Liga, ottava giornata: il derby di Madrid finisce pari, l'Osasuna schianta il Barcellona

Milano, 30 settembre 2024 - Ottava giornata di Liga spagnola dove il grande appuntamento del derby di Madrid, tra Real e Atletico, è stato come sempre a dir poco elettrizzante. La sfida tra i Colchoneros e i Blancos è terminata 1-1 con le reti di Militao e, al 95', di Angel Correa. Con questo pari le due big della capitale restano ancora a zero sconfitte, mentre lo stesso non può dire il Barcellona che rimedia il primo ko stagionale a casa dell'Osasuna per 4-2, con la doppietta dell'ex Crotone Ante Budimir. Tiene il passo delle grandi anche il Mallorca che, nell'anticipo del venerdì, ha battuto il Valladolid, mentre frena contro il Siviglia l'Atletico Bilbao reduce dal pareggio europeo contro la Roma. Turno di Liga spagnola che si chiuderà questa sera con il posticipo tra Villarreal e Las Palmas alle 21:00. Ripercorriamo tutte le partite del weekend.

Tutti i match dell'ottava giornata di Liga

Ottavo turno che si è aperto venerdì con l'anticipo tra Valladolid e Mallorca, vinto dagli ospiti 1-2. Partita che, a discapito di quanto detto dal risultato, è stata controllata per larghi tratti dagli ospiti che sono riusciti a sbloccarla solo nel secondo tempo grazie alla rete di Larin al 59'. Il raddoppio è arrivato a sette dalla fine con Fernandez, mentre il gol del Valladolid è arrivato al 94' al primo tiro in porta della gara con Ivan Sanchez. Si passa a sabato con la vittoria del Getafe sull'Alaves per 2-0. Al 42' ecco la rete che sblocca la sfida, con la splendida punizione di Mauro Arambarri per l'1-0. Nella ripresa ecco il bis che chiude la sfida. Tutto nasce da un intervento Var, che consegna un rigore ai padroni di casa: il mani di Toni Martinez manda Luis Milla sul dischetto e quest'ultimo non sbaglia. Vittoria anche per la Real Sociedad contro il Valencia con un netto 3-0. Dopo soli otto minuti: Kubo si inserisce e non lascia scampo a Mamardashvili. Barrenetxea sfiora la seconda rete, che poi arriva nella ripresa con Orri Oskarsson su assist di Brais Mendez. Nel recupero, l'islandese fa doppietta: tocco vincente e 3-0. La Real Sociedad sale così a 8 punti, mentre il Valencia è terzultimo a quota 5. Pareggiano 1-1 Rayo Vallecano e Leganes con la rete nel secondo tempo di Diaz Esposito tra le file degli ospiti che fa pari con quella di Sergio Camello dopo appena otto minuti. Ma il vero upset di giornata arriva in Osasuna-Barcellona 4-2. Anche a causa di qualche scelta fatta dal tecnico Hansi Flick (formazione piena di canterani) non c'è partita sin dai primissimi minuti, con l'Osasuna a dominare: Arezo sfiora il gol e Budimir lo trova al 17', incornando sul cross di Zaragoza. Poi ancora protagonista Zaragoza al 28' con un gol bellissimo per il 2-0. Si va al riposo sul doppio vantaggio per l'Osasuna e nella ripresa, dopo due chances per Lewandowski, il Barça accorcia: tiro dalla distanza di Pau Victor, Sergio Herrera si addormenta e subisce il 2-1. Flick prova a cambiare la partita e mette dentro, nel secondo tempo, Raphinha e Yamal, ma Budimir fa doppietta e porta i suoi avanti di due reti. La gara ormai è indirizzata ed El Sadar spinge i suoi al poker: lo firma l'ex Oviedo Abel Bretones all'85'. L'ultima firma del match è di Lamine Yamal a un minuto dalla fine con un bellissimo tiro da fuori. Si passa, dunque, a domenica con la vittoria del Betis Siviglia sull'Espanyol per 1-0 grazie alla rete di Lo Celso che permette di dimenticare l'errore dal dischetto di Ezzaizouli. Pareggiano 1-1 Celta Vigo e Girona, ma anche Atheltic Bilbao e Siviglia. Partendo dalla prima, il Girona passa in vantaggio al 38' con Herrera su assist di Blind. Nel finale, però, i padroni di casa pareggiano con il solito Iago Aspas. Nel secondo match beffa per il Bilbao che si fa fermare al 93'. Al 36' i baschi passano in vantaggio con Jauregizar. Nel finale, però, Kepa si fa espellere e al posto di Nico Williams entra il secondo portiere Padilla. Sarà però protagonista dell'1-1: cross di Ejuke, testa di Nunez e palla sulla traversa, ma il rimbalzo colpisce proprio Padilla e il Siviglia trova l'1-1. Ultima gara di giornata l'accesissimo, come sempre, derby tra Altetico e Real Madrid. Prima parte di gara sorniona e poi succede tuttonei secondi 45 minuti. Al 64', Militao porta in vantaggio la formazione di Ancelotti segnando di sinistro. Passano cinque minuti e la partita viene sospesa per lancio di oggetti in campo. Dopo l'interruzione, Simeone, andato a calmare i tifosi del Wanda Metropolitano, mette Correa, ma è Oblak protagonista a dire di no con una bella parata su Vini. Al 95', però, il Real viene beffato: Correa segna dopo aver superato Courtois e vinto un rimpallo. La rete viene inizialmente annullata per fuorigioco, ma il Var convalida l'1-1. Il match si chiude anche con l'espulsione di Marcos Llorente e un infortunio a Le Normand.