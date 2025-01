Liga, il Real Madrid è in fuga

Roma, 27 gennaio 2025 – Il Real Madrid ha dato il via all'operazione fuga. Contro il Valladolid il trascinatore dei blancos è senza dubbio Mbappé, autore di una tripletta. In questo momento, Ancelotti e i suoi si trovano a +4 sui colchoneros di Simeone, che contro il Villarreal non vanno oltre l'1-1. Torna alla vittoria il Barcellona, che supera il Valencia con un roboante 7-1 e si rimette sulla scia dell'Atletico Madrid, approfittando anche del pareggio dell'Athletic Bilbao contro il Leganés per ritornare al terzo posto in solitaria.

Le partite della ventunesima giornata di Liga

Nell'anticipo di venerdì, l'Osasuna assapora la vittoria per quasi tutta la partita, per poi essere recuperato all'ultimo istante da un Las Palmas in dieci uomini a seguito del rosso di Essugo al 72'. Il gol che stappa il match è quello di Oroz al 53', mentre quello dell'1-1 definitivo è ad opera di Januzaj e arriva al 98'. Con questo risultato, la squadra di Martinez Penas sale quota 23 e rimane a distanza di sicurezza dalla zona rossa, mentre l'Osasuna centra il secondo pareggio consecutivo e resta a 27 lunghezze al pari del Siviglia. Anche il Betis trova il gol quasi a tempo scaduto: nella sfida dello Stadio de Son Moix passano gli uomini di Pellegrini grazie alla rete di Bakambu al 96', dopo essere stati in superiorità numerica dal 73' a seguito dell'espulsione di Mascarell. Il Betis ritorna alla vittoria dopo un pareggio e due sconfitte, superando in classifica proprio la squadra di Moreno, che resta ferma a 27 lunghezze e colleziona la sesta giornata in Liga senza vittorie. Male l'Atletico Madrid, che, dopo la sconfitta dello scorso turno contro il Leganés, non va oltre il pareggio in casa contro il Villarreal, concedendo al Real Madrid la possibilità di portarsi a +4. Il primo gol del Metropolitano è quello di Gerard Moreno al 29' su calcio di rigore, con Samuel Lino che pareggia i conti al 58'. In ogni caso, Simeone e i suoi non possono dirsi soddisfatti, dato che la vetta ora dista quattro lunghezze e il Barcellona torna a -3. Marcelino e i suoi, invece, restano saldamente in quinta posizione, a sei punti di distacco dall'Athletic Bilbao in quarta. 1-1 anche tra Siviglia ed Espanyol: gli ospiti passano in vantaggio al 15' con l'ex conoscenza della Serie A Kumbulla, ma al 61' Badé segna il gol del pareggio. Terzo risultato utile per entrambe, con la squadra di Garcia Pimenta che resta a metà classifica con 27 lunghezze, mentre l'Espanyol aggancia momentaneamente l'Alaves a quota 20, in attesa del posticipo di domani sera. Mbappé trascina il Real Madrid nella larga vittoria ai danni del Valladolid, che chiude la partita in dieci uomini a seguito dell'espulsione di Rieleves al 90'. Il talento francese segna una tripletta tra il 30' e il 91', regalando tre punti importantissimi ad Ancelotti, che gli permettono di salire a +4 sull'Atletico Madrid in seconda posizione. Il Valladolid, invece, resta ultimo con 15 punti. Tris anche del Getafe sulla Real Sociedad: allo Stadio Anoeta tutti i gol arrivano dopo il 70' e portano la firma di Uche (72') e Pérez, autore di una doppietta tra il 74' e l'85'. Questa è la seconda vittoria in tre gare per il Getafe, che rimane a tre lunghezze di distacco dal terzultimo posto, mentre per la Real Sociedad si tratta del secondo ko consecutivo. Il Rayo Vallecano si aggiudica lo scontro diretto con il Girona, superando in classifica proprio la squadra di Michel e portandosi a ridosso del Mallorca, che ora dista solo un punto. Sblocca la partita Gil al 58', ma Nteka ribalta tutto in soli tre minuti con una doppietta messa a segno tra l'80' e l'83'. Per i padroni di casa si tratta della settima partita senza sconfitte di fila, mentre per il Girona i ko consecutivi sono due. Si ferma l'Athletic Bilbao: contro il Leganes finisce 0-0, mentre il Barcellona dilaga contro il Valencia. Al Lluis Companys, i blaugrana si impongono con un rotondo 6-1 e ritrovano la vittoria in campionato dopo quattro gare senza successi. Apre le marcature de Jong al 3', poi segnano Ferran Torres (8'), Raphina (14') e Fermin Lopez (24' e 45+4'). Il Valencia trova la rete con Hugo Duro al 59', ma poi Lewandowski al 66' riporta a cinque i gol di distanza tra le due squadre, e al 75' arriva anche l'autogol di Tarrega per il 7-1 definitivo. Alavés – Celta Vigo chiuderà il ventunesimo turno questa sera alle 21.

Risultati Liga giornata 21

Las Palmas – Osasuna 1-1 53' Oroz (Osa), 98' Januzaj (Las)

Mallorca – Betis 0-1 96' Bakambu (Bet)

Atletico Madrid – Villarreal 1-1 29' rig. Moreno (Vil), 58' Samuel Lino (Atm)

Siviglia – Espanyol 1-1 15' Kumbulla (Esp), 61' Badé (Siv)

Valladolid – Real Madrid 0-3 30', 57', 91' Mbappé (Rea)

Real Sociedad – Getafe 0-3 72' Uche (get), 74', 85' Pérez (Get)

Rayo Vallecano – Girona 2-1 58' Gil (Gir), 80', 83' Nteka (Ray)

Barcellona – Valencia 7-1 3' de Jong (Bar), 8' Ferran Torres (Bar), 14' Raphinha (Bar), 24', 45+4' Fermin Lopez (Bar), 59' Hugo Duro (Val), 66' Lewandowski (Bar), 75' aut. Tarrega (Bar)

Athletic Bilbao – Leganés 0-0

Classifica

Real Madrid 49, Atletico Madrid 45, Barcellona 42, Athletic Bilbao 40, Villarreal 34, Mallorca 30, Rayo Vallecano 29, Girona 28, Real Sociedad 28, Betis 28, Osasuna 27, Siviglia 27, Celta Vigo 24, Getafe 23, Las Palmas 23, Leganés 23, Alavés 20, Espanyol 20, Valencia 16, Valladolid 15.