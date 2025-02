Liga, perde il Real: tutto riaperto in vetta?

Roma, 3 febbraio 2025 – In Liga si riapre tutto: il Real Madrid di Ancelotti cade in casa dell'Espanyol e subisce una sconfitta che in campionato mancava dallo scorso 4 dicembre: i blaocos restano fermi a quota 49, con Atletico Madrid e Barcellona che si riavvicinano e ora distano rispettivamente uno e quattro punti dalla vetta della classifica. I colchoneros superano 2-0 il Mallorca nel segno di Samuel Lino e Griezmann, mentre ai blaugrana basta la rete di Lewandowski al 61' per sconfiggere l'Alavés e centrare il secondo successo conseutivo in campionato. L'Athletic Bilbao non va oltre il 2-2 contro il Betis e centra il secondo pareggio di fila in campionato. Valverde e i suoi raggiungono quota 41 punti, a -4 dal Barcellona in terza posizione e a +4 sul Villarreal quinto.

Le partite della ventiduesima giornata di Liga

Nell'anticipo del ventiduesimo turno di Liga il Leganés paga l'inferiorità numerica maturata al termine del primo tempo a seguito dell'espulsione di Gonzalez Porrier, resiste fino al 78' ma poi subisce il gol di Pathé Ciss, l'unico della partita, che permette al Rayo Vallecano di portare a casa i tre punti. Con questo risultato, la squadra di Perez si porta in zona Conference League, mentre quella di Borja Gimenez scivola al diciassettesimo posto al pari dell'Espanyol, a +2 sul terzultimo posto. 0-0 tra Getafe e Siviglia, con la classifica che non cambia particolarmente per nessuna delle due: i primi si trovano al quattordicesimo posto a +3 sulla zona rossa, mentre per i secondi questo è il secondo pari di fila, e i punti conquistati finora sono 28. Prosegue l'ottimo momento di forma del Villarreal, che dopo il pareggio contro l'Atletico Madrid e la vittoria contro il Mallorca sconfigge con un sonoro 5-1 il Valladolid. Gli uomini di Marcelino sbloccano il match al 42', poi segnano i restanti quattro gol tutti nella ripresa: Gueye timbra il cartellino al 64', Comesana al 70', Barry all'86' e Denis Suarez al 91'. In chiusura di match il Valladolid trova il gol della bandiera con Amallah. Il Villarreal resta quinto a distanza di sicurezza dal Rayo Vallecano, mentre per il Valladolid questa è la terza sconfitta consecutiva, e ora la salvezza dista 8 punti. L'Atletico Madrid ritorna alla vittoria dopo due settimane difficili nelle quali sono arrivati il pareggio contro il Villarreal e la sconfitta contro il Siviglia, che hanno fatto perdere la testa della classifica a Simeone a discapito del Real Madrid. Al Metropolitano contro il Mallorca, i colchoneros ritrovano la vittoria nel segno di Samuel Lino e Griezmann e sfruttano al massimo il passo falso del Real Madrid per riportarsi a -1 dalla vetta. I blancos, infatti, cadono all'RCDE Stadium contro l'Espanyol e riaprono tutto: dopo una partita segnata dall'equilibrio, i padroni di casa trovano il gol all'85' con Carlos Romero Serrano, che segna l'unica rete della partita e regala tre punti che permettono a Manolo Gonzalez di portarsi fuori dalla zona retrocessione. Con lo stesso risultato, il Barcellona supera l'Alavés in casa e centra la seconda vittoria consecutiva in campionato, dimostrando come il momento negativo sia definitivamente passato. In gol ci va ancora una volta Lewandowski, che arriva a quota 30 gol in 32 partite stagionali e riscrive il Barcellona alla corsa per il titolo, dato che il Real ora dista solo quattro punti. Seconda vittoria nelle ultime tre gare per il Valencia, che ora si avvicina alla zona salvezza: contro il Celta Vigo segnano Rioja al 44' e Guerra al 68', mentre per los celestes segna Duran al 65'. Continua il momento negativo per la squadra di Mourino, con un solo punto conquistato nelle ultime quattro gare e la terzultima piazza che ora dista solo quattro punti. 2-1 anche per l'Osasuna contro la Real Sociedad: in gol ci vanno Budimir, autore di una doppietta e Oskarsson. Moreno e i suoi ritrovano una vittoria che in campionato mancava dallo scorso 2 novembre e provano a dare uno schiaffo al momento negativo, mentre per la Real Sociedad sono 3 i ko consecutivi. 2-2 tra Betis e Athletic Bilbao: sblocca il match Isco al 15', con Aitor Paredes che riporta tutto in equilibrio al 33'. Sul finire del primo tempo sono ancora i biancoverdi a riportarsi avanti con Perraud, ma al 69' Sancet trova il gol del pareggio definitivo. Athletic Bilbao sempre in quarta posizione, Betis in nona.

Risultati Liga giornata 22

Leganés – Rayo Vallecano 0-1 78' Pathé Ciss (Ray) Getafe – Siviglia 0-0 Villarreal – Valladolid 5-1 42' Ayoze Perez (Vil), 64' Gueye (Vil), 80' Comesana (Vil), 86' Barry (Vil), 91' Suarez (Vil), 94' Amallah (Val) Atletico Madrid – Mallorca 2-0 26' Samuel Lino (Atm), 93' Griezmann (Atm) Espanyol – Real Madrid 1-0 85' Romero Serrano (Esp) Barcellona – Alaves 1-0 61' Lewandowski (Bar) Valencia – Celta Vigo 2-1 44' Rioja (Val), 65' Duran (Cel), 68' Guerra (Val) Osasuna – Real Sociedad 2-1 34', 74' Budimir (Osa), 94' Oskarsson (Rea) Betis – Athletic Bilbao 2-2 15' Isco (Bet), 33' Aitor Paredes (Ath), 45+2' Perraud (Bet), 69' Sancet (Ath)

Classifica

Real Madrid 49, Atletico Madrid 48, Barcellona 45, Athletic Bilbao 41, Villarreal 37, Rayo Vallecano 32, Osasuna 30, Mallorca 30, Betis 29, Girona 28, Real Sociedad 28, Siviglia 28, Celta Vigo 25, Getafe 24, Las Palmas 23, Leganés 23, Espanyol 23, Alavés 21, Valencia 19, Valladolid 15