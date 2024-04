Liga, 31esima giornata: tris dell’Atletico al Girona, 1-0 per Barcellona e Real Madrid

Milano, 15 aprile 2024 – Nella trentunesima giornata di Liga spagnola vincono in trasferta e di misura Real Madrid e Barcellona che battono, rispettivamente, Mallorca e Cadice. Nel big match tra terza e quarta forza del campionato, trionfa l’Altetico Madrid che al Wanda Metropolitano ne fa 3 al Girona. In fondo alla classifica non cambiano di tanto le cose, eccezion fatta per la vittoria del Siviglia a Gran Canaria che fa balzare la squadra di Sanchez Flores a quota 34 punti. Turno che si chiuderà questa sera alle ore 21 con il posticipo tra Osasuna e Valencia. Ripercorriamo tutti i match e vediamo come è cambiata la classifica.

Tutti i match del weekend

Si parte venerdì con la vittoria del Betis Siviglia per 2-1 sul Celta Vigo. Dopo un primo tempo non esaltante, il Betis passa al 53’ grazie al piattone sinistro da dentro l’area di Miranda su assist di Bellerin dopo un bello scambio sulla corsia di destra. I conti li chiude Fekir che riceve da Isco sulla sinistra, salta un uomo, entra in area e fulmina col mancino Guaita. Si passa a sabato con l’Atletico Madrid che vince in rimonta per 3-1 contro il Girona. Le cose si mettono subito male per i Colchoneros: al 4’ assist di Couto per Dovbyk che da pochi passi porta avanti i suoi. La formazione di Simeone reagisce e al 33’ pareggia: mani di Gutierrez sul colpo di testa da calcio di punizione di Mario Hermoso, rigore inevitabile e pareggio dal dischetto di Griezmann. Passano nove minuti e si completa la rimonta con Morata che salva un pallone vagante sulla linea di fondo, veronica, cross per la zuccata di Correa. Nel secondo tempo i giochi sono presto fatti, tempo che De Paul metta in mezzo un pallone e, dopo l’erroraccio da matita blu di Solis Romero, Griezmann lascia partire un destro forte sotto la traversa. Doppietta del francese e 3-1 Atletico che consolida il quarto posto. Pareggio senza reti tra Rayo Vallecano e Getafe, con i padroni di casa che restano con tanto amaro in bocca vista la netta superiorità di chances create rispetto agli ospiti. Non sbaglia il Real Madrid a Mallorca, nonostante la prima mezz’ora sia discutibile. La prima occasione l’ha Raillo che devia di testa su angolo, ma non abbastanza da sorprendere Lunin. Sul ribaltamento di fronte Jude Bellingham centra la traversa e così si chiude il primo tempo. I blancos passano al 48’ con la conclusione deviata dalla distanza di Tchouameni. Vini e Brahim provano a chiudere i conti, ma Rajokivic c’è, mentre dall’altra parte Muriqi nel recupero manca il colpo del pareggio da pochi passi e termina l’incontro. Stesso risultato, 0-1, tra Cadice e Barcellona. Nonostante il turnover massiccio di Xavi, al 36’ Joao Felix insacca una splendida rovesciata per il vantaggio. Al 54’ Juanmi avrebbe pareggiato, ma il gol è stato viziato da fuorigioco e dunque annullato. Nel finale il Barcellona controlla senza soffrire e porta a casa i tre punti. Si arriva a domenica con il Siviglia che espugna Las Palmas 0-2. La partita cambia dopo tre minuti con il rosso diretto rimediato da Saul Coco per fallo da ultimo uomo su chiara occasione da gol. Al 22’ occasionissima per Isaac che davanti al portiere avversario apre troppo il mancino e manda largo. Episodio che si ripete con lo stesso copione al 41’. Un minuto dopo arriva il gol di testa di En-Nesyri su cross di Gudelij. Nel secondo tempo tanto possesso palla, poche occasioni e in contropiede al 93’ la chiude Dodi Lukebakio. Il Granada batte il Deportivo Alavés per 2-0 grazie alle reti di Uzuni su rigore al nono e poi quella di Boyé al 38’. Pareggiano Atletico Bilbao e Villarreal 1-1. Match che si apre con la conclusione da lontano di Berchiche che però non è potente abbastanza. Al nono minuto calcio di rigore assegnato al Villarreal per un pestone . Moreno sul dischetto centra il palo e sbaglia il penalty. Un secondo episodio arriva al 46’ con l’espulsione di Santi Comesana: che entra in netto ritardo e con la gamba alta su un avversario nei pressi del centrocampo. Nella ripresa Sancet con un bel destro al volo stappa il match, dopo la sponda aerea di Guruzeta . Al 90ì Ganchinho Guedes ci prova col destro da fuori che però viene respinto dal portiere. Al 91’ Baena si conquista, quasi dal nulla, un calcio di rigore e dagli undici metri non sbaglia Dani Parejo per il definitivo 1-1. Non si fanno male Real Sociedad e Almeria che si spartiscono la posta in palio. Al 30’ Embarba vince un contrasto su una palla alta, si presenta davnati al portiere e lo brucia con una rasoiata di destro. Passano due minuti che Becker pareggia anticipando tutti su cross, zampata di destro e 1-1. Al 40’ bravo Arantes Maximiano su un doppio tentativo della Real Sociedad, con Becker che non è riuscito a trovare la porta dopo la prima parata del portiere. Nella ripresa ci provano Lopi, Zakharyan, ma il gol lo segna Mikel Oyarzabal su una bella palla di prima, al volo, di Becker che va nel secondo palo dal compagno che deve solo spingerla in porta. All’86’ Zubeldia trattiene in area il centravanti dell’Almeria per evitare di farlo girare e calciare a rete e dunque rosso e rigore. Embarba non trema dal dischetto e pareggia il match.

La classifica dopo 31 giornate

1) Real Madrid 78

2) Barcellona 70

3) Girona 65

4) Atletico Madrid 61

5) Athletic Bilbao 57

6) Real Sociedad 50

7) Betis Siviglia 45

8) Valencia 44*

9) Osasuna 39*

10) Villarreal 39

11) Getafe 39

12) Las Palmas 37

13) Siviglia 34

14) Alvés 32

15) Mallorca 31

16) Rayo Vallecano 31

17) Celta Vigo 28

18) Cadice 25

19) Granada 17

20) Almeria 14

* una partita in meno