è un altro ex Man United a chiuderla, ovvero Juan Mata. Vittoria importante per il Deportivo Alavés contro il Celta di Vigo. Ripresa tutta dei padroni di casa che prima sbloccano la gara con Giuliano Simeone, poi Guridi raddoppia dopo otto minuti. Nel finale è Benavidez a mettere la gara in ghiaccio assicurando tre punti che avvicinano tantissimo l'Alaves alla salvezza. Lo scontro diretto per la Champions se lo porta a casa l'Atletico Madrid, che batte 3-1 l'Atletico Bilbao. Dopo 15' la squadra di Simeone è avanti con Rodrigo De Paul che la mette dal limite dell'area. A fine primo tempo fa pari Nico Williams che, oltre a segnare, zittisce il pubblico madrileno che fino a poco tempo prima lo stava imbeccando anche con epiteti razzisti (episodio che ha portato anche all'interruzione del match per qualche minuto). Nella ripresa Koke infila per Correa che porta avanti i padroni di casa, poi a dieci dalla fine c'è l'autogol di Unai Simon: Lino calcia, palla sul palo e poi sulla schiena del portiere che la manda involontariamente dentro la propria porta. Quattro partite e due risultati la domenica. Cadice-Mallorca fanno 1-1 così come nel derby tra Betis e Siviglia. Nella sfida salvezza l'ex Lazio Muriqi porta avanti il Mallorca, poi Mascarell è sfortunato al 59' e la mette nella porta sbagliata, un punto che fa sicuramente più piacere agli ospiti. Nel derby Silas (neel'unico tiro in porta del Siviglia) al 56' pareggia al gol su rigore di Isco al 36', ora i biancoverdi sono a -2 dalla Real Sociedad sesta. Gli altri due risultati sono dei rotondi 3-0. Il primo del Granada sull'Osasuna, grazie alle reti di Pellistri, Uzuni e Boyé, i padorni di casa restano vivi nella corsa salvezza anche se il diciassettesimo posto dista ben 10 punti. L'altro è il successo del Villarreal sul Rayo Vallecano: doppietta di Sorloth e gol di Mosquera regalano tre punti a Garcia Toral.

La classifica dopo 32 giornate

1) Real Madrid 84

2) Girona 71

3) Barcellona 70*

4) Atletico Madrid 64

5) Athletic Bilbao 58

6) Real Sociedad 51

7) Betis Siviglia 49

8) Valencia 47

9) Villarreal 45

10) Getafe 43

11) Osasuna 39

12) Alavés 38

13) Siviglia 38

14) Las Palmas 37

15) Rayo Vallecano 34

16) Mallorca 32

17) Celta Vigo 31

18) Cadice 26

19) Granada 21

20) Almeria 14 - RETROCESSO

*una partita in meno