Liga, l'Atletico Madrid si riprende la vetta della classifica

Roma, 13 gennaio 2025 – L'Atletico Madrid mantiene il sangue freddo e si riprende la testa della Liga: contro l'Osasuna basta Julian Alvarez per regalare tre punti fondamentali a Simeone per la corsa al titolo. I colchoneros salgono a quota 44 punti, a +1 sul Real che il diciannovesimo turno l'aveva giocato il 4 dicembre contro l'Athletic Bilbao, partita nella quale i baschi si imposero per 2-1 grazie alle reti dell'ex Torino Berenguer e di Guruzeta. Alla luce dei risultati maturati in questo weekend, la squadra di Valverde rimane al quarto posto a due sole lunghezze dal Barcellona, che, come il Real Madrid, aveva giocato la giornata in anticipo. I blaugrana, che come il Real sono stati impegnati nella Supercoppa di Spagna, il 3 dicembre sconfissero il Mallorca con un sonoro 5-1 ad opera di Raphinha, Ferran Torres, de Jong e Pau Victor.

Le partite della diciannovesima giornata di Liga

A causa della Supercoppa di Spagna, la giornata si è aperta lo scorso 3 dicembre con la sfida tra Mallorca e Barcellona allo Stadio de Son Moix. Al vantaggio iniziale di Ferran Torres al 12' aveva risposto Muriqi al 42', ma Raphina (con una doppietta), de Jong e Pau Victor avevano portato il Barcellona sul 5-1, regalando tre punti a Flick dopo un periodo decisamente complicato. Il giorno dopo, era sceso in campo il Real Madrid contro l'Athletic Bilbao di Ernesto Valverde, con i Rojiblancos che uscirono dal San Mamés con i tre punti grazie alle reti di Berenguer (al 53') e Guruzeta (all'80'). Per i blancos, l'unica rete fu quella dell'1-1 di Bellingham, durato soltanto due minuti. Lo scorso venerdì Rayo Vallecano – Celta Vigo ha dato il via alle restanti partite della dicannovesima giornata di Liga: i padroni di casa sono passati in vantaggio con Embarba al 5', per poi essere raggiunti da Borja Iglesias al 26'. Il gol che è valso tre punti per la squadra di Pérez è stato quello di Jorge de Frutos, arrivato al 63'. Tra Alavés e Girona, invece, la rete decisiva è stata quella di Jhon Solins al 91', dopo novanta minuti nei quali nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via del gol. Con questa vittoria, il Girona rilancia le sue ambizioni europee, portandosi al settimo posto, mentre l'Alaves resta a +1 sull'Espanyol terzultimo. 1-0 anche tra Valladolid e Betis Siviglia: al 58' ha segnato Kike Pérez, regalando tre punti vitali a Diego Cocca in ottica salvezza, dato che i Pucelanos salgono a quota 15 lunghezze e si avvicinano alla zona sicura. Espanyol e Leganés si sono divise la posta in palio, con i primi che hanno trovato il vantaggio al 2' con Cabrera e i secondi che hanno rimesso tutto in parità dodici minuti dopo con Seydouba Cissé, al secondo gol in campionato. Il Valencia è andato vicino al colpo grosso al Ramon Sanchez-Pizjuan, perdendo i tre punti soltanto al 93', dopo essere passato in vantaggio al 61' con Luis Rioja. Corberan e i suoi sono sempre all'ultimo posto, mentre il Siviglia è tredicesimo a quota 23. Ottima vittoria del Getafe contro il Las Palmas, che ha permesso alla squadra di José Bordalas di avvicinarsi proprio a quella di Martinex Penas, che ora dista solo un punto. Gli ospiti hanno trovato il primo gol al 70' con Coba da Costa e il secondo all'86' con Borja Mayoral. La rete di Januzaj, segnata all'88', è stata inutile ai fini del risultato. Vittoria di misura dell'Atletico Madrid: contro l'Osasuna è bastato il gol di Julian Alvarez per permettere a Simeone di riprendersi la vetta della Liga. I colchoneros raggiungono quota 44 punti, uno in più del Real Madrid e ben 6 in più del Barcellona. La gara tra Real Sociedad e Villarreal, in programma domani alle 21, chiuderà il diciannovesimo turno di Liga.

Risultati Liga giornata 19

RCD Mallorca – Barcellona 1-5 12' Ferran Torres (Bar), 43' Muriqi (Mal), 56' rig., 74' Raphinha (Bar), 78' de Jong (Bar), 84' Pau Victor (Bar) Athletic Bilbao – Real Madrid 2-1 53' Berenguer (Ath), 78' Bellingham (Rea), 80' Guruzeta (Ath) Rayo Vallecano – Celta Vigo 2-1 5' Embarba (Ray), 26' Borja Iglesias (Cel), 63' de Frutos (Ray) Alavés – Girona 0-1 91' Solis (Gir) Valladolid – Betis Siviglia 1-0 58' Pérez (Val) Espanyol – Leganés 1-1 2' Cabrera (Esp), 14' Cissé (Leg) Siviglia – Valencia 1-1 61' Rioja (Val), 93' Pedrosa (Siv) Las Palmas – Getafe 1-2 70' da Costa (Get), 86' Mayoral (Get), 88' Januzaj (Las) Atletico Madrid – Osasuna 1-0 55' Julian Alvarez (AtM)

Classifica Liga

Atletico Madrid 44, Real Madrid 43, Barcellona 38, Athletic Bilbao 36, Villarreal 30, Mallorca 30, Girona 28, Real Sociedad 25, Rayo Vallecano 25, Betis Siviglia 25, Osasuna 25, Celta Vigo 24, Siviglia 23, Las Palmas 22, Getafe 19, Leganés 19, Alavés 17, Espanyol 16, Valladolid 15, Valencia 13