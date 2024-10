Liga: il Real chiama e il Barca risponde: Girona, vittoria al 99'

Milano, 8 ottobre 2024 - Nella nona giornata di Liga spagnola non sbagliano Real Madrid e Barcellona, che mantengono i primi due posti in classifica. I blancos battono, il sabato, il Villarreal, mentre il Barcellona vince in trasferta contro l'Alavés. Il derby tra Siviglia e Betis lo decide Lukebakio dal dischetto, mentre il Girona trova tre punti contro il Bilbao al 99' grazie a Stuani. Pareggi in Getafe-Osasuna, Leganés-Valencia e tra Real Sociedad e Atletico Madrid con Sucic che risponde al gol in avvio di Julian Alvarez, l'unica vera fiammata della squadra del Cholo Simeone. Ripercorriamo le sfide del weekend.

Tutte le gare della nona giornata

Dopo lo 0-0 del venerdì tra Leganés e Valencia, sabato c'è il pareggio tra Getafe e Osasuna per 1-1. Yildirim porta in vantaggio i padroni di casa al 21', ma allo scoccare dell'ora di gioco ecco il gol del solito Ante Budimir. Vittoria per il Celta Vigo sul campo del Las Palmas. Inizialmente gli ospiti si vedono cancellare il gol al 17' di Swedberg per offside, ma poco dopo ci pensa Borja Iglesias a segnare il gol partita. Al 52', Moriba si fa ammonire e due minuti dopo si fa espellere, lo stesso fa, tra il 54' e il 57' il capitano e punto di riferimento Iago Aspas: il Celta chiude in nove, ma riesce a portarla a casa. Non sbaglia il Real Madrid che vince 2-0 contro il Villarreal. A sbloccare la sfida, al minuto 14, è il "Pajarito" Federico Valverde. L'uruguaiano sceglie un giorno perfetto per segnare perché, sugli spalti del Bernabeu, c'è Toni Kroos che gli ha consegnato proprio la sua numero 8. Nella seconda metà della ripresa, si mette in mostra Vinicius: sull'ultima azione di Mbappé prima della sostituzione con Valverde, il brasiliano conclude sull'esterno della rete, ma tre minuti dopo raddoppia con un potentissimo destro dalla lunga distanza. Vittoria per l'Espanyol contro il Mallorca, con la firma di una vecchia conoscenza della Serie A. Al minuto 18 infatti, l'ex Roma e Verona Kumbulla porta avanti i catalani con un colpo di testa su assist di Jofre. L'autore dell'assist realizza poi il raddoppio al 47', poi gli ospiti la riaprono a metà ripresa con Raillo (68'), ma non riescono nel finale a trovare il pareggio. Stesso risultato, ma per gli ospiti, in Real Valladolid e Rayo Vallecano. Dopo un primo tempo senza emozioni, il Rayo va sotto al 51' con la rete di Amallah, ma sei minuti dopo Palazon pesca de Frutos che fa pari. Ci pensa ancora lui a ribaltare la sfida a dieci dalla fine siglando così la doppietta che vale i tre punti. Si arriva a domenica e se il Real chiama, ecco che il Barcellona risponde. Gli uomini di Flick ne fanno tre all'Alavés, mettendo le cose in chiaro sin dai primi minuti con Yamal che serve Raphinha che non sbaglia, peccato però per la posizione irregolare del brasiliano. Al 7’ ci pensa il solito Lewandowski di testa, servito dall’ottima punizione di Raphinha. La stessa coppia confeziona quindi il gol del raddoppio al 22’. L’ex Bayern Monaco è implacabile e al 32’ firma addirittura la tripletta personale, con un preciso destro a incrociare. Prima della pausa rete dell'Alavés con Toni Martinez, ma viene annullata per fuorigioco. I padroni di casa sono sfortunati e la conferma arriva in avvio di ripresa, quando sempre Martinez colpisce un palo a Pena ormai battuto. Non è un buon momento per le due di Siviglia, ecco perché il derby ha una valenza fondamentale. Alla fine la città è biancorossa, perché è bastata la rete di Dodi Lukebakio su rigore al 50' a decidere il match. Da segnalare anche la rete annullata sempre a Lukebakio, mentre per il Betis va vicino al pari Bakambu che colpisce il palo. Grandissima partita all'Estadio Municipal de Montilivi tra Girona e Atletico Bilbao. Pronti, via e l'ex Torino Berenguer si gudagna un rigore, lo batte ma Gazzaniga para. Il Girona tira un sospiro di sollievo e passa al contrattacco, trovando l’1-0 al 39’: a stappare il match ci pensa Asprilla. La risposta degli ospiti non si fa attendere e porta la firma di Sancet: lo spagnolo riceve palla da Berenguer e ristabilisce la parità dopo soli due minuti. Dal dischetto la serata è stregata per gli ospiti. A inizio ripresa rigore per il Bilbao, questa volta ci va Inaki Williams che tira addosso a Gazzaniga, ma il Var si accorge che l’argentino non ha tenuto i piedi sulla linea di porta e quindi il penalty viene fatto ribattere: questa volta a calciarlo è Ander Herrera, che fotocopia però il rigore appena sbagliato dal compagno di squadra. Di fatto, considerando quello annullato, Gazzaniga ha parato tre rigori. Nel finale è il Girona a cercare la vittoria con maggior convinzione, atteggiamento che viene premiato. I catalani si guadagnano infatti un rigore al 99’, con Stuani che fissa il 2-1 finale dagli undici metri