Liga, l’Atletico Madrid vola in testa. Il Real vince contro il Siviglia ed è secondo

Roma, 23 dicembre 2024 – Nella cornice del Lluis Companys, l’Atletico Madrid sconfigge il Barcellona in rimonta e si prende la testa della classifica in solitaria. Dopo essere passato in svantaggio a seguito della rete di Pedri al 30’, l’Atletico Madrid non molla e prima aggancia i blaugrana con de Paul, poi porta a casa i tre punti grazie alla rete decisiva di Sørloth, segnata al 96’. Prima di questa sfida, Simeone non aveva mai vinto a Barcellona contro il Barça, ma c’è sempre una prima volta e per il mister argentino non poteva essere migliore di questa. Con questo risultato, infatti, l’Atletico Madrid sale al primo posto in classifica in solitaria. Per il Barcellona, invece, quella contro l’Atleti è stata la terza sconfitta consecutiva in casa per la prima volta dal 1965. Tutto facile per il Real Madrid, che al Bernabeu supera il Siviglia 4-2 e rimane a una sola lunghezza dalla prima posizione. Vince anche l’Athletic Bilbao contro l’Osasuna: i Rojiblancos, in quarta posizione, osservano attentamente la situazione del Barcellona, che ora si trova solo a due punti di distacco.

Le partite della diciottesima giornata di Liga

Nell’anticipo di venerdì, il Girona torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, superando con un convincente 3-0 il Valladolid: David Lopez al 31’, Abel Ruiz al 39’ e Danjuma regalano tre punti importanti a Michel, che gli permettono di raggiungere Real Sociedad, Betis e Osasuna a quota 25 lunghezze. Dopo la vittoria della scorsa giornata contro il Valencia, invece, il Valladolid perde nuovamente, e ora si trova in ultima posizione proprio insieme alla squadra di Baraja. Getafe – Mallorca viene decisa dalla rete su rigore di Larin al 53’: secondo successo consecutivo per Arrasate e i suoi, che non si staccano dal Villarreal in quinta posizione. Il Getafe, invece, rimane pericolosamente al diciassettesimo posto, a un solo punto dalla zona retrocessione. Il Celta Vigo sconfigge la Real Sociedad nel segno di Pablo Duran: è lui a segnare la doppietta che permette ai los celestes di ritornare alla vittoria e salire a quota 24 punti, a meno uno proprio dalla Real Sociedad, che, invece, si ferma dopo tre risultati utili consecutivi. L’Athletic Bilbao supera in rimonta l’Osasuna: gli uomini di Moreno passano in vantaggio con Lucas Torro al 25’, ma Guruzeta (31’) e Berenguer (74’) ribaltano la partita. Nello scontro al vertice tra Barcellona e Atletico Madrid passano in vantaggio i blaugrana con Pedri, che segna il primo gol del match al 30’. Nella ripresa, il Barça va vicino al 2-0 con Raphinha, che con un pallonetto centra la traversa, ma poco dopo l’Atletico Madrid trova il pari grazie a de Paul. Quando la partita sembra destinata al pareggio, arriva la rete decisiva di Sørloth, che allo scadere regala i tre punti all’Atletico Madrid e gli permette di salire in testa in solitaria, mentre il Barcellona scende addirittura al terzo posto. I blaugrana, infatti, vengono superati anche dal Real Madrid, che contro il Siviglia vince 4-2: i blancos la sbloccano con Mbappé al 10’, poi raddoppiano con Valverde al 20’ e si portano sul 3-0 al 34’ con Rodrygo. Un minuto dopo, il Siviglia accorcia le distanze con Isaac Romero, ma al 53’ Brahim Diaz trova il quarto gol del Real Madrid. Sul finale, il Siviglia segna il gol del 4-2 definitivo con Lukebakio (85’): con questo risultato, i blancos salgono a 40 punti, mentre il Siviglia perde di nuovo dopo la vittoria contro il Celta Vigo. Secondo pareggio di fila per il Valencia, agguantato all’ultimo minuto da Dani Gomez: nella sfida del Mestalla contro l’Alaves, gli ospiti si portano in vantaggio con Carlos Martin al 7’, ma al 70’ arriva il pareggio di Rioja su rigore. All’88’ segna Joan Jordan, anche lui dal dischetto, e quando tutto sembra finito arriva il pareggio in extremis di Dani Gomez. Las Palmas – Espanyol la decide il solito Sandro Ramirez, al settimo gol in Liga, mentre tra Leganés e Villarreal finisce addirittura 2-5: in rete ci vanno Cissé e Raba per i padroni di casa, mentre per gli ospiti segnano Barry (tripletta), Gerard Moreno e Pau Cabanes. Nel posticipo, Betis e Rayo Vallecano si dividono la posta in palio: al vantaggio di Isco su rigore al 37’ risponde Palazon al 51’.

Risultati Liga giornata 18

Girona – Valladolid 3-0 31’ David Lopez (Gir), 39’ Ruiz (Gir), 81’ Danjuma (Gir)

Getafe – Mallorca 0-1 53’ Larin rig. (Mal)

Celta Vigo – Real Sociedad 2-0 40’, 45+1’ Pablo Duran (Cel)

Osasuna – Athletic Bilbao 1-2 25’ Torrò (Osa), 31’ Guruzeta (Ath), 74’ Berenguer (Ath)

Barcellona – Atletico Madrid 1-2 30’ Pedri (Bar), 60’ de Paul (Atm), 96’ Sørloth (Atm)

Valencia – Alavés 2-2 7’ Martin (Ala), 70’ Rioja (Val), 88’ rig. Jordan (Ala), 98’ Dani Gomez (Val)

Real Madrid – Siviglia 4-2 10’ Mbappé (Rea), 20’ Valverde (Rea), 34’ Rodrygo (Rea), 35’ Isaac Romero (Siv), 53’ Brahim Diaz (Rea), 85’ Lukebakio (Siv)

Las Palmas – Espanyol 1-0 67’ Sandro Ramirez (Las)

Leganés – Villarreal 2-5 6’ Cissé (Leg), 16’, 45+2’, 65’ Barry (Vil), 33’ rig. Raba (Leg), 92’ rig. Gerard Moreno (Vil), 98’ Pau Cabanes (Vil)

Betis – Rayo Vallecano 1-1 37’ rig. Isco (Bet), 51’ Palazon (Ray)

Classifica Liga

Atletico Madrid 41, Real Madrid 40, Barcellona 38, Athletic Bilbao 36, Villarreal 30, Mallorca 30, Real Sociedad 25, Girona 25, Betis 25, Osasuna 25, Celta Vigo 24, Rayo Vallecano 22, Las Palmas 22, Siviglia 22, Leganés 18, Alavés 17, Getafe 16, Espanyol 15, Valencia 12, Valladolid 12.