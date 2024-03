Liga, 28esima giornata: poker Real Madrid, bene Barca e Girona. Cade l'Atletico

Milano, 11 marzo 2024 - Non sbaglia un colpo il Real Madrid che, nella ventottesima giornata di Liga spagnola, ne rifila quattro al Celta Vigo dominando la partita dal primo all'ultimo minuto. La squadra di Ancelotti mantiene così 7 punti di margine dal Girona secondo che, il sabato, ha vinto in casa contro l'Osasuna. Sono otto, invece, i punti di vantaggio sul Barcellona terzo che venerdì ha superato di misura il Mallorca. Chi perde terreno è il Cholo Simeone che esce sconfitto 2-0 dal match contro il Cadice terzultimo, che firma così un successo fondamentale in chiave salvezza. La 28° giornata di Liga si chiuderà questa sera con la sfida tra Almeria e Siviglia. Ripercorriamo tutti i risultati e vediamo come cambia la classifica.

Tutti i match del weekend

Si parte il venerdì con il Barcellona che batte il Mallorca 1-0. La squadra di Xavi non soffre particolarmente in difesa, ma fatica a buttare dentro il pallone. Al 24' Gundogan si fa ipnotizzare da Rajkovic e sbaglia il calcio di rigore, nel secondo tempo però il talentino Lamine Yamal segna il gol che vale i tre punti. Passando a sabato, stesso punteggio in Valencia-Getafe. Partita giocata a ritmi compassati, decisa dal gol di Hugo Duro al 40' e con poche altre emozioni. Male, molto male l'Atletico Madrid a pochi giorni dalla sfida europea contro l'Inter. La squadra di Simeone era ospite del Cadice, alla disperata ricerca di punti salvezza. Il Cholo lancia dal primo Morata, Depay e De Paul, dunque senza badare troppo al turnover. Dall'altra parte però gli uomini di Pellegrino corrono letteralmente il doppio e Juanmi Jimenez al 24' prima e al 64' poi firma la doppietta che permette al Cadice di battere i Colchoneros. Spettacolo in Granada-Real Sociedad, terminata 2-3. I padroni di casa vanno avanti grazie a Uzuni, salvo poi farsi riprendere da Sadiq al 33'. Poco prima della pausa ancora Uzuni per la doppietta personale che vale il 2-1. Nel finale, però, Le Normand trova il 2-2 e all'85' l'ex Milan Andre Silva segna il definitivo 3-2. Il Girona batte l'Osasuna 2-0 e resta secondo in classifica. Al 10' i catalani si vedono subito annullare una rete a Dovbyk per fuorigioco, ma passano in vantaggio con Portu poco dopo. L'Osasuna ha la possibilità di pareggiarla nel secondo tempo con Moncayola, ma Gazzaniga dice no. Sul ribaltamento di fronte Gutierrez serve Stuani che col tacco trova splendidamente Savio per il 2-0 all'86'. Arrivando a domenica, l'Alaves batte il Rayo Vallecano 1-0 grazie al gol di Gorosabel. Nel secondo tempo un gol annullato per parte: prima quello del possibile raddoppio a Javi Lopez, poi quello che sarebbe valso il pari a De Tomas. Sivera è decisivo al 95' su Isi Palazon e poi Falcao spreca il tap-in. Da segnalare, sopratuttto, anche il grandissimo intervento dei medici dell'Alaves che, durante la partita, hanno soccorso un tifoso che ha accusato un malore. Vittoria esterna importante dell'Atletico Bilbao, che a Gran Canaria vince 0-2. Dopo aver sfiorato la rete con Sancet, l'Athletic la trova al 31': Nico Williams crossa e pesca Guruzeta. Al 65' poi Coco è sfortunato perché di testa batte il proprio portiere e indirizza definitivamente il match. Il Real non sbaglia un colpo e passeggia sul Celta Vigo 4-0. Al 20' si aprono le danze con Guaita che evita il gol di Rüdiger ed è reattivo su Vinicius Junior, ma sul secondo tiro del brasiliano non può nulla. Il portiere e la difesa del Celta vanno nel caos e al 79' ecco il raddoppio, con Rudiger che svetta su punizione e Guaita che devia nella sua porta per il 2-0. Passano meno di dieci minuti e un altro errore della difesa porta all'autogol di Carlos Dominguez, poi nel recupero arriva la prima rete con la maglia dei blancos per Arda Guler. Nell'ultimo match di giornata il Villareal batte a domicilio il Betis Siviglia per 2-3 in un match ad alta tensione. Alla mezz'ora la girata di Rodriguez vale l'1-0, ma dieci minuti dopo ecco il gol del pari di Baena dopo una bella azione di Sorloth. In pieno recupero gli andalusi riescono a mettere nuovamente il naso avanti con Willian José, ma in apertura di secondo tempo Sokratis la mette nella porta sbagliata ed è nuovamente parità. Al 67' Sorloth ribalta la partita con il gol del 2-3, poi la tensione cresce e Avila e Moreno prendono il secondo giallo e si finisce 10 contro 10. Nel finale il Villareal si copre ed evita il pareggio, portando a casa tre punti importanti.

La classifica dopo 28 giornate

1) Real Madrid 69

2) Girona 62

3) Barcellona 61

4) Atletico Madrid 55

5) Atletico Bilbao 53

6) Real Sociedad 43

7) Betis Siviglia 42

8) Valencia 40*

9) Las Palmas 37

10) Osasuna 36

11) Villareal 35

12) Getafe 35

13) Alavés 32

14) Siviglia 27

15) Mallorca 27

16) Rayo Vallecano 26

17) Celta Vigo 24

18) Cadice 22

19) Granada 14*

20) Almeria 9*

*una partita in meno