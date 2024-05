Liga, 35esima giornata: poker Real Madrid. Pareggio del Girona, ok l’Atletico

Milano, 13 maggio 2024 – A tre giornate dalla fine della Liga spagnola, vinta dal Real Madrid, sono ancora aperti i discorsi per i piazzamenti nelle coppe europee e per quanto riguarda la salvezza. L’Atletico ha battuto il Celta e ora è a un passo dalla Champions, mentre nella zona rossa vince il Cadice che tiene vive le speranze. Scende il Granada che oltre ad aver perso col Real è stato condannato dall’1-0 del Maiorca sul Las Palmas. Il trentacinquesimo turno si chiuderà questa sera con il posticipo tra Barcellona e Real Sociedad alle ore 21. Ripercorriamo le partite di giornata.

Tutti i match del weekend

Turno che parte di venerdì, con l’anticipo tra Deportivo Alvés e Girona terminato 2-2. Match molto equilibrato, sbloccato da Garcia dopo 4’ con un bel colpo di testa da calcio d’angolo. Al 12’ immediata reazione dei padroni di casa con Guridi che si fa trovare pronto in area col sinistro. Marin e De Oliveira hanno una chance per parte ma sbattono sui portieri, poi al 44’ Herrera col destro dal limite la piazza sotto l’incrocio per il nuovo vantaggio Girona. L’Alavés ci crede e si riversa in avanti nel secondo tempo, il Girona prova a difendersi e ripartire, ma al 99’ spiovente in area del Girona, torre, mischia furibonda e la zampata decisiva di Guridi vale doppietta e pareggio. Si passa a sabato con il Mallorca che vince e ipoteca la salvezza contro il Las Palmas, rete decisiva di Giovanni Gonzalez al 29’, che col destro al volo centra l'angolino basso dopo l'assist di Costa. Gol e spettacolo tra Villarreal e Siviglia, col Sottomarino Giallo che vince 3-2 e tiene vive le speranze europee. Gli andalusi passano in vantaggio con En-Nesyri, letteralmente indiavolato l’attaccante che fa doppietta tra il 26’ e il 44’. Nel mezzo il gol di Sorloth fa terminare il primo tempo sull’1-2. Nel finale della partita accade di tutto: all’84’ Mosquera fa pari, poi il Var toglie un rigore agli ospiti e annulla il gol di Terrats per fuorigioco, ma i padroni di casa vincono comunque la partita all’ultimo secondo grazie a Sorloth che fa doppietta e di testa decide il match. Tutto facile per il Real Madrid che cala il poker al Granada e lo condanna alla retrocessione. La partita la stappa al 38' Garcia, che poco prima dell'intervallo veste anche i panni di assistman e regala ad Arda Güler. Nella ripresa sale in cattedra l’ex Milan Brahim Diaz: prima accelerata da centrocampo conclusa con un destro sul primo palo, poi giocata da attaccante puro chiudendo col mancino spalle alla porta. Finisce 0-4 per il Real contro un Granada che, al netto della vittoria del Maiorca, era già in Segunda Division. Crollo pesante dell’Atletico Bilbao che pareggia contro l’Osasuna 2-2 e, di fatto, le speranze di approdare in Champions League sono ridotte al lumicino (-8 a 3 giornate dalla fine). Il Bilbao sarebbe passato in vantaggio al 39’ ma il Var ha annullato tutto, dunque sul capovolgimento di fronte ecco che Raul Garcia fa 0-1 per la squadra di Pamplona. L'attaccante fa doppietta in avvio di ripresa con un mancino sotto la traversa, dall’altra parte la scossa prova a darla Inaki Williams che riapre i conti all'ora di gioco. I baschi spingono ma non vanno oltre il pari, segnato al 96’ da Villalibre. Domenica, il Cadice si gioca tutto contro il Getafe. Gli ospiti sfiorano il vantaggio al 18’ con Mata che non arriva sulla palla su un crossa da destra. Nonostante qualche buona occasione per i padroni di casa, la partita non si sblocca fino al 33’ quando Rubén Alcaraz dal dischetto la angola bene e fa 1-0. Nella ripresa qualche buona occasione per parte, con il Cadice che si difende ed è anche fortunato perché al 75’ viene annullato un gol a Latasa per fuorigioco. Le buone notizie per il Cadice non si fermano qui, perché l’Atletico fa il suo dovere e batte il Celta Vigo per 1-0. Partita controllata dagli uomini del Cholo Simeone che sfiorano due volte il vantaggio con Correa e Marcos Llorente che se lo mangia davanti la porta. Nel secondo tempo prova a farsi vedere anche il Celta, ma Oblak è presente. Memphis e Griezmann ci provano, ma non è la loro giornata perché la gloria è di Rodrigo De Paul che a sei dalla fine lo fa bellissimo: palla spazzata da calcio d’angolo, l’ex Udinese stoppa di petto al limite e calcia al volo col destro sul palo lontano e regala i tre punti ai Colchoneros. Pareggiano 0-0 Valencia e Rayo Vallecano, una partita dove gli ospiti hanno lottato con le unghie e con i denti per ottenere quel punticino decisivo per la salvezza. Il Betis batte 3-2 l’Almeria e sorpassa al sesto posto la Real Sociedad. La partita la sblocca all’8’ Pablo Fornals che è il più lesto ad arrivare sul pallone a centro area dopo un batti e ribatti. Embarba ci prova al 26’ per l’Almeria con un bel destro da fuori che però termina alto. Due minuti dopo follia del centrale ospite che, in fase di impostazione, regala palla davanti alla porta ad Alarcon Suarez che non fa fatica a segnare il due a zero. Prima della pausa però Carrilho Baptistao si inserisce sulla corsia di destra e segna il gol del -1. Nel secondo tempo tentativi di Robertone ed Embarba, poi al 64’ pressing alto del Betis e altro errore in fase di costruzione dal basso dell’Almeria, palla che arriva a Pérez che fa 3-1. Poco dopo l’ex Lazio Luka Romero fa 3-2, ma il Betis tiene botta negli ultimi venti minuti e porta a casa i tre punti.

La classifica dopo 35 giornate

1) Real Madrid 90 - CAMPIONE

2) Girona 75

3) Barcellona 73*

4) Atletico Madrid 70

5) Athletic Bilbao 62

6) Real Sociedad 54*

7) Betis Siviglia 52

8) Valencia 48

9) Villarreal 48

10) Getafe 43

11) Deportivo Alavés 42

12) Siviglia 41

13) Osasuna 40

14) Las Palmas 37

15) Mallorca 35

16) Rayo Vallecano 35

17) Celta Vigo 34

18) Cadice 29

19) Granada 21 - RETROCESSO

20) Almeria 17 - RETROCESSO

*una partita in meno